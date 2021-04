Sterbehilfe in kirchlichen Heimen: Einrichtungen müssen sich erstmals positionieren

Dresden

Kirchliche Altenpflegeheime müssen sich erstmals deutlich positionieren: Dürfen Menschen, denen eine tödliche Krankheit das Leben unerträglich macht, erwarten, dass man ihnen hilft, sich das Leben zu nehmen? Oder muss ihnen gesagt werden: Das können Sie von uns nicht verlangen. Müsste die oder der Betroffene, der auf begleitete Selbsttötung (assistierten Suizid) besteht, das Heim dazu verlassen?

BVG kippt bisherige Regelung

Dazu gedrängt sehen sich kirchliche Einrichtungen vom Bundesverfassungsgericht (BVG). Das kippte im Februar 2020 die bislang geltende Regelung zur Sterbehilfe. Die im Strafrechtsparagrafen 217 festgeschriebene Regelung, mit der die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ unter Strafe gestellt worden war, erklärten die Richter für nichtig. Ihre Begründung: das allgemeine Persönlichkeitsrecht schließe auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein.

Der Jurist Friedrich München, stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen, sieht darin eine neue Dimension. Das Urteil beziehe sich nicht mehr nur auf Todkranke in der letzten Lebensphase, wie er auf einer gemeinsamen online-Tagung von Evangelischer Akademie Sachsen und Katholischer Akademie des Bistums Dresden-Meißen feststellte. „Nun muss jeder, der aus dem Leben scheiden will, Hilfe zum Suizid bekommen – eine radikale Entscheidung.“ Das BVG-Urteil habe einen rechtsfreien Raum geschaffen. „Der muss dringend geschlossen werden.“

„Ich möchte nicht würdelos verrecken“

Die Fälle, in denen Dorothea Schwennicke vom Ambulanten Hospizdienst Leipzig beizustehen versuchte, sind hart. Einem Mann Mitte 40 etwa entstellte ein Tumor eine Gesichtshälfte. Er konnte nur noch schwer sprechen und wurde mit einer Sonde ernährt. Der Krebs wuchs unaufhaltsam. „Kriege ich bei Ihnen die Spritze?, war seine erste Frage.“ Er war verzweifelt, fürchtete, daheim vor den Augen von Frau und Tochter zu verbluten. „Ich habe in seine schreckgeweiteten Augen geblickt“, berichtet Dorothea Schwennicke. Ihm konnte sie eine Alternative zur Selbsttötung vermitteln: ein Bett im Hospiz. Dort verweigerte er Essen und Trinken. Er wurde palliativ versorgt, das heißt, alles getan, um seine Schmerzen zu lindern. Binnen einer knappen Woche starb er.

Ein anderer Mittvierziger, Christ, unheilbar krebskrank, sagte Dorothea Schwennicke, er habe vorgesorgt: sich eine Pistole beschafft. Wovor er Angst habe, fragte sie ihn. „Ich möchte nicht würdelos verrecken“, antwortete er. Sie sorgte dafür, dass er auf einer Palliativstation seine letzten Lebenstage verbringen konnte.

„Es gibt Situationen, wo wir nichts mehr anbieten können“

Bei einer schwer depressiven Frau, der Ärzte unheilbaren Speicheldrüsen-Krebs diagnostizierten, sei ihr das nicht gelungen. Nach einigen Wochen erhielt Dorothea Schwennicke die Todesanzeige und erfuhr, die Frau habe sich in der Schweiz professionell begleitet umgebracht.

Obwohl sie alle Möglichkeiten der Palliativmedizin kannte. „Ich bin keine Befürworterin der Sterbehilfe. Aber es gibt Situationen, wo wir nichts mehr anbieten können, was dieser Mensch für richtig hält.“ Das habe ihr die Augen geöffnet: „Woher will ich wissen, wie es diesem Menschen geht? Wir müssen diesen Konflikt aushalten.“

Für Friedrich München konzentriert es sich auf die Würde des Menschen und dessen Selbstbestimmungsrecht. „Das sind die Fixsterne der Richter.“ Ärzte oder Staat zur Suizidbeihilfe verpflichten können sie zwar nicht. Aber die Möglichkeit, Hilfe zum Suizid zu bekommen, müsse dem Betroffenen eingeräumt werden. Mit dem Angebot von Palliativmedizin als Alternative Suizidbeihilfe verweigern könne man nicht. Das Wichtigste sei, vor der letzten Entscheidung Beratung zu fordern und diese juristisch zu regeln. „Das geht strafrechtlich allerdings nicht zu lösen.“

„In kirchlichen Einrichtungen kein Regelangebot“

Der katholische Ethikprofessor Andreas Lob-Hüdepohl (Berlin) meldet Bedenken an. Organisierte Angebote der Suizidbeihilfe könnten zur Normalität werden und damit eine Erwartungshaltung schaffen, die ältere, gebrechliche Menschen dränge, sich zum Nutzen der Angehörigen oder der Gesellschaft selbst zu entsorgen. Menschen jedoch zu drohen, Selbstmord sei schwerste Sünde, wie es die Kirche in ihrer Geschichte getan habe, verbiete sich. Die katholische Kirche erkenne die Letztverantwortung des Einzelnen an. Aber die sei keine Alleinverantwortung. Über Todeswünsche müssten geschulte Mitarbeiter mit den gepeinigten Menschen reden. Dies könne entlasten, die Entscheidung womöglich verändern. „Wir müssen Sichtachsen auf das Leben eröffnen.“ Deshalb plädiert er entschieden dafür: „Assistierter Suizid darf in kirchlichen Einrichtungen kein Regelangebot werden.“

Das aber hatten die evangelische Theologieprofessorin Isolde Karle (Bochum), ihr Münchner Kollege Reiner Anselm und Diakoniepräsident Ulrich Lilie in einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erwogen. Anstatt Suizidwillige wegzuschicken, womöglich zu Organisationen, denen der Lebensschutz nicht oberstes Prinzip ist, sollte ihnen Suizidassistenz in der eigenen Einrichtung angeboten werden. Polemisch fragte Matthias Drobinski in der „Süddeutschen Zeitung“: „Kirchliche Einrichtungen als Dignitas light? Weil man es lieber selber macht, bevor es andere schlechter machen?“

Auch wenn sie Selbsttötung als fürchterlich ablehne, sagt Dorothea Schwennicke, empfehle sie, einem Menschen, der einen anderen Weg wählt, unbedingt zuzuhören, nach dessen Gründen und Ängsten zu fragen. „Dieses herzliche Erbarmen ist eine wichtige Haltung.“ Nicht moralisch richten. „Woher soll ich einen Anderen ganz verstehen, wenn ich nicht in dessen Stiefeln gelaufen bin?“

Von Tomas Gärtner