Stellung beziehen mit Ofenkacheln – Früher gar nicht so selten

Vor nicht allzu langer Zeit fand man im Umfeld der Hansestadt Greifswald eine Kachel, die eine Halbfigur und die Buchstabenfolge „CHZS“ zeigt. Die Figur trägt einen Spitzkragen, wie er im 17. Jahrhundert der Mode letzter Schrei in höheren Kreisen war. Die Kachel gehört zu einer Serie von drei Herren und einer Dame, die ihr Hauptverbreitungsgebiet in Mecklenburg, Pommern und Dänemark hatte.

Das verblüfft, sind es doch drei sächsische Kurfürsten, die hier in einer Ahnengalerie vereint sind, als da wären August, Christian II. („CHSZ“) und Johann Georg I. Letzterer war verheiratet mit Magdalena von Hohenzollern, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Dame in dieser Ahnengalerie handelt, wie Heiko Schäfer in seinem Beitrag zur aktuellen Ausgabe 2/21 der Zeitschrift „Archäologie in Deutschland“ (AiD) schreibt. Diese trägt den Titel „KachelOfenKacheln“ und beinhaltet Forschungen sowohl zum Kachelofen als Ganzes als auch zu seinen Bestandteilen, die Ofenkacheln.

Eine um 1611 entstandene Serie mit Bildnissen sächsischer Kurfürsten hat ihr Hauptvorkommen nicht in Sachsen, sondern in Mecklenburg, Pommern und Dänemark.Mit der Buchstabenfolge „CHZS“ ist wohl Kurfürst Christian II. gemeint. Quelle: Repro

Wie Schäfer in der von Sachsens Landesarchäologin Regina Smolnik mit einem Vorwort bedachten Publikation vermittelt, legitimierten Potentaten schon immer gern mithilfe von Symbolen und Bildern ihre Herrschaft – auch auf Kacheln. Nebeneffekt für die Forschung: Die Kachelfunde sind nicht zuletzt im Hinblick auf die Kleidung recht informativ und anschaulich, spiegelt sich doch häufig die Mode jener Zeit wider. So wird deutlich, dass eine große Halskrause, auch Mühlsteinkragen genannt, ab etwa 1590 offenbar der große Renner war.

An Sachsens Hof arbeiteten eigens angestellte Ofentöpfer

Steffen Krabath, der zwischen 2002 und 2016 wissenschaftlicher Angestellter bzw. Referent beim Landesamt für Archäologie Sachsen war, vermittelt in seinem „Heizen mit Anspruch“ betitelten Aufsatz zum AiD-Heft, dass in der Regel nur Bruchstücke von Kachelöfen überliefert sind. Deshalb müsse man auf Rekonstruktionen zurückgreifen, um sich vorzustellen, wie die ursprünglichen Anlagen einst aussahen, obwohl Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern mit einem umfangreichen Bestand an Originalen aufwarten kann. Die systematische Erfassung ergab, dass im Freistaat Sachsen noch heute rund 500 Öfen aus dem Zeitraum von der zweiten Hälfte des 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nachgewiesen werden können.

Einige der Öfen gelangten in Vorbildersammlungen lokaler Kunstgewerbemuseen. Auch so manche barocke Herrschaftsloge von Dorfkirchen weist noch einen vollständigen Kachelofen auf, denen man grundsätzlich ansieht, dass man an ihnen gern sitzt, weil man warm sitzt. Teilweise wurden diese Öfen zeitgleich mit dem Logenanbau oder der Empore gefertigt. Noch häufiger war es vermutlich aber so, dass sie im zugehörigen Wohnsitz der Familie unmodern geworden waren, aber auch nicht entsorgt wurden. Denn in der Kirche verrichteten sie gleichwohl noch immer gute Dienste.

Auch in Schlössern wie Moritzburg sind Öfen aus verschiedenen Stilepochen vom Barock über Rokoko und Klassizismus bis hin zum Historismus in diversen Rauminterieurs erhalten geblieben. Besonders aufwendig gestaltete Repräsentationsräume wurden während des 18. Jahrhunderts mit Öfen ausgestattet. Die Wirtschaftsräume erhielten hingegen erst seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein „Heizgerät“ aus Kacheln. Für die Ausstattung herrschaftlicher Räume wurden oft eigens dazu ernannte Hoftöpfer engagiert. So heißt zu Beginn der auf den 25. Januar 1557 datierten Bestallung Andreas Dornhöfers am kursächsischen Hof als Hofofentöpfer: „Vonn Gotts gnadenn wir Augustus hertzock zu Sachssenn des Heiligenn Romischenn Reichs ertz marschalch vnd churfurst etc. bekennenn vnnd thun kunth mit disem v‹n›serm offenen brife das wir vnnsernn libenn getrewenn Andressen Dorennho fernn zu vnnserm hofe topffer alhier angenommenn, vnnd bestelt habenn, ...“

Ein wichtiger Standort in Sachen Töpferkunst war einst auch die „Amme der Reformation“, sprich Torgau, gewesen – jedenfalls als es noch kurfürstliche Residenzstadt der Ernestiner und dazu bestimmt war, in sämtlichen Bereichen des höfischen und städtischen Kulturlebens für andere reformatorische Gemeinden Vorbild zu sein, was das Gebiet der Töpferei und der Ofenproduktion mit einschloss.

In Torgau arbeiteten Töpfer, die gute Öfen für den Hof herzustellen vermochten. Neben anderen Quellen der 1510er bis 1530erJahre bezeugt nicht zuletzt eine Rechnung von 1523, dass der Töpfer Hans Schüler in drei Stuben des Kanzleihauses jeweils einen Ofen setzte. 1531 ist Schüler auch in der Rechnung des Gemeinen Kastens zu Torgau nachweisbar, als er fünf Stuben des neu erbauten Spitals zum Heiligen Geist vor dem Spitaltor ebenfalls mit Öfen „aus seinen eigenen Kacheln“ ausstattete und zudem einen Schulofen mit neuen Kacheln versah.

Renaissance-Ofenkacheln im Pirnaer Peter Ulrich-Haus

Eine wichtige Töpferwerkstatt war auch diejenige, die 1558 in der Sakristei des Halberstädter Doms einen Ofen errichtete. Im Dresdner Kunstgewerbemuseum befinden sich diverse Kacheln aus der „Werkstatt des Halberstädter Ofens“, unter anderem mit Darstellungen der Gefangennahme Christi, des Heiligen Simon oder auch des Heiligen Thomas. Eine Kachel aus dieser Reihe zeigt das sächsische Wappen, das sowohl von Friedrich dem Weisen als auch von dessen Bruder, dem Bischof Ernst von Halberstadt, geführt wurde. Eine weitere Kachel gibt eine Darstellung des letzten Abendmahls wider. Als Vorlage für das ursprüngliche Model dienten Dürers Holzschnitte zum Abendmahl aus der Großen und Kleinen Passion.

Zu den „herausragenden Leistungen mitteldeutscher Töpferei“ gehören für Steffen Krabath die Öfen im kurfürstlichen Weinbergschlösschen Hoflößnitz in Radebeul. Passend zur Raumfassung wurden hier in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Kachelöfen mit Symbolen für das Feuer und solche mit floralen und andern pflanzlichen Motiven sowie Fruchtgehängen gesetzt. Vergleichbare Öfen fertigte der Dresdner Hofofentöpfer Georg Fischer für einige Schlösser in Böhmen, wo vermutlich das notwendige Handwerkswissen fehlte. Mit dem Schiff gelangten die hochempfindlichen Kacheln über die Elbe und die Moldau nach Libochowitz oder nach Troja bei Prag, wo sie mit Lehm versetzt wurden.

So viel an Öfen auch übrig blieb, meistens läuft es lediglich auf Fragmente von Kacheln hinaus, die bei Grabungen gefunden werden. So etwa im Fall des 1506 errichteten Wohnhauses des Baumeisters Peter Ulrich, der unter anderem den Bau der Pirnaer Stadtkirche St. Marien leitete. Als das Haus umfassend saniert wurde und Tom Pauls hier sein Theater einrichtete, wurde bei den baubegleitenden archäologischen Untersuchungen auch ein Komplex frührenaissancezeitlicher Ofenkacheln zu Tage gefördert. Neben den typischen Napfkacheln fanden sich einige Fragmente von Blattkacheln mit mindestens fünf verschiedenen Motiven. Eine unglasierte Kachel ziert die Darstellung des die Vertreibung aus dem Paradies zur Folge habenden Sündenfalls, auf einer weiteren ist eine Figur in Harnisch und Rock dargestellt.

Überblickt man das, was man im Zuge von Grabungen an Fragmenten fand, so lässt sich sagen, dass kurz nach 1500 spätgotische Blattkacheln mit anspruchsvollen Reliefs im adligen wie bürgerlichen Milieu Obersachsens – selbst in besseren Kreisen handelte man nach der alten Bauernweisheit „Wenn am Dach hangen gefrorene Spitzen, / dann ist gut beim Ofen sitzen“ – scheinbar Standard waren. Und auch Kacheln mit mehrfarbigen Glasuren kommen in nennenswerter Häufigkeit bereits kurz nach 1500 im hiesigen Fundmaterial vor.

Ganz eigener Typus: die „Reformationskachel“

Zum Bestand des Dresdner Kunstgewerbemuseums gehören jedenfalls, neben den bereits erwähnten Objekten, auch sonst allerlei künstlerisch herausragende und entsprechend bemerkenswerte Ofenkacheln. Um 1550 irgendwo im sächsisch-thüringischen Raum entstand jene Ofenkachel, die eine Darstellung der erhöhten Schlange und der Kreuzigung, zwischen Pilastern unter einem Bogen mit Perlstab zeigt, wobei hier die Inschrift des Reliefdekors besagt: „4 Gelitten Vnter Poncio Pi/Lato Gecrevtziget / Inri.“

Diese Kachel gehört, ebenso wie eine Darstellung des letzten Abendmahls, zum Typus „Reformationskachel“. Denn mit Kacheln wurde insbesondere in reformatorischer Zeit Politik gemacht und Stellung bezogen. Keinen Zweifel darüber, welchem Glauben jemand anhing, lassen Kacheln mit Porträts von Reformatoren oder protestantischen Fürsten. Eindeutig sind auch Kacheln, die die religiöse Gegenseite verspotten, so etwa im Fall einer aus einer Lüneburger Töpferei stammenden Kachel, die ein Spottbild aufweist, auf dem ein Kardinal und ein Narr in einem Doppelkopf vereint sind – klarer kann eine Botschaft kaum sein.

Wie Ulrike Kersting in ihrem Beitrag zum AiD-Heft vermittelt, dienten mit theologisch-reformatorischen Kacheln bestückte Öfen nicht nur als Wärmequelle, „sondern gaben dem Besitzer die Möglichkeit, am Ort der Aufstellung – in der guten Stube – seine Bildung, seinen Rang und seine Konfession zu präsentieren und zu Gesprächen anzuregen“. Das sei ganz im Sinne Martin Luthers gewesen, der von „Merkbildern“ gesprochen und erkannt habe, dass „wir aber nichts ohne Bilder denken oder verstehen können“.

