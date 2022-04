Steht die Corona-Impfpflicht vor dem Scheitern? Was sächsische Abgeordnete und Ärzte sagen

Leipzig

Kommt sie oder kommt sie nicht? Ist die allgemeine Impfpflicht ab 18 gegen das Corona-Virus überhaupt noch möglich? Am kommenden Donnerstag wird im Bundestag eine der heftigst diskutierten Fragen der letzten Monate beantwortet. Ab 9 Uhr soll es noch eine 70-minütige Debatte der Abgeordneten geben, dann folgt die Abstimmung. Showdown im Hohen Haus, der Ausgang ist offener denn je. Auch ein generelles Scheitern wird nicht mehr ausgeschlossen.

Zwei Anträge dafür und drei Anträge dagegen

Im Dezember 2021 hatte der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, dass die Abstimmung ohne den sonst üblichen Fraktionszwang über die Bühne gehen werde. Das hörte sich demokratisch an, hat aber seine Tücken. Mittlerweile liegen fünf Anträge auf dem Tisch. Zweimal pro und dreimal contra. Der Entwurf einer Abgeordnetengruppe für eine Impfpflicht ab 18 Jahren hatte bis Mitte der vergangenen Woche noch die meisten Unterstützer und Unterstützerinnen. Mittlerweile ist aber klar, dass die rund 230 Abgeordneten bei 736 Bundestags-Parlamentariern keine Mehrheit hätten.

50+-Antrag mit viel Unterstützung aus Sachsen

Und so rückt der Entwurf für eine Impfpflicht ab 50 Jahren (gekoppelt an eine Beratungspflicht) plötzlich in den Fokus. Der Antrag wird von den sächsischen Grünen-Abgeordneten Paula Piechotta (Leipzig), Merle Spellerberg (Dresden), Bernhard Hermann (Chemnitz) Kassem Taher Saleh (Dresden) und der SPD-Abgeordneten Franziska Mascheck (Leipzig Land) favorisiert. „Unser Vorschlag Ü50 bietet eine gute Basis für den gemeinsamen Mittelweg und ist auch in Sachsen mit einer niedrigen Impfquote gut umsetzbar“, sagt Paula Piechotta. Die Befürworter und Befürworterinnen beider Pro-Impfpflicht-Anträge verhandeln aktuell noch über einen gemeinsamen Antrag, um die Chancen zu erhöhen.

Sächsische Abgeordnete von pro bis contra

Wie weit die Meinungen zur Impfpflicht in der Ampel-Koalition auseinander driften, zeigen Reaktionen weiterer sächsischer Parlamentarier. „Um schwere Krankheitsverläufe und Belastungen des Gesundheitswesens durch Corona im kommenden Winter zu minimieren, brauchen wir eine hohe Impfquote. Von den 5 Anträgen überzeugt mich daher nur der Gesetzesentwurf Ü18, da er als einziger vorher Wirkung entfaltet“, sagt der Leipziger SPD-Abgeordnete Holger Mann. Diese allgemeine Impfpflicht halte er für verantwortlich, auch da niemand gezwungen, sondern bei Nicht-Einhaltung mit einem Bußgeld belegt werde.

Leipziger Sören Pellmann (Linke): Komplett dagegen

Komplett ablehnend zeigt sich dagegen der FDP-Abgeordnete Frank Müller-Rosentritt. Bereits im Dezember 2021 habe er sich dem Antrag von Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki (FDP) angeschlossen. „Der Antrag zielt darauf ab, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung ohne eine Verpflichtung zu erhöhen.“ Der Chemnitzer liegt damit auf einer Wellenlänge mit dem Leipziger CDU-Abgeordneten Jens Lehmann und dem nordsächsischen AfD-Parlamentarier René Bochmann. „Ich setze weiterhin auf ein freiwilliges Angebot, weil dies einfacher zu realisieren ist als eine Kontrolle der Impfpflicht“, sagt Lehmann. „Angesichts der milden Verläufe durch die Omikron-Variante und einer sehr guten Impfquote bei den vulnerablen Gruppen sehe ich keine Grundlage für eine Impfpflicht, die mehr spaltet als eint“, so der Leipziger. Auch Bochmann lehnt jede Impfpflicht als „Abgeordneter und Privatperson vehement ab.“ Zu den Gegnern zählt ebenso der Leipziger Linken-Abgeordnete Sören Pellman. „Ich werde beide Anträge zur Einführung ablehnen, unter anderem, weil es erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gibt“, sagt er. Gleichzeitig werbe er aber nachdrücklich für eine Impfung zur Reduzierung der Gefahr eines schweren Verlaufes.

Leipziger Infektiologe für Impfung Ü60

Auch sächsische Mediziner sehen die generelle Einführung der Impfpflicht nicht zwingend als notwendig an. So schlägt Professor Christoph Lübbert, Chef-Infektiologe am Klinikum St. Georg und am Uniklinikum Leipzig, eine temporäre Impfpflicht für Menschen ab 60 und für besonders gefährdete Personen mit problematischen Erkrankungen vor. Zudem empfiehlt er eine Impfberatungspflicht für alle Erwachsenen. Eine generelle Pflicht für alle Altersgruppen würde zwar helfen, so Lübbert. Sie sei aber medizinisch nicht hinreichend begründbar, weil die verfügbaren Vakzine zwar weiter zu rund 90 Prozent vor schwerem Verlauf, aber nicht mehr gut vor einer Infektion schützen würden.

Lübbert hält eine vorübergehende und altersbezogene Pflicht auch deshalb für richtig, „weil Teile der Politik aus ideologischen Gründen nicht bereit sind, die Nerven zu behalten und die Masken schon jetzt unbedingt weghaben wollen“. Damit habe man sich selbst eines wichtigen Steuerungsinstruments zum Infektionsschutz in Innenräumen beraubt.

Lübberts Kollege Professor Michael Borte drängt dagegen zur Eile. „Wenn wir weiter warten, wird uns die nächste Welle im Herbst wieder mit voller Wucht treffen“, prognostiziert der Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg. Problematisch sei die Lage vor allem in Sachsen, weil der Freistaat mit Blick auf die Impfquote bundesweit am schlechtesten dasteht, so der Infektiologe.

Kommunikationswissenschaftler Dönges skeptisch

In welchem öffentlichen Dilemma die Entscheidung zur Impfpflicht steckt, darauf verweist der Kommunikationswissenschaftler Patrick Donges. „In einer Zeit, in der die Politik zahlreiche Lockerungen beschließt und in der zugleich auch wegen des Krieges in der Ukraine die Luft etwas raus ist aus dem Thema , das eine große kommunikative Herausforderung“, sagt der Medien-Experte der Uni Leipzig. Erschwerend komme hinzu, dass man diese Impfpflicht erst für den nächsten Herbst braucht, so der Professor. „Wir müssen uns also auf etwas vorbereiten, von dem wir noch nicht wissen, wie es aussieht“, erklärt Donges. Das könne kommunikativ nur vermittelt werden, wenn etwa die Regierung in der Impfpflicht-Frage geschlossen auftrete. Das sei aber nicht der Fall.

Von André Böhmer und Björn Meine