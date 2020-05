Wolfgang Tiefensee zieht sich aus Politik zurück

Erfurt

Eigentlich ist es kaum vorstellbar: Der politische Stehaufmann Wolfgang Tiefensee (65) plant den völligen Rückzug aus der Politik. Der Thüringer Landeschef überraschte am Donnerstagabend mit der Mitteilung, bei der geplanten turnusmäßigen Neuwahl im November nicht noch einmal für das Amt an der Parteispitze zu kandidieren. Zudem wolle er bei den Landtagswahlen 2021 nicht als Spitzenkandidat für seine Partei ins Rennen gehen und ebenso auf eine Wahlkreiskandidatur verzichten.

Er habe seit dem Wechsel nach Thüringen 2018 all seine Erfahrung, seine nie versiegende Zuversicht und seine Begabungen in die Waagschale geworfen, um seine Partei und Thüringen ein Stück zu prägen und voranzubringen, erklärte Tiefensee laut Mitteilung und bedankte sich für die Unterstützung. „Jetzt ist nach meiner Überzeugung der richtige Zeitpunkt gekommen, mit genügend Abstand zum Parteitag und zur Landtagswahl die Weichen in unserer Partei neu zu stellen.“ Er plädiere dafür, den Vorsitz und die Spitzenkandidatur in die Verantwortung einer anderen Person zu legen.

Anzeige

Legendärer Cello-Auftritt

Dabei hatte der hoch aufgeschossene und zugleich hagere Tiefensee gerade mehr Nehmerqualitäten bewiesen. Der einstige Leipziger Bürgerrechtler und spätere Oberbürgermeister (1998 bis 2005), dessen legendärer Cello-Auftritt zur Olympiabewerbung in der Messestadt unvergessen ist, stand Anfang Februar wieder einmal am politischen Abgrund. Mit dem damals vollzogenen Machtwechsel zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich ( FDP) verlor Tiefensee quasi über Nacht das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft im rot-rot-grünen Kabinett unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Weitere DNN+ Artikel

Auf Kemmerichs Offerte, doch einfach weiter im Amt zu bleiben, ging er nicht ein und warf diesem stattdessen via Twitter politischen Dammbruch und Anmaßung vor. Sein via Landesliste erworbenes Abgeordnetenmandat hatte er da schon niedergelegt, nachdem er bei der Landtagswahl im Herbst das Direktmandat in seiner Heimatstadt Gera deutlich verpasste. Dass seine Partei nur 8,2 Prozent der Stimmen – wohl auch angesichts der Querelen in Berlin – erreichte, setzte ihm sichtbar zu.

Tiefensee lässt Zukunft offen

Mit dem Rücktritt Kemmerichs und der Neuwahl Ramelows Anfang März kehrte der einstige und eher glücklose Bundesverkehrsminister (2005 bis 2009), dessen Karriere von Skandalen frei blieb, auch in sein ursprüngliches Amt und damit auf die Regierungsbank zurück.

Einziger Beweggrund seines Verzichts sei sein Alter nach der anstehenden Legislaturperiode nach Neuwahlen, begründete Tiefensee nun. „Das möchte ich meiner Partei und mir nicht zumuten.“ Er werde nach neuen Herausforderungen „jenseits der aktiven Politik“ suchen. Ob die ausschließlich in seiner Familie (der Vater von vier Kindern lebt in einer Partnerschaft mit der Geschäftsführerin der Kulturfabrik Apolda) oder in der Wirtschaft liegen, in die Tiefensee beste Drähte hat, ließ das politische Ur-Gestein offen.

Von Roland Herold