Nossen

Es gibt sie noch, die großen Abenteuer. Von Leipzig in die Landeshauptstadt zu fahren gehört zu ihnen. Erfahrene Pendlerinnen und Pendler füllen sich den Kofferraum zuvor mit Großrationen an Wasser, Müsliriegeln und Sonnencreme. Und schalten beim Antritt der Fahrt vorsorglich das Radio ein.

„In der weiteren Folge – S T A U !“

Dann geht es los über die A 14 – meist in Kolonne auf der linken Spur, weil rechts die Brummis eine undurchdringliche Mauer bilden. Kurz hinter Leisnig nuschelt der Rundfunkmoderator etwas von „mssvn Bndrungen afgrnd vn Baurbtn“, um dann glasklar und genüsslich hinzufügen: „In der weiteren Folge – S T A U !“ Wahrscheinlich klatschen sie sich im Studio jetzt auf die Schenkel.

Die erste traurige Lkw-Warnblinkanlage leuchtet schon müde vor dem Dreieck Nossen. Panisch biegen zwei Kleinwagen ab, deren Insassen offenbar noch nicht ahnen, dass auf der Landstraße alles noch viel schlimmer sein wird. Auf der rechten Fahrspur warten die Trucker-Fahrer bereits stoisch und lassen die Fenster herab, um die anderen mit Schlagern aus den Achtzigern zu quälen. Links geht es noch 50 Meter weiter. Ein Drängler fährt besonders nah auf, offenbar in der Hoffnung, die Kolonne durch seine positive Energie aufzulösen. Dann ist auch hier Stopp.

Das hoch belastete Dreieck Nossen Quelle: LVZ

Zwischen dem Mahlwerk der Brummis

Auf der gegenüberliegenden Seite – komplett freie Fahrt. Die Menschen drücken sich an den Scheiben ungläubig staunend die Nasen platt und deuten grinsend herüber wie bei einem Besuch im Zoo. Sie ahnen noch nicht, dass ab Döbeln-Nord nach einem Auffahrunfall Schluss mit lustig sein wird.

In Richtung Dresden dagegen ist einfädeln über vier Spuren hinweg angesagt – Lücken erhaschen zwischen den Brummis, die aus Richtung Chemnitz ununterbrochen wie ein Mahlwerk heranrollen. So sieht sie also aus, die Endlos-Baustelle auf der A 4 zwischen den Autobahndreiecken Nossen und Dresden-West. Wer irgendwie kann, vermeidet dieses Chaos.

Endlose Blechlawine

Doch es kommt es nicht nur zu langen Staus, sondern immer wieder auch zu Unfällen. Anfang Juni beispielsweise starb ein 50-Jähriger am Stauende, als ein Lkw auf seinen Kleintransporter auffuhr. Es war ausgerechnet jener Tag, an dem der ADAC mit der Autobahn GmbH über mehr Sicherheit sprechen wollte.

Aus durchschnittlich 100 .000 Fahrzeugen besteht die Blechlawine, die sich im täglichen Schnitt Richtung Dresden wälzt. Seit Mitte April müssen deshalb zwei Brücken im Triebischtal instandgesetzt werden. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) wendete sich geradezu flehentlich an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Es gebe zu den Baumaßnahmen zwar keine Alternative. „Aber die gegenwärtigen Zustände sind nicht mehr tragbar und bedürfen dringender Anpassungen“, so Dulig.

Nüsse, wir brauchen Nüsse!

Währenddessen geht es allmählich weiter per Stop & Go Richtung Dresden. Jeder Meter vorwärts ein erkämpfter und bejubelter Raumgewinn. Wenn der Kilometerstandsanzeiger mal wieder weitere 100 Meter anzeigt, ist das wie Weihnachten. Mal geht es links schneller, mal in der Mitte. Dann scheren Eilige aus und wechseln die Spur, bevor sie wieder überholt werden und von vorn beginnen müssen. Großmütter wissen, dass Nüsse helfen, die Nerven zu kräftigen. Nüsse, wir brauchen Nüsse! Vorerst spuckt aber nur ein Lkw-Fahrer im weißen Unterhemd grinsend Kirschkerne auf die unter ihm vorbei rollenden Blechdächer.

Der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst, Obmann im Verkehrsausschuss, hat nach Anfrage beim Bundesverkehrsministerium immerhin eine Ursache für den katastrophalen Status quo ausgemacht: Auf der Baustelle wird lediglich montags bis freitags gearbeitet. „Gerade in den Sommermonaten könnten unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts auch am Wochenende erhebliche Baufortschritte erzielt werden“, visioniert Herbst. Doch davon hält die Bauleitung wenig, weil keine Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

„Fahr endlich zu, Du Affe!“

„In den nächsten Tagen wird die letzte von vier sogenannten Übergangskonstruktionen eingebaut, anschließend werden die Fahrbahnen auf den Brücken erneuert“, verspricht Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH, Niederlassung Ost. Nach aktueller Planung käme das Ende aller Leiden dann frühestens Ende August in Sicht. Bis dahin werden mit den Arbeiten im vergangenen Jahr Kosten von insgesamt 6,4 Millionen Euro auflaufen.

Alles in allem eine Dreiviertelstunde hat es diesmal nur länger gedauert. Hinter Dresden-West geht ein Ruck durch die Kolonne. „Fahre endlich zu, du Affe!“, ruft es von hinten helfend. Und tatsächlich fließt der Verkehr plötzlich geschmeidig wie die „Moldau“ von Bedrich Smetana weiter bis zum Autobahndreieck Dresden-Nord. Dort wird dann allerdings schon wieder gebaut. Diesmal ist es der Fahrbahnbelag und das dauert dann voraussichtlich sogar bis zum Oktober. Vielleicht geht es zurück über Berlin oder Prag doch schneller.

Von Roland Herold