Gleich nach dem Ostermontag beginnen im Freistaat Sachsen die ersten Corona-Impfungen in vielen Hausarztpraxen. „Insgesamt stehen für unser Bundesland etwa 50.000 Impfdosen zur Verfügung. Auch in Leipzig werden die Impfaktionen beginnen“, teilte Sylvia Krug vom Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen auf Nachfrage der LVZ mit. Genauere Informationen gab es dazu am Karfreitag noch nicht.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Vorabend angekündigt, dass für die Hausärzte in Deutschland in der ersten Woche nach Ostern 940.000 Impfdosen zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen vom Bund über den Großhandel an Apotheken gehen, welche dann die Praxen vor Ort beliefern. Später würden auch niedergelassene Fachärzte einbezogen, erläuterte Spahn weiter. Ab Ende April seien wöchentlich mehr als drei Millionen Dosen nur für die Arztpraxen vorgesehen.

Mehr als 5000 Arztpraxen in Sachsen

Die erste Lieferung von etwa 50.000 Dosen für Sachsen ist freilich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Freistaat gibt es derzeit über 5000 Arztpraxen. Wenige Dutzend davon nehmen bereits seit einigen Wochen an Modellprojekten zum Impfen teil – vor allem im Vogtland sowie in weiteren Gegenden nahe der Grenze zur Tschechischen Republik. Dafür erhalten sie Impfdosen aus den Kontingenten des Freistaates.

Die Leipziger Ärztin Dr. med. Sylvia Krug ist Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS). Quelle: André Kempner

Rein rechnerisch entfallen durch die neue Initiative des Bundes also in der ersten Woche nur etwa zehn Impfdosen auf jede Arztpraxis in Sachsen. Da Fachärzte zunächst nicht beteiligt werden, liegt die jeweilige Charge in den anderen Praxen sicher etwas höher. Zudem gilt als unwahrscheinlich, dass sofort alle Ärztinnen und Ärzte mitziehen können – sei es wegen fehlender technischer Voraussetzungen zur anspruchsvollen Kühlung einiger Vakzine oder der personellen Situation. Schließlich müssen die Personen, welche die Impfungen in den Praxen vornehmen, selbst ausreichend immunisiert sein.

Nächste Woche nur Biontech/Pfizer

Unklarheiten herrschen auch noch zur Frage, von welchen Herstellern die Vakzine für die Arztpraxen stammen. In den ersten beiden Wochen soll dort ausschließlich das Vakzin von Biontech/Pfizer eingesetzt werden, hatte Spahn dazu erläutert. Ab der Woche vom 19. April seien Biontech/Pfizer und Astrazeneca vorgesehen, später außerdem noch Johnson & Johnson. Hingegen werde der Stoff von Moderna wahrscheinlich ausschließlich in den Impfzentren zum Einsatz kommen. Bei diesem Stoff sei es günstiger, wenn die Dosen nicht so oft transportiert werden müssten.

In Sachsen wurde der Einsatz von Astrazeneca-Vakzinen vorerst gestoppt. Mindestens bis zum 7. April dürfen ausschließlich die Dosen von Biontech/Pfizer oder Moderna verabreicht werden. Dadurch kommt es über die Osterfeiertage mal wieder zu einem Stillstand bei der Vergabe neuer Impftermine. Ausnahmen sind nur in wenigen Fällen möglich – falls schon berechtigte Personen ihren persönlichen Termin stornieren wollen.

Olaf Hagenauer ist Vorstandschef vom DRK-Kreisverband Leipzig-Stadt e.V., welcher das Impfzentrum auf der Leipziger Messe betreibt und auch die vier mobilen Impfteams in der Stadt koordiniert. Quelle: André Kempner

Das Impfzentrum auf der Leipziger Messe bleibt trotzdem auch am Osterwochenende jeden Tag geöffnet. Jeweils von 8 bis 18 Uhr können in der Halle 5 alle Bürger, die dafür bereits einen Termin haben, ihre Erst- oder Zweitimpfung erhalten. Das erklärte Olaf Hagenauer, Vorstand vom Kreisverband Leipzig-Stadt im Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Leipziger Impfzentrum auch zu Ostern geöffnet

Trotz des vorläufigen Stopps für den Einsatz von Astrazeneca-Vakzinen in Sachsen sei vor Ort genug Impfstoff anderer Hersteller vorhanden, um alle Termine durchführen zu können, erläuterte Hagenauer. Die Einsätze der mobilen Impfteams in Leipzig liefen in den nächsten Tagen ebenfalls wie geplant weiter. Das betreffe gegenwärtig vor allem neue Bewohner oder Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen oder im Betreuten Wohnen.

Nach dem Osterfest will Sachsen zeitnah eine bereits beschlossene, neue Verordnung zum Thema Impfen umsetzen. Diese gestattet in Zukunft den Einsatz von Astrazeneca auch für 60- bis 69-jährige Personen. Bisher war der Einsatz nur in zwei Priorisierungsgruppen (für über 70-Jährige und bestimmte Berufsgruppen) zulässig. Die Ausweitung dieses Kreise auch für jüngere Menschen – sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) – müsse nur noch technisch in das sächsische Terminvergabe-Portal eingepflegt werden.

Astrazeneca vielleicht doch eine Chance für Jüngere

Das Sozialministerium erklärte jüngst gegenüber der LVZ, dass sich auch Personen unterhalb von 60 Jahren möglichst bald auf Wunsch mit Astrazeneca schützen können sollen. Allerdings gelte das nur, „wenn die Entscheidung gemeinsam mit dem impfenden Arzt nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung entschieden wurde“. Diese Beratungen sollen (wegen des höheren Aufwandes und der genaueren Kenntnisse über den jeweiligen Patienten) künftig ausschließlich in den Praxen der impfenden Hausärzte durchgeführt werden, so das Sozialministerium.

Auch die Hausarztpraxen müssen selbstverständlich die Priorisierungsvorgaben der Bundes- und Landesregierung einhalten. Nach welchen Kriterien sie darüber hinaus entscheiden sollen, wer von ihren Patienten zuerst ein Impfangebot erhält, ist bislang nicht bekannt. Gleiches gilt für den genauen Ablauf der Risikoanalyse bei impfwilligen Personen, die unter 60 Jahre alt sind und gern den Stoff von Astrazeneca nutzen würden.

Nach letztem Stand der Dinge soll bis Mitte April eine Einschätzung der Ständigen Impfkommission erfolgen, in wie weit Astrazeneca bei bereits erfolgten Erstimpfungen auch für die Zweitimpfung empfohlen wird. Diesen Termin will das Sozialministerium offenbar abwarten, bevor es dazu seine Entscheidung für Sachsen trifft.

Von Jens Rometsch