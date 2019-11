Dresden

Vollgelaufene Keller und durchnässte Wände - Starke Regenfälle können enorme Schäden verursachen. Mehr als 100 000 Schadensfälle wurden zwischen 2002 und 2017 in Sachsen registriert, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag zu einer gemeinsamen Langzeitforschung über Starkregen mitteilten.

890 Millionen Euro Schaden in Sachsen durch Starkregen

Im Ergebnis heißt das: 542 kurze und heftige Niederschläge verursachten in den untersuchten 15 Jahren insgesamt 890 Millionen Euro Schaden im Land. Bundesweit lagen die Schäden nach extrem starken Regenfällen in diesem Zeitraum bei 6,7 Milliarden Euro. Den teuersten Einzelschaden in Sachsen bezifferte der GDV mit 379 000 Euro.

Dresden startet Umfrage zu Regenschäden

Das Umweltamt der Landeshauptstadt möchte nun herausfinden, welche Orte in Dresden besonders stark von solchen Schauern heimgesucht werden. Dazu läuft aktuell eine Online-Bürgerbefragung. „Bisher gibt es nur wenig Informationen darüber. Mit der Umfrage sollen die Schadensschwerpunkte im Stadtgebiet aufgedeckt und anschließend Lösungen zur Vermeidung entwickelt werden“, erklärt die Projektverantwortliche Dr. Katja Maerker. Gefragt wird nach dem Schadensort und -zeitpunkt sowie nach den beobachteten Schäden. 2021 sollen die Ergebnisse dann veröffentlicht werden.

Görlitz und Bautzen – hier schifft es besonders stark

Betrachtet man Sachsen als Ganzes, führt Görlitz die Regen-Tabelle an: Dort wurden laut Studie 86 Starkregenfälle verzeichnet. In Bautzen gab es im Zeitraum 79 kurze und heftige Niederschläge, in Mittelsachsen waren es 68. Dem GDV zufolge sind deutschlandweit nur 43 Prozent der Hausbesitzer auch gegen Starkregen versichert, in Sachsen 47 Prozent.

Von dpa/mb