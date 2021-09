Bad Brambach

Im südlichsten Zipfel Sachsens ruht ein seltener Schatz in der Erde. Dort, wo der Freistaat an die Nachbarn Bayern und Böhmen grenzt, entspringt dem Fichtelgebirgsgranit ein Mineralwasser, das es in sich hat. Neben Inhaltsstoffen wie Magnesium, Natrium, Eisen oder auch Calcium enthält es das Edelgas Radon, das als wirksames Heilmittel gegen chronische Schmerzen und Entzündungen gilt.

Geburt der „Wettinquelle“

Projekt-Animation des Zentrums. Quelle: Sächsische Staatsbäder GmbH / Arch. Baum – Kappler

1909 wurde sogar die weltweit stärkste Radonquelle in Bad Brambach entdeckt. Und König Friedrich August III. – eben jener, der 1918 den Sachsen nach der Novemberrevolution „Macht doch Eiern Dregg alleene“ zugerufen haben soll – taufte sie nur fünf Jahre später als „Wettinquelle“.

In einer Zeit, da Menschen viel Geld für Gesundheit und Wohlbefinden ausgeben, verwundert es wenig, dass die Sächsische Staatsbäder GmbH kräftig investierte, um den Schatz aus dem Fichtelgebirge noch besser an die Frau oder den Mann zu bringen. Rund 22 Millionen Euro sind in den beiden vergangenen Jahren in die Generalsanierung des in die Jahre gekommenen Therapiezentrums mit Bade- und Saunalandschaft geflossen sowie in einen großzügigen, lichtdurchfluteten Erweiterungsbau mit viel Holz und Glas, der standesgemäß „Wettinhaus“ heißt. Der Entwurf stammt vom Architekturbüro Baum & Kappler aus Nürnberg.

Region profitiert vom Boom

Maurice Freyberg testet schon mal das Bad. Quelle: Roland Herold

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) sagte am Dienstag zur Eröffnung, der Freistaat habe in den vergangenen 30 Jahren eine Viertel Milliarde Euro in seine beiden Staatsbäder investiert. Der Erfolg der Gesundheitsbranche strahle schließlich auch auf andere Gewerbe in der Region aus.

Radonwannenbäder sollen künftig das Fundament der therapeutischen Anwendung in Bad Brambach bilden. Aber auch Anwendungsformen wie Radon-Inhalation, Radon-Spülungen oder Radon-Wickel sind möglich.

Schnee im Sommer

Abgerundet wird das Angebot durch die Hydro-Thermo-Therapie, die den Aufenthalt in einem kalten Schneeraum bei minus zehn Grad Celsius im Wechsel mit Wärmeanwendungen verbindet. Staatsbäder-Geschäftsführer Gernot Ressler schwärmt: „In Bad Brambach wird es dann auch im Sommer schneien.“

Marion Drescher mit einer Spezialbrille gegen Depressionen. Quelle: Roland Herold

Nicht die einzige Sensation. Auch eine Quellenelfe soll in sternenklaren Nächten schon im Park gesichtet worden sein, behauptet Ressler, ohne mit der Wimper zu zucken. Seit aber ein Steuerungs- und Leitungskabel der Deutschen Bahn beim Aushub nur knapp verfehlt wurde und während der Corona-Hochphase Bauarbeiter in Größenordnungen ausfielen, könne ihn ohnehin nichts mehr umwerfen. Schon gar nicht Elfen.

Geringe Strahlungsdosis

Eine Radonkur soll eine Schmerzlinderung von bis zu neun Monaten ohne Medikamente bringen. Selbstzahler müssen mit etwa 700 Euro pro Woche (ohne Unterkunft) rechnen. „Wenn ich überlege, wie mich ein Zahn eine Woche lang mit Schmerzen gequält hat, ist das gut investiertes Geld“, sagt Ressler.

Die Dosis von zehn Vollbädern in Bad Brambach beträgt nach Untersuchungen etwa 0,5 bis 1 Millisievert und ist vergleichbar mit jener, der ein Passagier bei einem Interkontinentalflug ausgesetzt ist. Zuverlässig nachgewiesen sind überdies sowohl die schmerzlindernde als auch die entzündungshemmende Wirkung beispielsweise bei Rheuma, Osteoporose und Arthrose oder zur Unterstützung von Heilungsprozessen beispielsweise nach Sportverletzungen.

Neu ist auch die Einbeziehung telemedizinischer Möglichkeiten. So werden Patienten neben den vorhandenen Badeärzten über Bildschirme mit zusätzlichen Spezialisten aus ganz Deutschland über das Internet verbunden.

Bad Brambach holt auf

Der Ort tritt damit ein wenig aus dem Schatten des bisher scheinbar übermächtigen Nachbarn Bad Elster und der dortigen Sole-Therme heraus. Während Bad Elster künftig auf Gesundheit und Prävention setzt, wird Bad Brambach vor allem mit Schmerztherapie punkten – gemeinsam, aber in Konkurrenz zu rund 350 anderen Kurorten in Deutschland.

Von Roland Herold