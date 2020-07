Chemnitz

Was feiern die Chemnitzer da eigentlich? Das von Stadtbaurat Möbius entworfene Museum sieht so gar nicht nach Roaring Twenties aus, wurde tatsächlich 1909 eingeweiht. Und der Verein Kunsthütte, Initiator eines bürgerlichen Kunstlebens, ist noch ein halbes Jahrhundert älter. Der Titel „Im Morgenlicht der Republik“ gibt Hinweise. Am 1. April 1920, kein Witz, wurde die Städtische Kunstsammlung Chemnitz gegründet. Warum erst jetzt im Sommer der Hundertste gefeiert wird, muss nicht mehr erklärt werden.

Die Institution gehört damit nicht gerade zu den ältesten ihrer Art, doch hatte sie mit dem ersten Direktor Friedrich Schreiber-Weigand nicht nur einen fähigen Organisator an der Spitze, sondern eine Persönlichkeit, die am Geist der Zeit ganz dicht dran war und genau jene Kunst sammelte und ausstellte, die nicht unbedingt dem Massengeschmack entsprach, aber die Avantgarde dieser aufgewühlten Zeit war.

Am zurückliegenden Wochenende war das ganze Haus kostenfrei für alle Interessenten geöffnet, die in großer Zahl kamen, sogar auf der Straße davor fanden Aktionen statt.

„Museum ist Demokratie, Teilhabe, Bildung“, sagt Direktor Frédéric Bußmann, angesprochen auf die Gründung der Kunstsammlungen 1920. Doch die Aussage ist ausgesprochen aktuell. Mit fürstlichen Anhäufungen von Preziosen wie in Dresden muss man Chemnitz nicht vergleichen. Was aber ist der Unterschied etwa zu Leipzig? „Die Zusammensetzung ist insofern sehr interessant, dass wir hier nicht nur Bildende Kunst haben, sondern auch Kunsthandwerk. In Leipzig hat sich das schon Ende des 19. Jahrhunderts getrennt.“ Textilsammlung, Plakatsammlung und andere Bestände sind wichtige Abteilungen des Museums.

Dass dies bis in die Gegenwart gilt, zeigt die aktuelle Jubiläumsausstellung. Schon im Erdgeschoss haben Studenten der Schneeberger Fachhochschule textile Gespinste aufgehängt. In den Obergeschossen wird die Verquickung von angewandter und freier Kunst dann noch intensiver. So in der Abteilung „Dialoge“. Da treten Lichtobjekte Daniel Burens, der in Chemnitz auch den höchsten Schornstein Sachsens eingefärbt hat, mit einer großformatigen Zeichnung Markus Oehlens und einem Geflecht aus Seidenpapier von Ingo Götze in Relation. Noch eine Etage höher kann man sogar das Modell für einen Pkw sehen, in den 1970er Jahren vom Chemnitzer Produktgestalter Karl Clauss Dietel entworfen.

„Chemnitzer Mona Lisa“

Doch die Mehrheit der Exponate sind natürlich Malerei, Plastik, Grafik, Zeichnung und Fotografie. Notorischen Besuchern des Museums muss vieles bekannt vorkommen. Natürlich werden bei so einer Überblicksschau eines Jahrhunderts kaum Innovationen präsentiert, sondern die Höhepunkte des Bestandes präsentiert.

Dieser reicht nicht all zu weit zurück. Die deutsche Romantik ist erstes Schwerpunktthema. Doch da gibt es Hochkarätiges zu sehen. Auf die Frage nach einer „Chemnitzer Mona Lisa“ nennt Bußmann spontan Caspar David Friedrichs Darstellung eines Segelschiffes, das entsprechend effektvoll zentral im Raum platziert wird. Doch die Preziosen reichen über die Expressionisten der Brücke, die in Chemnitz ihren Startpunkt hatten, über Munch, Lehmbruck und Barlach bis nahe an die Gegenwart. Eine Besonderheit ist der Einblick in das Archiv des Annaberger Eremiten Carlfriedrich Claus. Doch auch die Reminiszenz an AG Geige, die viel mehr als eine neodadaistische Pop-Band war, gehört zu den Höhepunkten.

Ein spezifisches Experiment ist der Raum mit dem Titel „Galerie der Moderne“. In den 1920ern hatte Schreiber-Weigand eine neue Ausstellungsgestaltung versucht mit linearer Hängung statt wandfüllender Arrangements. Karl Schmidt-Rottluff schuf dazu ein Konzept mit starkfarbigen Wandanstrichen. Eine echte Rekonstruktion der damaligen Ausstellung ist unmöglich. Durch die Aktion „Entartete Kunst“, dem dunkelsten Kapitel des Museums, sind die Verluste nicht ersetzbar.

Den hundert Jahren Geschichte wird unter der Überschrift „Gegenwarten“, absichtlich im Plural formuliert, Aktuelles entgegengesetzt. Offiziell ab 15. August, manches ist im Stadtraum schon jetzt zu sehen. Gespannt kann man aber auch auf die Interventionen des Kollektivs Peng! unter dem Titel „Antifaschistische Auktion“ im Museumsshop sein.

Chemnitz hat Potenziale, auswärtige Einmischungen können beim Wachküssen helfen. Vielleicht heißt es dann Ende Oktober: The European Capital of Culture is...

bis 25. Oktober, Kunstsammlungen Chemnitz, Theaterplatz 1, geöffnet Di und Do-So 11-18, Mi 14-21 Uhr

www.kunstsammlungen-chemnitz.de

