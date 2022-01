Noch restriktiver als die aktuellen waren die Beschränkungen der Versammlungsfreiheit in Sachsen im Frühjahr 2021. Damals waren Proteste grundsätzlich untersagt worden. Lediglich, wenn die lokalen Behörden eine Versammlung aus infektionsschutzrechtlicher Sicht per Antrag als vertretbar einstuften, konnten Sonderregelungen erlassen und die Proteste genehmigt werden. In der Folge wandte sich ein Kläger an das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen. In seinem Urteil gut sieben Monate nach Ende der damaligen Verordnung stufte das OVG die Versammlungsbeschränkung als gerechtfertigt ein, weil es immer noch die Möglichkeit gegeben habe, sich davon auch zu befreien. Das Urteil war zuletzt noch nicht rechtskräftig.