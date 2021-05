Spritztour nach Moskau: Warum sich dieser Leipziger mit Sputnik impfen ließ

Leipzig

In ganz Deutschland hängen die Leute an Portalen oder Hotlines und warten auf einen Termin. Heiko Waber hat sich in Moskau mit Sputnik V impfen lassen. Anfang März gab es die erste Dosis, vor kurzem die zweite.

200 Euro für Beratung und Untersuchung

Als der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach kürzlich vom „Lada unter den Impfstoffen“ sprach, der einen billig ans Ziel bringe, war das kein bisschen spöttisch gemeint. Obwohl es für Heiko Waber so günstig nun auch wieder nicht war. Für den Impfstoff berechnete die Klinik zwar nichts; die Beratung schlug jedoch mit 200 Euro zu Buche – ob Wabers Kasse zahlt, ist noch nicht klar. Dafür fühlte sich der Geschäftsmann aber gut aufgehoben: Die Ärztin untersuchte ihn gründlich und besprach alles ausführlich. Nach den Spritzen musste der 58-Jährige eine halbe Stunde bleiben; alle fünf Minuten schaute jemand, ob alles in Ordnung ist.

Heiko Waber kurz nach der Sputnik-Impfung in Moskau. Quelle: privat

Antikörpertest liefert gute Ergebnisse

Der Niederlassungsleiter des Industrieversicherers HDI für die Standorte Leipzig und Berlin ist regelmäßig in Moskau, weil er im Aufsichtsrat des dortigen Unternehmensablegers sitzt. Während es inzwischen komplette Reise-Angebote inklusive Sputnik-Impfung gibt, hat Heiko Waber zwei seiner Geschäftsreisen genutzt, um sich impfen zu lassen. Nebenwirkungen gab es fast nicht – nur nach der zweiten Spritze war der Geschäftsmann mal ein paar Stunden etwas schwach auf den Beinen. Wabers Frau, eine gebürtige Russin, hatte mit teils heftigen Kopfschmerzen etwas mehr zu tun. Gelohnt hat sich die Qual wohl: Drei Wochen später lieferte ein Antikörpertest gute Werte. Dennoch: Die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) hat Sputnik noch nicht zugelassen; immer wieder mal stand der Vorwurf im Raum, die Russen würden nicht alle notwendigen Daten auf den Tisch legen. Wann die Freigabe kommt, und ob Sputnik dann hierzulande überhaupt noch gebraucht wird, steht in den Sternen.

Russen sind Impfmuffel

Heiko Waber hofft jetzt, dass er seine Grundrechte genauso zurück erhält, wie die mit den hier zugelassenen Vakzinen Geimpften. Einen Stempel ins gelbe Heft wollten ihm die Russen nicht geben; aber sie haben ihm ein Zertifikat in kyrillischer Sprache in die Hand gedrückt, das er jetzt übersetzen lassen will. „Ich habe in Deutschland geholfen, Impfstoff zu sparen“, sagt Waber. Andererseits hat er auch in Moskau niemandem was weggenommen: Die Russen sind Impfmuffel, obwohl man sich sogar in Einkaufszentren seine Spritze geben lassen kann und das Virus teils heftig zugeschlagen hat. Der russische HDI-Leiter zum Beispiel starb mit 75 an einer schnell verlaufenden Infektion, berichtet Heiko Waber. Trotzdem wollten sich nur wenige Mitarbeiter in Moskau impfen lassen.

Vor der Impfung gab es ein ausführliches Gespräch mit Heiko Waber (links). Außerdem wurde der 58-Jährige untersucht. Quelle: privat

Alkoholwarnung als Ausschluss-Grund?

Eine gewisse Skepsis gegenüber vom Staat propagierten Maßnahmen ist vielleicht ein Teil der Erklärung, der Glaube, man müsse eine Infektion als quasi gottgegeben hinnehmen, ein anderer. Heiko Waber äußert augenzwinkernd eine weitere Vermutung, die etwas mit einem Klischee spielt: Ärzte empfehlen, nach den Sputnik-Spritzen für je drei Wochen keinen Alkohol zu trinken. Für manchen Russen womöglich ein klares Ausschluss-Kriterium.

Von Björn Meine