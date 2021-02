Bis zum Ende des Jahrzehnts soll die Quote der rein elektrischen Wagen und der Plug-in-Hybride bei Porsche auf mehr als 80 Prozent klettern. Porsche-Vorstand Uwe-Karsten Städter hat im Gespräch mit der LVZ noch weitere interessante Neuigkeiten.

Sportwagen-Schmiede in Leipzig - Porsche kauft bei sächsischen Zulieferern für 300 Millionen Euro jährlich ein

