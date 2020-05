In der Corona-Krise geht Sachsen in die Offensive. Zusätzlich zu den bereits bekannten Lockerungen für die Gastronomie gab die Landesregierung am Dienstag überraschend bekannt, dass weitere Bereiche schon ab Freitag wieder geöffnet werden. Dazu gehören Fitnessstudios, Tanzschulen und auch kleine Kulturbetriebe.