Leipzig

„Gewachsen ist in diesem Jahr nicht viel. Grund war die Kälte.“ Nach dem Geschmack von Antje Hindorf muss ein Frühjahr mehr zu bieten haben als dieses. „Die Ernte begann erst mit gehöriger Verspätung“, berichtet die Bäuerin. Folglich konnten die Hindorfs, die in Langeneichstädt im Saalekreis (Sachsen-Anhalt) auf rund 50 Hektar Spargel anbauen, auch weniger ernten und absetzen.

Um rund zehn Prozent ging die Erntemenge im Vergleich zum Vorjahr zurück. Allerdings erzielten die Hindorfs in diesem Jahr bessere Preise als 2020. Selbst die langwierigen Verhandlungen mit dem Handel blieben aus. „Das stimmte etwas versöhnlich.“

Bei Bauer Tautz in Frankenheim endet die Saison erst im Juli

Auch Spargelbauer Ingolf Tautz klagt über das Wetter. „Der April und der Mai waren zum Vergessen. Den ersten Spargel haben wir erst mit mehrwöchiger Verspätung gestochen“, sagt der Chef des Erdbeer- & Landwirtschaftsbetriebes Tautz in Frankenheim, einem Ortsteil von Markranstädt im Landkreis Leipzig.

Angesichts des derzeit warmen Wetters will der Frankenheimer auch nach dem Johannistag, traditionell letzter Tag der Saison, noch Spargel ernten und verkaufen. „Den Verlust werden wir zwar nicht aufholen, aber noch fragen unsere Kunden täglich nach. Wäre doch dumm, wenn wir jetzt nicht mehr stechen würden.“ Anfang Juli soll dann aber Schluss sein. Bauer Tautz verkauft das Kaisergemüse an eigenen Ständen und beliefert die Gastronomie. „Die Preise stimmen in diesem Jahr, das ist die gute Seite der Medaille.“

Warum endet die Saison am Johannistag? Seit jeher endet die Spargelsaison am24. Juni, dem Johannistag. Ab diesem Tag, dem Tag der Sommersonnenwende, bleibt dem Spargel nach Auskunft von Experten noch ausreichend Zeit, um durchwachsen und einen grünen Busch bilden zu können. Vom24. Juni bis zum ersten Frost sind es mindestens 100 Tage. Diese Zeit braucht das edle Gemüse, um genügend Kraft für das nächste Jahr zu sammeln. Diese Kraft sammelt es, indem aus der Spargelstange ein kräftiger Busch mit feinen nadelförmigen Blättern wächst. Mit diesem Spargelkraut betreibt die Spargelpflanze die sogenannte Photosynthese. Ein Teil der Energie wird in den Wurzeln „eingelagert“. Mit dieser angesparten Kraft kann der Spargel im kommenden Jahr wieder austreiben und neue Stangen bilden.

Thüringer Bauer ist enttäuscht

In Thüringen wurden 2020 auf etwa 330 Hektar Spargel angebaut. Das entspricht einem Drittel der Gemüseanbaufläche des Freistaates. Zahlen für das laufende Jahr liegen gegenwärtig noch nicht vor. Er habe sich von dieser Saison aber weit mehr erhofft, sagt Spargelbauer Thomas Sießmeir aus Gimmel im Altenburger Land. Selbst nach dem verspäteten Start in die Saison sei er noch zuversichtlich gewesen. „Aber auch nach Pfingsten blieb die Nachfrage verhalten.“

Aktuell würden sich die Bestellungen aus der Gastronomie zwar häufen, „doch bis vor Kurzem tat sich da wegen der Corona-Einschränkungen fast gar nichts. Das hat uns schwer getroffen.“ Sießmeir baut Spargel und Erdbeeren auf insgesamt 24 Hektar an. An eine Aufholjagd auf den letzten Metern sei nicht mehr zu denken. Über das Saisonende am 24. Juni hinaus will der Bauer das Edelgemüse jedenfalls nicht mehr ernten.

Keine Übermengen – das bringt einheitliche Preise

Auch der Verband der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobst-Anbauer (Vosba) mit Sitz im brandenburgischen Teltow zieht eine durchwachsene Bilanz. Zu Ostern – normalerweise Start in die Saison – habe es nur begrenzt Spargel gegeben, resümiert Geschäftsführer Frank Saalfeld. „Für die Erzeuger und den Verbraucher hatte das kalte Wetter im Frühjahr aber auch einen entscheidenden Vorteil. Es gab am Markt keine Übermengen und damit einheitliche Preise auf zufriedenstellendem Niveau“, so Saalfeld. „Auch war, bedingt durch das langsamere Wachstum, die Qualität des Spargels in diesem Jahr sehr gut.“

Mussten 2020 noch Erntehelfer aus Rumänien eingeflogen werden, war dies in diesem Jahr nicht der Fall. „Die Corona-Politik der Länder hat es möglich gemacht, dass die Anreise diesmal auf dem Landweg erfolgen konnte.“ Einen Mangel an Erntehelfern gab es deshalb nicht.

Kunden vermissen die Restaurants auf den Höfen

Trotz des verspäteten Saisonbeginns sei die Kaufnachfrage nach regional erzeugtem Spargel gut gewesen. Saalfeld spricht deshalb von einer „den Umständen entsprechend guten Saison für den Spargel im Osten“. Bedauert hätten es allerdings zahlreiche Kunden, dass die Restaurants auf den Höfen geschlossen waren. Das habe auch zu weniger Umsatz geführt.

Auf den Spargelfeldern in Brandenburg haben Erntehelfer in dieser Saison 20 000 Tonnen geerntet. „Das ist eine gute Ernte“, sagt Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins. Damit liege man rund zehn Prozent unter der Ernte zu Spitzenzeiten. „Nach einem relativ kühlen und nassen Mai und April konnten wir mit schönem Wetter im Juni bei der Ernte aufholen.“

Der meiste Spargel wird traditionell in Niedersachsen (2019: 26 600 Tonnen) gestochen, gefolgt von Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Mit rund 200 Tonnen Ertrag ist Sachsen unter den Spargelländern ein Winzling. Gleiches gilt auch für Thüringen.

Von Andreas Dunte