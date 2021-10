Sozialministerin Köpping: Keine gute Corona-Entwicklung in Sachsen

Dresden

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat sich angesichts der aktuellen Corona-Zahlen in Sachsen „beunruhigt“ gezeigt: „Sachsen hat im Moment keine gute Entwicklung“, sagte sie am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Corona-Verordnung in Dresden. Sie nannte es „überraschend“, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die „epidemische Lage“ in Deutschland beenden wolle: „Wenn es keine Verlängerung gibt, bedeutet das, dass das Infektionsschutzgesetz angepasst werden muss, damit in den Ländern Maßnahmen eingeführt werden kann.“

Epidemische Lage könnte am 25. November enden

Die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite ist Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland. Sie wurde erstmalig vom Bundestag im März 2020 festgestellt und später immer wieder vom Parlament verlängert. Spahn hatte sich am Montag bei Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder dafür ausgesprochen, dass es nicht zu einer erneuten Verlängerung kommt. Damit würde die bundesweite Corona-Notlage am 25. November auslaufen.

Köpping sieht nach eigener Aussage durchaus, dass es eine Ermüdungseffekt in der Bevölkerung beim Thema Corona gibt. „Dennoch müssen wir als Gesundheitsminister eine Regelung finden, die verantwortbar ist“, sagte sie. „Ich schaue mir die Inzidenzen in Sachsen an, und ich schaue mir die Intensivbettenbelegung an. Ich kann nicht sagen, wie es Ende November aussieht.“ Sie halte es für zu früh, nur über die Aufhebung der epidemischen Lage ohne notwendige Konsequenzen im Infektionsschutzgesetz zu sprechen.

Corona-Spitzenreiter Mittelsachsen

Sachsen hat derzeit eine landesweite Sieben-Tages-Inzidenz von 113,7 und liegt damit im bundesweiten Vergleich auf Platz drei. Nur Bayern (116,1) und Thüringen (147,1) haben höhere Werte. Im Freistaat hat mit dem Landkreis Mittelsachsen zudem eine Region die 200er-Marke überschritten. Dort liegt die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen bei 211,3. Auch der Erzgebirgskreis (187,7) hat ähnlich hohen Werte.

Laut Köpping sind es nach wie vor die Ungeimpften, die die Pandemie in Sachsen vorantreiben. „Auf zehn geimpfte Corona-Infizierte kommen zirka 57 ungeimpfte Corona-Infizierte.“ Die Inzidenz bei den Geimpften liegt laut Köpping bei 35, bei den Ungeimpften bei 234. Nach wie vor würden die Impfangebote „schleppend“ angenommen.

In den Krankenhäusern sind 280 Betten auf Normalstationen und 118 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. „Auch das beunruhigt uns ein ganzes Stück“, sagte Köpping. Vor einer Woche seien nur 199 Normal- und 96 Intensivbetten belegt waren. „Die Zahlen wachsen stetig weiter.“

Von kol/dpa