Sozialleistungsbetrug im großen Stil – Familienclans in Sachsen unter Verdacht

Leipzig

Kriminelle Clans, die das Sozialsystem missbrauchen, sind offenbar auch in Mitteldeutschland am Werke. Zu diesem Ergebnis kommt ein MDR-Reporterteam, das nach einem Datenleak rund 3500 Dokumente einer großen mitteldeutschen Arbeitsagentur ausgewertet hat. Die Recherchen legen nahe, dass es unter Selbstständigen, die Hartz-IV-Leistungen erhalten, einen organisierten Leistungsmissbrauch gibt. Vor allem soll es um arabische und osteuropäische Familienclans gehen, die unter Vorspielung falscher Tatsachen Gelder bei den Jobcentern abfassen. Dönerläden, Autohändler und Serviceunternehmen in mitteldeutschen Großstädten sollen die Betrugsmasche nutzen.

Clan agiert von Ostsachsen aus

In der MDR-Sendung „Exakt – Die Story“, die am Mittwochabend um 20.45 Uhr ausgestrahlt werden soll, geht es um einen syrischen Familienclan, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, rund 30 Personen davon mittlerweile im ostsächsischen Raum. Von hier aus werden offenbar weltweit Geschäfte von beträchtlichem Finanzvolumen abgewickelt, darunter mit Firmen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China. Ungeachtet florierender Geschäfte sollen Clanmitglieder Hartz-IV-Leistungen zur Aufstockung ihrer angeblich defizitären Einkommen beantragt haben.

So wurde aus gut gehenden Dönerläden auf den eingereichten Unterlagen plötzlich ein ruinöses Restaurantgewerbe. Steigern lässt sich die Betrugsmasche noch dadurch, dass die Antragsteller einer organisierten Struktur angehören, die mit manipulierten Daten an die Sozialleistungen zu kommen sucht. Kristian Veil, Sprecher der Landesarbeitsagentur Sachsen-Anhalt/ Thüringen bestätigte dem MDR solch bandenmäßigen Leistungsmissbrauch.

Dönerläden reihenweise armgerechnet

In dem ausgewerteten Datenleak der MDR-Sendung „Stütze für Gangster - Sozialbetrug mit System“ finden sich unter anderem hunderte Seiten zu Besitzern von Dönerläden in einer mitteldeutschen Großstadt, die allesamt Aufstocker-Leistungen für bedürftige Kleinstunternehmer beantragt haben. In internen Revisionen warnen Prüfer der zuständigen Arbeitsagentur, dass sich die Dönerladen-Besitzer künstlich arm gerechnet hätten. Am Ende flossen die Hartz-IV-Gelder in fast allen Fällen doch. Denn offenbar sind die Warnungen nicht ernst genommen oder die Unterlagen nicht ausreichend geprüft worden. Bis dann genauer nachgefragt wurde und die Clan-Mitglieder plötzlich Unterlagen nicht mehr vorlegen konnten, die einen weiteren Bezug rechtfertigten.

Die meisten Aufstocker sind den Recherchen zufolge an zwei Adressen in Dresden gemeldet, deren Immobilien einem weiteren Clan-Oberhaupt gehören: Ali Hamadi. Er ist der Bruder von Mohammed und Bauunternehmer, der seit über 20 Jahren in Deutschland lebt. Bereits vor zehn Jahren waren er und ein weiterer Bruder wegen dubioser Immobiliengeschäfte in den Fokus der Behörden geraten. Zu unberechtigt erlangten Sozialleistungen und ihren Geschäften wollten die Hamadis auf MDR-Anfrage keine Auskunft geben.

Ermittler spricht von „Millionenschaden“

Der Ermittler Frank Schniedermeier ermittelt derzeit in Nordrhein-Westfalen gegen eine osteuropäische Bande wegen ähnlicher Formen Wirtschaftskriminalität. Er geht von einem jährlichen „Millionenschaden“ für die öffentlichen Kassen aus, der durch diesen organisierten Betrug entstehe. Zumal hinter der arm gerechneten Fassade oft finanzstarke kriminelle Strukturen stehen, die Gelder in Millionenhöhe mit teilweise illegalen Geschäften machen. Auch dienen diese legalen kleinen Firmen dafür, Gelder ins Ausland zu verschieben.

Schniedermeier fordert eine bessere Zusammenarbeit der Behörden. Oft dürften aus Datenschutzgründen Informationen zwischen Finanzamt, Arbeitsagentur, Zoll, Polizei, Ausländerbehörden oder Staatsanwaltschaften nicht einfach ausgetauscht werden. Dann aber, so der Fahnder, blieben wichtige Informationen über Personengruppen in mehreren Bundesländern, die potenziell bei Sozialleistungen betrügen, auf der Strecke.

Arbeitsagentur „dankbar für jeden Hinweis

„Wo Geld fließt, gibt es auch Leistungsmissbrauch“, sagt Frank Vollgold. Der Sprecher der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit betont aber zugleich: „Die meisten Kunden der Jobcenter sind ehrlich und tun alles dafür, ihr Leben eigenständig meistern zu können – sie haben daher einen berechtigten Anspruch auf soziale Leistungen.“ Leistungsmissbrauch werde durch eine behördenübergreifende Zusammenarbeit, Recherchen im Außendienst oder anonyme Anzeigen aufgedeckt. „Wir wissen nicht, in welchem Umfang es einen bandenmäßigen Leistungsmissbrauch in Sachsen gibt“, so so der Behördenssprecher. „Wir sind jedoch dankbar für jeden Hinweis, den wir konsequent verfolgen.“ Leistungsmissbrauch ab einem erheblichen Umfang ist Betrug und damit ein Straftatbestand. Die Jobcenter haben demnach vergangenes Jahr in Sachsen rund 2500 Strafverfahren eingeleitet und an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Ermittlung abgegeben

Ob auch Sachsens größte Stadt von Sozialbetrug im großen Stil betroffen ist, ließ das Leipziger Jobcenter auf LVZ-Anfrage bislang unbeantwortet. Eine baldige Stellungnahme wurde jedoch in Aussicht gestellt.

AfD wettert gegen Sozialleistungsbetrug durch Migranten

Die sächsische AfD steigt voll auf das Thema ein. „Die Landesregierung vertuscht seit Jahren das Problem des Sozialleistungsbetrugs durch Migranten“, sagt deren Partei- und Fraktionschef Jörg Urban noch vor der Ausstrahlung des MDR-Beitrags. Er kritisiert zugleich Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). „Um das Versagen seiner Partei in der Sicherheits- und Migrationspolitik zu übertünchen, leugnet er die vorhandenen Probleme und lässt sie so weiter anwachsen.“ Die AfD fordert Sachsens Regierungschef auf, dies zu ändern und unverzüglich belastbare Zahlen zum Sozialleistungsbetrug vorzulegen. „Denn während sich der Staat abzocken lässt, rutschen zugleich immer mehr Menschen in die Altersarmut ab.“

Von Winfried Mahr