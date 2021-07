Sorge um Biedenkopf: Sachsens Ex-Ministerpräsident in der Klinik

Dresden

Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (91, CDU) muss sich in einer Klinik behandeln lassen: „Es geht ihm nicht gut. Er ist in ständiger ärztlicher Behandlung“, sagte Biedenkopfs Stiefsohn Christoph Kuhbier am Freitag der LVZ. Die frühere Landesmutter Ingrid Biedenkopf (90) verbringe sehr viel Zeit am Krankenbett ihres Mannes. Das Ehepaar lebt seit 2018 wieder permanent in Dresden. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über den schlechten Gesundheitszustand des 91-Jährigen berichtet.

Stiefsohn: Hoffe, dass er wieder auf die Beine kommt

„Ich gehe davon aus, dass mein Stiefvater wieder auf die Beine kommt“, erklärte Kuhbier, der in Dresden gemeinsam mit Biedenkopf eine Anwaltskanzlei betreibt. Außerdem stellte er klar: Der frühere Regierungschef befinde sich weder auf einer Intensiv- noch auf einer Palliativstation, wie Gerüchte in Dresden besagten. „Er ist im Krankenhaus und wir hoffen alle auf Besserung“, so Kuhbier – im Alter seines Stiefvaters sei ein Klinikaufenthalt auch nichts Ungewöhnliches. Über die Erkrankung selbst wollte er mit Verweis auf die Privatsphäre nicht sprechen.

Zuletzt gab es Spekulationen über den Gesundheitszustand

In den vergangenen Wochen war bereits über Biedenkopfs schlechter werdenden Gesundheitszustand spekuliert worden. Grund war auch der bislang letzte öffentliche Auftritt von „König Kurt“, wie der Ministerpräsident schon während seiner Regierungszeit in Sachsen genannt wurde: Ende April hatte er in Dresden die Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig verliehen bekommen – und wirkte bereits angeschlagen. „Sie haben die Menschen nach der Wiedervereinigung beeindruckt. Wir ehren das Lebenswerk eines Menschen, der neben seiner politischen Tätigkeit immer auch die Wissenschaft im Blick hatte“, begründete Rektorin Prof. Beate Schücking die Ehrung.

Alt-Ministerpräsident regierte zwölf Jahre

Der habilitierte Rechtswissenschaftler hatte schon im Dezember 1989 in Leipzig seine erste Gastvorlesung gehalten und im April 1990 die Professur für internationale Wirtschaftspolitik übernommen. Kurz darauf wechselte Biedenkopf wieder in die Politik: Der langjährige Generalsekretär der Bundes-CDU trat bei der sächsischen Landtagswahl als Spitzenkandidat an – und holte für die Union mit 53,8 Prozent die absolute Mehrheit. Aufgrund zunehmender Kritik erklärte Biedenkopf Anfang 2002 seinen Rücktritt als Ministerpräsident.

Kretschmer: Biedenkopf hat Sachsen Selbstbewusstsein gegeben

Sein jüngster Nachfolger als Regierungschef, Michael Kretschmer (CDU), lobte den 91-Jährigen anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde: „Kurt Biedenkopf hat den Menschen in Sachsen Selbstbewusstsein gegeben. Wir haben einen Lehrer für und zur Demokratie erlebt, der nie belehrend gewesen ist.“ Beiden wird ein ausgesprochen gutes Verhältnis nachgesagt. „Der gibt nie auf, egal was passiert“, sagte der Alt-Ministerpräsident im Jahr 2019 über Kretschmer, „der Mann hat in relativ kurzer Zeit etwas geleistet.“

Von Andreas Debski