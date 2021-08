Dresden

Die Idee von Innenminister Roland Wöller (CDU), jedem geimpften Beschäftigten im öffentlichen Dienst zwei zusätzliche Tage Urlaub zu gewähren, wird anscheinend nicht umgesetzt. Der Vorschlag werde nicht weiterverfolgt, erfuhr die Leipziger Volkszeitung aus Regierungskreisen.

Sorge vor falschem Signal

Sowohl in der Regierung als auch in der schwarz-grün-roten Koalition ist die Sorge groß, dass man mit zusätzlichen Urlaubstagen ein falsches Signal senden würde. Es könne so aussehen, als würden die ohnehin schon vergleichsweise gut gestellten Bediensteten des öffentlichen Dienstes ein weiteres Mal bevorteilt, hieß es. Denn bislang hat sich die sächsische Wirtschaft mit ähnlichen Angeboten zurückgehalten. Gunter Engelmann-Merkel, Chef des sächsischen Handelsverbands, sah einen Sonderurlaub sogar kritisch.

Innenminister Wöller wollte neue Anreize geben

Wöller hatte argumentiert, dass angesichts der niedrigen Impfquote im Freistaat zusätzliche Impfanreize wie den Sonderurlaub benötigt würden: „Falls die Quote nicht signifikant höher liegt und mindestens 85 Prozent erreicht, steigt die Wahrscheinlichkeit von Einschränkungen im Herbst.“ Dies gelte es unbedingt zu vermeiden. „Es darf daher nicht sein, dass die Mehrheit unter der Minderheit der Impfunwilligen leidet.“ Jeder einzelne könne durch Impfungen und sein Verhalten, sich und die Gesundheit aller schützen.

Das Innenministerium hatte Anfang der Woche Anfragen zum Minister-Vorschlag noch ausweichend beantwortet und auf die anstehenden Bund-Länder-Beratungen verwiesen. Nach der Schaltkonferenz am Dienstag sagte Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU), man müsse den Vorschlag prüfen: Dabei spielten der Datenschutz und die Frage, ob eine solche Lösung auch gegenüber der Wirtschaft vertretbar sei, eine Rolle.

Wöller: „Keine Denkverbote“

Wöller selbst zeigte sich am Mittwochnachmittag kämpferisch: Es dürfe „keine Denkverbote geben, wie wir die Impfquote auf freiwilliger Basis steigern können“, sagte er. „Die Diskussion hierüber ist noch nicht abgeschlossen.“

Von Kai Kollenberg