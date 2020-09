Soko Linx ermittelt Brandstifter

Leipzig

Der Sonderkommission Linx ist offenbar ein erster Schlag gegen Brandstifter aus der linken Szene gelungen. Das gaben Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar am Dienstag in Dresden bekannt. Danach sitzen zwei Verdächtige in U-Haft, die für Anschläge in Bautzen und Rodewisch (Vogtlandkreis) Anfang November vergangenen Jahres verantwortlich sein sollen.

„Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Wöller. Weitere Fragen nach der Herkunft der Täter oder Details der Taten, wehrte Wöller mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft ab, die die Ermittlungen führt. Auch, ob die Anschläge mit den Leipziger Vorfällen in Verbindung stehen, mochte der Innenminister nicht beantworten. Er hoffe aber auf eine rasche Verurteilung der mutmaßlichen Täter.

Flammen in der Nacht

In der Nacht des 3. Oktober 2019, dem Tag der Deutschen Einheit, hatte in Sachsen eine spektakuläre Anschlagserie auf Baumaschinen und Baustellen begonnen. Anwohner wurden in Nacht aufgeschreckt durch Explosionen auf einer Baustelle der CG-Gruppe am ehemaligen Technischen Rathaus an der Prager Straße. Drei Kräne standen in Flammen. Die Angaben über die Schadenhöhe schwankten zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze sagte am Tag danach: „Wir gehen von einer vorsätzlichen Tat aus.“ Wer solches tue und dabei billigend in Kauf nehme, dass andere in Lebensgefahr geraten, agiere verbrecherisch. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) nahm die Ermittlungen auf.

Wenig später standen erneut zwei Bagger, diesmal in der Käthe-Kollwitz-Straße, in Flammen. Auch sie wurden komplett zerstört. Auf dem Internetportal Indymedia tauchte ein Bekennerschreiben auf, in dem die Verfasser den Angriff mit Kapitalismuskritik im Allgemeinen und Vorwürfen an die Immobilienbranche im Speziellen zu legitimieren versuchten.

Anschlag auf Maklerin

Anfang November wurde dann eine Mitarbeiterin eines Immobilienunternehmens in ihrer Wohnung niederschlagen. Zwei Vermummte klingelten bei der 34-Jährigen und schlugen sie mit Fäusten ins Gesicht. Dann verließen sie die Wohnung mit den Worten: „Schöne Grüße aus Connewitz.“ Die Frau musste medizinisch behandelt werden. Mehr noch: In einem weiteren Bekennerschreiben wurden unter der Überschrift „Hausbesuch in Leipzig“ der Name und die Privatadresse des Opfers genannt sowie ein Bild der Frau verlinkt.

Als Reaktion verkündete Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) die Einrichtung einer neuen Sonderkommission Linksextremismus (Soko Linx). Im LVZ-Interview erklärt Wöller danach, der Anschlag auf die Maklerin habe „das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht“. Danach brannte es in Bautzen und Rodewisch. In seiner Regierungserklärung sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) im Januar linken und rechtem Extremismus den Kampf an. Die SoKo Linx führte dann im Juni im linken Leipziger Stadtteil Connewitz eine Großrazzia durch und durchsuchte mehrere Wohnungen..

Von Roland Herold