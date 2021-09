Leipzig

Die Linke gehört neben CDU und CSU zu den großen Verliererinnen der Bundestagswahl. Angesichts eines nahezu halbierten Stimmenanteils reichte es am Sonntag bundesweit nur zu 4,9 Prozent – und somit nicht für die Fünf-Prozent-Hürde. Dass die Partei dennoch künftig mit 39 Parlamentarierinnen und Parlamentariern im Bundestag vertreten sein wird, verdankt sie unter anderem Sören Pellmann (44).

Der Leipziger konnte seinen Wahlkreis im Süden der Messestadt souverän für sich entscheiden. Die LVZ sprach mit ihm über den Triumph, das ansonsten dürftige Abschneiden der Linken, Streitfigur Sahra Wagenknecht, Konflikte mit den Grünen und seine Ambitionen im künftigen Parlament.

Herr Pellmann, der Leipziger Süden bleibt links. Wie groß war der Stein, der da am Sonntag von Ihrem Herzen fiel?

Die Vorzeichen waren schon ganz gut, es gab ja einige vielversprechende Projektionen. Landes- und Bundesvorstand haben den Wahlkreis dann zu einem strategischen erklärt. Man erhält als Kandidat so nicht nur finanziell, sondern auch personell besondere Unterstützung. Am Anfang des Abends hat sich erst einmal angedeutet, dass ich das Direktmandat holen werde. Das hat mich sehr gefreut. Zu diesem Zeitpunkt war aber ja noch nicht klar, welche Bedeutung dieses Direktmandat bundespolitisch noch haben wird.

Eh man realisiert, was gerade passiert – das dauert

Sie sind buchstäblich der Retter ihrer Partei. Ohne Ihr Mandat wären die Linken aus dem Bundestag geflogen. Wie viele erleichterte Anrufe haben Sie schon erhalten?

Mein Telefon steht seit gestern Abend nicht still. Ich denke, es waren bisher mehrere Hundert Anrufe und SMS aus dem gesamten Bundesgebiet, die mir mit großer Dankbarkeit gratuliert haben. Der erste Anruf aus der Bundespolitik kam gleich von unserer Parteivorsitzenden Janine Wissler. Kurz danach rief Dietmar Bartsch an. Eh man allerdings selbst realisiert, was da gerade passiert – das dauert noch eine ganze Weile länger.

Zur Person Sören Pellmann wurde 1977 in Leipzig geboren. Nach Abitur und Zivildienst studierte der 44-Jährige an der Uni Leipzig Rechtswissenschaften und Lehramt an Förderschulen. Vor seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter arbeitete er als Grundschullehrer in Leipzig. Pellmann ist seit 1993 bei den Linken. Seit 2009 ist er Abgeordneter des Stadtrats in Leipzig. 2017 gewann Pellmann erstmals das Bundestagsmandat für den Leipziger Süden und verwies damals den langjährigen CDU-Parlamentarier Thomas Feist auf Platz zwei. Bei der aktuellen Bundestagswahl kamen hinter Pellmann die Grüne Paula Piechotta und SPD-Kandidatin Nadja Sthamer ins Ziel. CDU-Kandidatin Jessica Heller wurde Vierte. Sören Pellmanns Vater Dieter Pellmann war ebenfalls Politiker der Linken.

Letztlich war ihr Sieg sogar weniger knapp als beim vorherigen Mal. Was denken Sie, warum haben mehr als 40.000 Menschen Ihnen Ihre Stimme gegeben?

Es ist ein Mix aus verschiedenen Themen. Zum einen wollten sicher viele in Leipzig ein Zeichen gegen Rechts setzen. Der zweite Baustein dürfte mein kommunalpolitisches Engagement seit 2009 sein. Ich bin dabei mehrmals im Monat auf Marktplätzen präsent und habe auch während Corona versucht, den Kontakt zu den Menschen nicht abbrechen zu lassen. In Berlin engagiere ich mich seit vier Jahren in der Bildungspolitik und Inklusionsarbeit. Auch das wird honoriert. Nicht zuletzt sind steigende Mieten, Verdrängung und Altersarmut gerade im Leipziger Süden ein wichtiges Thema.

Nicht das Gegeneinander weiter vorantreiben

Im Wahlkampf haben Sie frühzeitig Sahra Wagenknecht nach Leipzig eingeladen. Einige machen den Kurs der früheren Fraktionsvorsitzenden für das schlechte Abschneiden der Linken verantwortlich. Wie sehen Sie das?

Wir sollten als Partei nun schauen, wo gemeinsame Schnittmengen liegen und nicht das Gegeneinander weiter vorantreiben. Es ärgert mich, dass es nun heißt, unser schlechtes Wahlergebnis hat mit Sahra Wagenknecht zu tun. Jeder sollte jetzt stattdessen in den Spiegel schauen und sich fragen: Was habe ich zum Wahlergebnis beigetragen? Ich habe viele Tausend Gespräche geführt, in denen es um Sahra Wagenknecht ging. Fast immer hieß es: Es ist der Linken nicht würdig, was ihr da mit ihr macht. Sahra ist Euer Aushängeschild, beschädigt sie nicht.

Warum wählen dann nur noch so wenige Menschen Linkspartei?

Ich war in allen 16 sächsischen Wahlkreisen unterwegs und musste außerhalb von Leipzig eine Stimmung feststellen, die man hier in der Stadt gar nicht so kennt: Es wird offen rechts gedacht, vielfach auch sehr hasserfüllt. Obwohl die Situation gar nicht so problematisch ist, es keine hohe Arbeitslosigkeit oder überhaupt ein Geflüchteten-Wohnheim gibt. Für uns als Linke rächt sich dabei vielfach, dass wir nicht mehr vor Ort präsent sind. Die Linke wird nicht mehr als in der Region verankert wahrgenommen. Man darf nicht nur vor Wahlkämpfen in die Oberzentren gehen, sondern muss das über einen langen Zeitraum machen. Da werden wir jetzt ansetzen müssen.

Kommunikationsprobleme mit Grünen-Kandidatin

Im Gegensatz zu 2017 war es mit der Grünen-Kandidatin diesmal weniger harmonisch. Was sagen Sie Paula Piechotta, wenn Sie sie demnächst im Bundestag sehen?

Ich würde mich schon freuen, wenn ein paar Grundzüge der Kommunikation beachtet werden. Wir haben uns alle vielfach auf Diskussionsforen getroffen, wenn es dann nicht einmal zum „Hallo“ reicht, sagt das schon etwas über Personen aus. Sonntagnacht hat Paula Piechotta gleich getweetet, sie will mir den Wahlkreis in vier Jahren abnehmen. Das spricht nicht für ein Interesse an Zusammenarbeit. Das war mit Monika Lazar davor anders.

Es gab zumindest ein paar Flyer mit etwas obskuren Wahlprognosen, in denen es hieß, die Linke habe als einzige eine Chance, die CDU zu verhindern.

Das stimmt, die kamen tatsächlich von ein paar jungen Menschen aus unserem Umfeld, die bisher nichts anderes kennen als eine CDU in Landes- und Bundesregierung. Die wollten einen Kontrapunkt setzen. 2013 und 2017 war es ja tatsächlich auch so, dass es einen Zweikampf zwischen Linke und CDU gab. Die Situation jetzt wieder auf einen solchen Zweikampf zuzuspitzen, gehört zum Wahlkampf dazu. Da sollte man nicht so dünnhäutig sein. Mit Fake News hatte dies aber nicht zu tun.

„Ohne uns drei gebe ist diese Fraktion nicht“

Ihr politisches Gewicht ist in der Bundespartei jetzt noch mal enorm gestiegen. Was nehmen sie für Forderungen aus Leipzig mit nach Berlin?

Vorweg: Es tut mir um viele Kolleginnen und Kollegen sehr leid, die nicht mehr in der Fraktion sein werden. Ich glaube, man muss nun aber auch über gewisse Strukturen in der Bundestagsfraktion reden. Wir müssen effizienter zum Arbeiten kommen. Natürlich wird es auch um die Frage gehen: Wie sieht es an der Fraktionsspitze aus? Wollen die Beiden weitermachen oder gibt es vielleicht auch die Idee, die drei Retterinnen und Retter zu würdigen? Ohne jeden von uns dreien – Gregor Gysi, Gesine Lötzsch und mich – gebe es diese Fraktion ja gar nicht. Vor zwei Jahren wollte ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender werden. Damals fand man das nicht so unterstützenswert.

Können Sie sich vorstellen, Fraktionsvorsitzender zu werden?

Ich kann mir das vorstellen. Aber wenn Amira Mohamed Ali oder Dietmar Bartsch sagen, sie möchten das gern weitermachen, dann haben sie auch meine volle Unterstützung.

Von Matthias Puppe