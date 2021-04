Dresden

In der Auseinandersetzung um den künftigen Kanzlerkandidaten der Union hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu Wort gemeldet. Auf dem Landesparteitag am Sonnabend in Dresden sagte er: „Es geht hier um die vermutlich wichtigste Personalie der Europäischen Union.“ Und er fügte hinzu: Auch wenn dies EU-Ratschefin Ursula von der Leyen vermutlich nicht gern höre.

„Entscheidung rasch treffen“

Die Entscheidung müsse darum rasch getroffen werden, „nicht in Wochen, Tagen, sondern besser in Stunden“. Bis dahin werde das Thema alle anderen Erfolge seiner Partei überschatten. Beispielsweise die Durchsetzung des Digitalpakts für die Schulen in Berlin. Auf einen Favoriten bei der Kanzlerkandidatur legte sich Kretschmer dabei nicht fest. Allerdings lobte er den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet für dessen Hilfe beim Strukturwandel in den Braunkohlerevieren.

In Sachen Corona warf er der AfD und den Querdenkern vor, sie hielten die Politik von der Arbeit der Corona-Bekämpfung ab und irritierten die Menschen. Schon zehn Menschen, die sich in einem Kreis oder einer Stadt nicht an die Schutzmaßnahmen hielten und sich mit anderen träfen, reichten aus, um weitere zehn anzustecken. „Wenn wir nichts tun, wird es in einer Katastrophe enden.“

„Infektionsschutzgesetz derzeit nicht zustimmungsfähig“

Es müsse mehr getestet und geimpft werden, forderte Kretschmer, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Nur dann werde es im Sommer 2021 ähnliche Freiheiten geben wie im Jahr davor. Fast beiläufig sagte er, dass das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung aus jetziger Sicht für ihn nicht zustimmungsfähig sei.

Augenzwinkernd sagte Kretschmer, jeder zweite Platz auf der Landesliste für die Bundestagswahl werde mit einem Mann belegt und er sei froh, dass sich darüber keiner mehr aufrege. Die Union hatte mehr Frauen als je zuvor aufgestellt in ihrer Landesliste. Der Parteitag begann mit einem Paukenschlag. Die mittelsächsische Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann forderte Christiane Schenderlein (Nordsachsen) im Kampf um den zweiten Listenplatz heraus.

Söder in Umfragen vorn

Nach einer Umfrage des ARD-„Morgenmagazin“ halten 44 Prozent der Bundesbürger und 72 Prozent der Unionsanhänger den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder für den geeigneteren Kandidaten. Anfang Februar war Laschet in Sachsen zum Antrittsbesuch bei der dortigen CDU. Diese hatte zunächst Friedrich Merz favorisiert.

Von Roland Herold