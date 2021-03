Dresden

Entgegen anderer Ankündigungen will Sachsen seine weiterführenden Schulen bereits am 15. März wieder öffnen. Das erklärte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Bereits Mitte kommender Woche, ab 10. März also, soll der Besuch der Förderschulen möglich sein. „Das ist aus pädagogischen Gründen dringend notwendig“, sagte Piwarz am Donnerstag in Dresden. Viele Schüler hätten seit drei Monaten keine Schule mehr von innen gesehen.

Nach der langen Beratung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am Mittwoch, beriet das Regierungskabinett am Donnerstagvormittag, um erste Konsequenzen daraus für Sachsen abzuleiten. Danach soll die neue Corona-Schutzverordnung, die ab 8. März gelten soll, vorsichtige Lockerungen – abhängig von den jeweiligen Inzidenzwerten – erlauben.

Wechselunterricht und Tests geplant

Wie Piwarz erklärte, wird die Schulöffnung erneut im Wechselunterricht erfolgen. Ab 15. März werde es auch eine Testpflicht an den Schulen geben, nach der sich Schüler einmal und Lehrer zweimal in der Woche testen lassen müssen. Voraussetzung sei, dass bis dahin ausreichend Tests an den Schulen sind, so der Kultusminister. Überbrückend könnten DRK und Hausärzte an den Förderschulen testen. Die Schulbesuchspflicht bleibt in den Grundschulen nach wie vor aufgehoben.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der kürzlich eine Öffnung der weiterführenden Schulen vor Ostern ausgeschlossen hatte, räumte ein, dass ihm die im Bund beschlossenen Öffnung zu weit gehen. Am vergangenen Montag erst seien neue Öffnungen in Kraft getreten. Nun hätte man zunächst deren Auswirkungen abwarten müssen. „Das ist nicht unser Weg gewesen“, machte Kretschmer klar. Auch werde es wohl noch zwei Wochen dauern, bevor ausreichend Tests zur Verfügung stünden. „Wenn wir gewartet hätten, wären die Öffnungen sicher gewesen.“

Er habe aber Verständnis für den Wunsch der Menschen, weitere Öffnungen vorzunehmen. Da die Staatsregierung auf die Schulen größte Priorität lege, sei es nicht zu vertreten gewesen, Baumärkte davor zu öffnen.

Inzidenz steigt wieder

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) ist die Inzidenz im Freistaat im Vergleich zum Vortag wieder leicht gestiegen – von 74,8 auf 77, 2 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner. Sie freue sich darum, dass der Impfstoff Astrazeneca, der unter anderem für Lehrer und Erzieher zum Impfen freigegeben wurde, sehr gut angenommen werde. Von 100 000 vorhandenen Dosen seien 10 000 verimpft und 40 000 Termine vergeben.

Köpping stellte einige Eckpunkte der neuen Regelungen vor, die am Nachmittag noch mit den Landräten und Bürgermeistern abgestimmt und in den Landtagsausschuss gehen müssen. Gelten sollen sie ab 8. März und dann bis zum 28. März. Erstmals werden die Inzidenzen mit den Bettenkapazitäten von Kliniken verbunden. So soll es neben den Inzidenzen Einschränkungen geben, wenn 1300 Betten auf Normalstationen mit Covid-Patienten belegt sind.

Kompliziertes Regelungsgeflecht

Absehbar ist, dass die neuen Öffnungen nur in einer Art kompliziertem Geflecht darstellbar sind. Als eine „rote Linie“ bezeichnete Kretschmer dabei die Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Werte darüber stellten die Gesundheitsämter vor Probleme. Deshalb bestehe für alle Öffnungen auch eine „Rückfalloption“. Aufgehoben würden voraussichtlich die Ausgangssperren sowie der 15-Kilometer-Radius. Künftig sollen sich zwei Hausstände bis fünf Personen treffen können, ab einer Inzidenz von unter 35 drei Hausstände bis zehn Personen. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht.

Geplant ist, Blumen-, Garten- und Baumärkte sowie Buchhandlungen mit Hygienekonzepten und einer ab 15. März geltenden Testpflicht für die Beschäftigten wieder mit begrenzter Kundenzahl zu öffnen. Unter der besagten Inzidenz von 100 im Landkreis oder der Kreisfreien Stadt sowie im gesamten Freistaat soll es Click & Meet im Einzelhandel geben. Auch der Besuch von Fahrschulen und körpernahe Dienstleistungen sind wieder möglich. Kinder werden Individualsport im Außenbereich treiben können.

Ab 15. März öffnen Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten sowie Gedenkstätten mit Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung. Weitere Öffnung erfolgen dann unter einer Inzidenz von 50. Dazu gehört beispielsweise kontaktfreier Sport für Erwachsene im Außenbereich. Frühestens ab 22. März soll Freiluft-Gastronomie mit Terminbuchung möglich sein und Kultureinrichtungen wie Kinos, Theater, Bibliotheken, Opern und Konzerthäuser, Musiktheater wieder öffnen, wenn die Inzidenz-Werte unter 100 liegen und Selbsttests vorliegen.

FDP: „Öffnungs Fata-Morgana“

AfD-Fraktionschef Jörg Urban kritisierte: „CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer gibt den deutschlandweiten Oberbremser.“ Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt forderte, die Impfquote schneller zu erhöhen. Am Mittwoch hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einen schrittweisen Öffnungsfahrplan geeinigt. Der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst bezeichnete das anschließende Ergebnis als „eine reine Öffnungs-Fata-Morgana“. Sachsen solle sich fragen, ob es sich weiterhin an derartige Vorgaben der Ministerpräsidentenkonferenz und des Bundeskanzleramtes halten wolle.

Von Roland Herold