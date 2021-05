Leipzig

Viele Hausarztpraxen haben in den vergangenen Tagen weniger Impfstoff als bestellt bekommen. Grund dafür sei eine Zuteilung durch den Apothekerverband, teilte ein Sprecher der Sächsischen Landesärztekammer mit. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte am vergangenen Dienstag angekündigt, in dieser Woche sollen 146.000 Dosen an die Hausarztpraxen gehen.

Die von der Ministerin genannten Zahlen beruhen auf der Auskunft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). „Wie viel und welcher Impfstoff in die Praxen kommt, bestimmt der Bund beziehungsweise die Ärzte selbst mit ihrer impfstoffspezifischen Bestellung“, teilte das sächsische Sozialministerium auf LVZ-Anfrage mit. „Hier gibt es immer wieder auch kurzfristige Änderungen.“ Darüber informiert auch die KBV. Abhängig sei das von der bundesweiten Verfügbarkeit.

Maximal 36 Dosen pro Arzt

Für ganz Deutschland werden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Maiwoche knapp drei Millionen Impfdosen von Biontech/Pfizer und Astrazeneca bereitgestellt. Somit könnten laut KBV pro Arzt bis zu 36 Dosen Biontech bestellt werden. Die tatsächliche Liefermenge hänge davon ab, wie viel die einzelnen Praxen ordern. „Es soll jedoch sichergestellt sein, dass jeder Arzt mindestens 18 bis 24 Dosen von Biontech/Pfizer erhält“, so die KBV.

Aktuell impfen in Sachsen etwa 1850 Hausarztpraxen. Je nach Bestell- und Liefermenge müssten in der zweiten Maiwoche also zwischen 33.300 und 66.600 Dosen des Stoffs von Biontech an Sachsens Hausärzte gehen. Von der Landesärztekammer heißt es dazu: „Der Präsident hofft, dass die Liefermengen auch den bestellten Mengen entsprechen.“

Astrazeneca weiter notwendig

Laut der KBV gibt es für den Impfstoff von Astrazeneca momentan keine Bestell-Obergrenze. Um möglichst viele Menschen impfen zu können, sollten Vakzine beider Hersteller, also auch von Biontech, geordert werden. Allerdings wird Astrazeneca in Sachsen teilweise noch immer nicht angenommen.

Kenntnissen des Sozialministeriums zufolge gibt es nach wie vor tausende Astrazeneca-Dosen insbesondere in den insgesamt mehr als 300 Modellpraxen, die bereits im März mit dem Serum beliefert worden waren. Durch die Freigabe ohne Priorisierung sollte auch vermieden werden, dass Impfstoff weggeworfen wird – allerdings hätten Bürgerinnen und Bürger teils Vorbehalte, hieß es.

Dabei schätzt Sachsens Landesärztekammer den Impfstoff als unverzichtbar für den Immunisierungserfolg der Bevölkerung ein. „Er ist deutlich besser als sein Ruf“, sagte Präsident Erik Bodendieck am Mittwoch in Dresden. Das allgemein schlechte Image sei nicht gerechtfertigt. Beim schnellen Erreichen der nötigen Herdenimmunität von mindestens 80 Prozent der Bevölkerung spiele Astrazeneca eine wesentliche Rolle.

126.000 Dosen für die Impfzentren

Zusätzlich zu den Liefermengen für die Hausärzte sollen laut der aktuellen Prognosen des Bundesgesundheitsministeriums in der ersten Maiwoche gut 126.000 Dosen verschiedener Hersteller an die sächsischen Impfzentren geliefert werden. Mit 87.750 Dosen ist der Planung nach davon der Großteil von Biontech. 26.400 entfallen auf Moderna, 9600 auf den Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson und 2400 auf das Präparat von Astrazeneca.

Pro Tag können Angaben des DRK zufolge in den 13 Zentren insgesamt etwa 14.500 Impfungen durchgeführt werden. Hinzu kommen 3500 durch die mobilen Impfteams.

Von jhz