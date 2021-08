Görlitz

Mitten in der Pandemie hat sich Matthias Grall einen Lebenstraum erfüllt. Seit Oktober 2020 betreibt er in der Görlitzer Innenstadt das SUDOST – ein Bistro mit integrierter Brauerei.

Dabei hatte der 54-Jährige eigentlich schon alles erreicht: Im Jahr 2000 startete er als Braumeister bei der Landskron Brauerei, stieg bald zum technischen Leiter für Produktion und Logistik auf. In den 20 Jahren wirkte Grall entscheidend daran mit, die kleine lokale Brauerei mit einem Sortiment von damals gerade einmal drei Sorten zu einem wirtschaftlich stabilen und erfolgreichen Unternehmen zu bringen.

Seit 2014 spielte er bereits mit dem Gedanken der Selbstständigkeit – Auslöser war eine Anfrage des Görlitzer Kulturservices, dem Ausrichter sämtlicher großer Stadtfeste in der Neiße-Stadt, ob Grall und sein Team nicht ein Altstadtfest am Untermarkt ausrichten wollten. Sie wollten – und ließen sich dafür Einiges einfallen. Grall holte seine kleine Brauanlage aus dem Keller, die er hobbymäßig für eigene Sude nutzte. Auf dem Bierfest zeigte der Brauer damit interessierten Gästen, wie Bier eigentlich gemacht wird und wurde schnell zum Publikumsmagneten.

Brauen wie im Mittelalter

„Eigentlich war das als einmalige Sache gedacht“, erzählt der gebürtige Hesse, „aber plötzlich trudelten immer mehr Anfragen für Braukurse in der Brauerei ein. Also habe ich mit zwei Kollegen unsere Ideen zusammengeworfen und eine größere Anlage gebaut“.

Die Anforderungen: weitestgehender Verzicht auf moderne Technik, möglichst viel sollte händisch gemacht werden müssen, um das Handwerk in den Mittelpunkt zu stellen. „Quasi brauen wie im Mittelalter“, sagt Grall und lacht.

Die 200-Liter-Anlage hat kein Rührwerk und bildet im Kleinen nahezu 1:1 die industriellen Prozessabläufe im Großen ab. „Wenn man eine Brauerei besichtigt, dann sieht man leider nicht richtig viel, der Prozess läuft geschlossen ab, alles ist voll mit riesigen Fässern, das läuft komplett automatisiert“, erklärt der Fachmann. In den Kursen konnten die Teilnehmenden anschaulich die Technologie dahinter verstehen lernen und natürlich selbst Hand anlegen. Wichtig für Grall: „Der Hinweis, dass man das genau so aber auch zu Hause im Kochtopf machen kann, weil es im Kleinen eben keine große Technologie braucht und reine Handarbeit ist“.

Die Kurse entwickelten sich schnell zum Renner, Mundpropaganda innerhalb der bieraffinen Szene sorgte für eine regelrechte Flut an Anfragen. Fast jedes Wochenende hätten Grall und Kollegen einen Kurs anbieten können. „In der Größenordnung haben wir uns das nicht träumen lassen, da waren Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands da, was schon bemerkenswert ist, da Landskron ja eher regionale Bekanntheit vor allem in Sachsen und Brandenburg genießt“.

Auch die Stadt Görlitz als reizvolles Kurzurlaubsziel, glaubt Grall, habe sicher zur Beliebtheit der Braukurse beigetragen. 2016 meldete der Brauer ein Nebengewerbe an, die Entscheidung für die komplette Selbstständigkeit fiel mit einem Wechsel in der Verkaufsgeschäftsführung der Landskron-Brauerei. „Wir sind in den 20 Jahren, die ich dort war, eigentlich immer mehr weggegangen vom Massenprodukt Pils und hin zu mehr Sortenvielfalt, Spezialitäten und Sondereditionen“, fasst der Brauer zusammen.

Seit Oktober 2020 wird im SUDOST Bier gebraut

Dieser Weg war durchaus auch erfolgreich, 200 Hektoliter außergewöhnlicher Kreationen waren nicht selten binnen dreier Wochen ausverkauft. Dennoch: Der neue Geschäftsführer wollte einen anderen Weg einschlagen, lieber zurück in den Massenmarkt. „Das war es, was es für mich noch gebraucht hat, um dann doch den Schritt in die komplette Selbstständigkeit zu wagen“.

Grall hängte seinen Job an den Nagel und begann mit den Planungen für sein Brauerei-Bistro an der Jakobstraße. Dass der Beginn mitten in die Corona-Krise fiel, war Pech – entmutigt ist der Unternehmer davon jedoch keinesfalls. Bereits seit Oktober 2020 wird im SUDOST Bier gebraut – seine Anlage ist mit ihm umgezogen – und verkauft. Auch unter Baustellenbedingungen fanden die ersten Produkte Anklang. Ein Pils und ein Helles gehören zum Standardsortiment der Brauerei, werden aber durch immer neue Sondereditionen ergänzt, die auf ein bis zwei Sude limitiert sind.

SUDOST stellte mehrere Flaschen des Lager Hell zu Verfügung. Die Gelegenheit, um zwei der Flaschen im zeitlichen Abstand zu verkosten: eine kurz nach der Abfüllung und die zweite acht Wochen später. Bei dem unfiltrierten Bier, wo nur die lange Lagerung von acht Wochen der Stabilisierung dient, war die Spannung groß – und auch die Freude am Bier. Jung war das Bier glanzfein, eine Trübung war nicht zu erkennen. Der Schaum war feinprorig und stabil. Anders acht Wochen später: Im Glas erschien es goldgelb, nur ein wenig dunkler als im frischen Zustand. Jetzt waren feine Schwebeteilchen zu sehen. Diese zeigten sich wie das Glitzern von Eiskristallen in einem milden feinen Nebel. Faszinierend! In der Nase zeigten sich bei der ersten Verkostung die weichen Noten eines hellen Lagerbieres, alles sehr dezent und kompakt. Im Trunk ist das Bier schön gleichbleibend in den Geschmacksnuancen. Alle sind dezent. Milde, malzige Noten, die an helle Kekse und Biskuit erinnern, gefolgt von leichten kräutrigen Noten, charakterisieren das Bier. Letztere verstärken sich erst mit dem Nachtrunk. Das Lager Hell empfand ich als sehr weich, leicht vollmundig und einladend für den nächsten Schluck. Acht Wochen später präsentierte sich das Bier ähnlich, aber mit kompakterem Schaum. Im Geruch dominierten Nuancen von grünem Apfel, die malzigen Noten traten deutlich in den Hintergrund. Auch im Trunk nahm ich nun Noten von grünem Apfel wahr. Insgesamt empfand ich das Bier nun als etwas „kantiger” und noch immer sehr gut gelungen.

Auf ein Weihnachtsbier folgte im Frühjahr Bonny&Clyde, ein Rosmarin-Bier, das in einer Sektflasche eher ungewöhnlich verpackt ist. Für Grall gehört eine wertige Verpackung dazu, so werden alle Sondereditionen vom Braumeister persönlich in besondere Flaschen abgefüllt und etikettiert. In Kombination mit den originellen Produktnamen sollen Neugier und Offenheit beim Kunden geweckt werden: „Ein Bier muss nicht immer nur Pils, Festbier oder IPA heißen, es gibt so viel mehr zu entdecken“, erklärt der Brauer seine Philosophie. So sind gerade die Sondereditionen auch bewusst „für den besonderen Anlass“ gedacht, sollen einladen, ein Glas Bier bewusst mit Freunden zu einem schönen Essen zu genießen.

Sein erstes Bier braute Grall bereits mit knapp 18 Jahren. „Das war noch eine recht trübe Geschichte mit einer Stoffwindel als Filter“, erinnert sich der Experte heute und lacht. Zufrieden ist er – unter den damaligen Voraussetzungen – aber dennoch mit seinem ersten Bier, das auch bei den Schulfreunden von einst großen Anklang fand: „Für die damaligen Mittel ist das schon gut gelungen, heute würde ich das aber nicht mehr so machen“.

Spagat zwischen Naturwissenschaften und Lebensmitteln

Der Familienvater, der seit 20 Jahren in Görlitz lebt, stammt aus einer Bäckerfamilie und begeisterte sich schon während der Schulzeit für sämtliche Naturwissenschaften. Mit dem Ingenieursstudiengang Brauwesen und Getränketechnologie gelang der Spagat zwischen Naturwissenschaften und Lebensmitteln. Nach erfolgreichem Studium und zwei Jahren in einer Nürnberger Brauerei kreierte Grall in einer kleinen Privatbrauerei in Hof seine ersten industriellen Biere nach eigenem Gusto, warf Kreationen auf den Markt, die damals noch komplett neu und außergewöhnlich waren. Seine erste Edition mit einem Whiskey-Malz war trotz eines sehr üppigen Preises von acht Euro pro Flasche binnen weniger Wochen ausverkauft.

Neben Hopfen und Malz ist für Grall vor allem aber auch die Hefe ein nicht zu unterschätzender Hauptdarsteller. Erst aus dem Zusammenspiel aller drei Komponenten ergibt sich für ihn ein Gesamtkunstwerk mit Tiefenwirkung. Der Brauer hat eine eigene Hefereinzucht, nutzt die Möglichkeiten der unterschiedlichen Genetik von Hefen gezielt für seine Braukunst. Eine Besonderheit, denn aus Gründen der Effizienz beschränken sich vor allem größere Brauereien auf wenige, verlässliche Hefestämme: „Wenn was schiefgeht, dann merkt man das erst, wenn das Produkt nahezu fertig und es damit zu spät ist, noch was zu retten. Das ist im industriellen Bereich bei den großen Produktionsmengen ein Risiko, weswegen man lieber mit Hefen arbeitet, die man kennt“, erklärt der Wahl-Lausitzer.

Die Hefereinzucht von Matthias Grall sorgt für erstaunliche Geschmacksunterschiede beim Bier. Quelle: Kaddi Cutz

Bereits in seiner Diplomarbeit setzte er sich intensiv mit Hefen auseinander, braute acht Altbiere mit derselben Würze, aber völlig unterschiedlichen Hefestämmen: „Das ist wahnsinnig interessant, welche Unterschiede man da erreicht. Einige waren schokoladig, andere eher neutral, und eines erinnerte an den typischen Geruch von Pilzen bei einem Waldspaziergang“.

Von der Qualität des deutschen Bieres im Allgemeinen ist der Brauer begeistert, auch das vermittelt er in seinen Kursen: „Wenn man acht Stunden den Prozess des Bierbrauens verfolgt, merkt man erst, wie viel Wertigkeit in einem Produkt steckt, das doch eigentlich relativ günstig verkauft wird. Eine Kiste Cola ist im Verhältnis fast genau so teuer wie ein Kasten Bier, hat als Materialeinsatz aber hauptsächlich Zucker, Wasser und Aroma, braucht weder Lagerung noch Kühlung. Als Brauer leisten wir uns in Deutschland den Luxus, ein gutes Produkt mit recht wenig Marge auf den Markt zu bringen – in einer immens hohen Qualität“.

Entschleunigung an der großen Tafel

Ein umfassendes Genusserlebnis soll auch ein Besuch im Bistro bieten, wenn Corona es zulässt. Für Grall und seinen Koch Lars Miethe gehören Transparenz und Offenheit zum gelebten Konzept des Bistros, im Normalbetrieb können Gäste sowohl Koch als auch Brauer bei der Arbeit über die Schulter sehen. Angeboten wird ein Paket aus Genussprodukten, die Körper und Seele vereinen sollen. So begreifen Grall und sein Team Wein und Schnaps nicht als Gegner, sondern gleichwertige Ergänzung in einem großen Genussumfeld.

An der großen 3,20x3,20-Meter-Tafel soll gemeinsam gegessen, getrunken, genossen und geredet werden – die Handys dürfen dabei gern ausbleiben, wie der Wirt durchblicken lässt, denn auch Entschleunigung ist ihm ein wichtiges Anliegen. Regelmäßig sollen Braukurse, Events und Menüabende mit Sterneköchen stattfinden. Speisen und Biere sollen aufeinander abgestimmt ein besonderes Genusserlebnis bieten.

Wer nun Lust auf SUDOST-Bier bekommen hat, wird in Dresden aktuell leider noch nicht fündig, hierfür mangelt es noch an der Logistik. „Gerade die Gastronomie und kleinere Händler sind von Corona schwer getroffen, da ist es gerade schwierig, in die Zukunft zu planen“.

Ein Online-Shop ist jedoch gerade im Aufbau, per Mail kann bereits Bier nach Hause bestellt werden. Alternativ lohnt sich aber sicher auch ein Besuch in Görlitz und eine Stippvisite im Brauerei-Bistro.

https://sudost.de

Von Kaddi Cutz