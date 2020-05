Mehr Fälle in Sachsen: So nutzen Betrüger die Corona-Krise beim Online-Dating aus

Dresden/Leipzig

Über Wochen oder Monate werden Nachrichten ausgetauscht. Der Online-Flirtpartner ist aufmerksam, gebildet und hat ein interessantes Leben. Steht dann ein echtes Treffen bevor, ist das jedoch von einer Geldüberweisung abhängig. Mit dieser Betrugsmasche ergaunern Kriminelle aktuell vor allem bei Online-Dating-Portalen viel Geld von ahnungslosen Liebessuchenden. Seit Beginn der Corona-Krise hat dieses Phänomen zugenommen.

Die Support-Abteilung der in Leipzig ansässigen Erotik-Community Joyclub.de verzeichnet in den letzten Wochen einen Anstieg solcher Fälle von „Love Scamming“ beziehungsweise „Romance Scamming“. „Seit Beginn der Corona-Krise laufen in unserem Support wöchentlich rund ein bis zwei Fälle dieser Art auf. Neben dem Love Scamming, versuchen Trickbetrüger konkret von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu profitieren“, berichtet Joyclub-Sprecher Manuel Binternagel. „So konnten wir rechtzeitig einen Scammer enttarnen, der versuchte, angeblich in Schieflage geratene Scheinfirmen an wohlhabende Damen zu verkaufen”, so Binternagel.

Anzeige

Ein Treffen kommt nie zustande

In anderen Fällen soll mit dem Geld zum Beispiel ein Visum oder ein Flugticket bezahlt werden. Auch andere Notlagen, wie dringend notwendige Operationen bei Verwandten, werden vorgetäuscht. Die Opfer überweisen daraufhin oft Geld ins Ausland. Ein persönliches Treffen kommt nie zustande.

Weitere DNN+ Artikel

Das Landeskriminalamt Sachsen warnt aktuell explizit vor solchen Betrugsfällen beim Online-Dating. Im vergangenen Jahr gab es 299 „Love Scamming“-Fälle, wie das LKA in dieser Woche mitteilte. Dabei stieg die Betrugssumme um 23,7 Prozent. 229 der polizeilich registrierten Fälle wurden vollendet und verursachten eine Schaden von insgesamt gut 3,5 Millionen Euro.

Die meisten Opfer sind Frauen

Gut zwei Drittel der Geschädigten sind demnach Frauen, die meisten im Alter zwischen 45 und 65 Jahren. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 77 Tatverdächtige ermittelt. Das LKA geht jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus, da viele Opfer sich schämen, Anzeige zu erstatten.

Das Netzwerk Joyclub unterstützt seine Nutzer bei solchen Fällen. „Als deutsches Unternehmen mit Servern in Deutschland und einem geschulten Support-Team hier in Leipzig, welches im Gegensatz zu den großen US-Communitys persönlich ansprechbar ist, sind wir bestens gewappnet“, beruhigt Sprecher Binternagel. Er empfiehlt: „Betroffene sollten unbedingt auch jeden Scam-Versuch zur Anzeige bringen, um diesen Trickbetrügern schnellstmöglich das Handwerk zu legen.”

Von nöß/dpa