So funktioniert das Hochwasser-Frühwarnsystem in Sachsen

Die sächsische Anteilnahme an der Hochwasserkatastrophe im Westen der Republik ist groß – schließlich wissen die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat nur allzu gut, wie viel Zerstörung und Leid ungebremste Wassermassen mit sich bringen. Nicht nur beim Jahrhunderthochwasser 2002, sondern auch in der Folge in den Jahren 2006, 2010 und 2013 sorgten reißende Fluten an Elbe und Mulde für Ausnahmezustände. Aufgrund dieser Erfahrungen wurden acht Milliarden Euro unter anderem in verbesserte Deiche investiert. Parallel hat sich in den zwei Jahrzehnten aber auch das sächsische Warnsystem verbessert.

Zentrales Element ist dabei das Landeshochwasserzentrum (LHWZ) in Dresden. Wie Andreas Kunze-Gubsch vom Amt für Katastrophenschutz erklärt, sei die Bündelung der Kompetenzen an einem Ort eine wichtige Konsequenz aus den verheerenden Ereignissen 2002 gewesen. „Im LHWZ werden nun alle relevanten Informationen gesammelt: Pegelstände der sächsischen Flüsse, aber auch aktuelle Wetterdaten und Prognosen. Dazu kommen Informationen von den Talsperren, die seit 2002 ja auch noch einmal ausgebaut wurden.“

Vier Warnstufen bis zum Katastrophenalarm

Wie dicht das Netz der Datenerfassung heute in Sachsen ist, lässt sich auf der Webseite der Behörde auch für Laien gut erkennen – Hunderte Pegelstände in neun verschiedenen Flussgebieten können per Mausklick auf Stunden genau abgefragt werden. Dazu kommen nicht minder detaillierte Informationen zu Niederschlagsmengen vor der Haustür. Das Dresdner Hochwasserzentrum münzt die Daten in vier Warnstufen um – von grün (Stufe 1) über orange (2), rot (3) bis hinzu violett (4). Ab Stufe drei sind regional Überschwemmungen wahrscheinlich.

Kommt es zu bedrohlichen Situationen, erhalten Kommunen, Leitstellen und Behörden eilige Nachrichten aus dem LHWZ. Dabei gebe es seit 2002 eine sogenannte „Bringepflicht“, sagt Sprecherin Karin Bernhardt. „Bestätigt ein Empfänger den Erhalt der Nachricht nicht, so erfolgt nach Ablauf der Karenzzeit eine automatische ’Eskalation’.“ In der Folge werden höhere Stellen über die Nachlässigkeiten informiert. Deuten die Prognosen dann auf den schlimmsten Fall hin – auf die Stufe vier – müsse Katastrophenalarm ausgelöst werden, sagt Andreas Kunze-Gubsch.

In diesem Moment gliedert sich der zentrale Daten-Kompetenz in regionale Entscheidungskraft auf. Ob ein Katastrophenfall tatsächlich Realität wird, hänge in Sachsen noch immer von Landräten und Oberbürgermeistern ab. Warum der Ernstfall beispielsweise am vergangenen Wochenende in der Lausitz ausblieb, ist unklar. Wie LHWZ-Sprecher Karin Bernhardt beteuert, seien bereits am frühen Samstagvormittag entsprechende Warnungen herausgegeben und dann fortlaufend aktualisiert worden. Allein über Twitter habe die Behörde so immerhin 50.000 Menschen warnen können.

Sirenen und Smartphone-Apps für den Ernstfall

Aber wie käme ein Katastrophenalarm überhaupt zu den Bürgern? In der Stadt Dresden heulen in dann insgesamt 210 Sirenen. „Sie sind in der Lage sowohl Signaltöne, als auch Sprachdurchsagen auszusenden. Die Sirenensignale sind in Sachsen einheitlich geregelt. Sie bestehen aus auf- und abschwellenden Tonfolgen mit Pausen. Gesprochene Ansagen – vom Band oder live, vor oder nach den Signaltönen – können sie ergänzen“, erklärt Annett Hoffmann aus der Stadtverwaltung. Dazu werden TV, Radio, Zeitungen und Online-Medien informiert, die Internet-Kanäle von Feuerwehr und Kommune mit Warnungen befüllt.

Für Smartphones gibt es inzwischen vielfältige Möglichkeiten, sich warnen zu lassen – unter anderem über die NINA-Warnapp der Bundesregierung, über die App „Meine Pegel“ mit immer aktuellen Wasserstandsmeldungen und mit Hilfe der „Warnwetter“-App des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Die Vorwarnzeit bei einem drohenden Hochwasser an der Elbe beträgt 48 bis 60 Stunden“, sagt Hoffmann. Theoretisch ist dies wohl genug Zeit, um zu reagieren und evakuieren, um Menschen in Sicherheit zu bringen.

3200 sächsische Sirenen – aber keine in Leipzig

Sachsenweit können laut Katastrophenschutz 3200 solcher Sirenen im Notfall noch heulen. Flächendeckend gibt es sie aber nicht mehr, in Leipzig fehlen Sirenen inzwischen komplett. Hier müssten im Zweifel wohl mobile Lautsprecherwagen durch die Straßen fahren, mutmaßt Kunze-Gubsch.

Dass sich verheerende Hochwasser-Katastrophen, wie aktuell in Westdeutschland, in Sachsen künftig ausschließen lassen, glauben die Experten trotz aller Verbesserungen seit 2002 dennoch nicht. „Ein Jahrtausendhochwasser, wie wir es jetzt erlebt haben, lässt sich vor allem in den Gebirgsregionen wohl kaum verhindern“, sagt der Sprecher des Katastrophenschutzes. Zudem müsse auch zwischen Hochwasser und Akutwetterlagen unterschieden werden, erinnert Annett Hoffmann. Ein Elbe-Hochwasser ließe sich inzwischen rechtzeitig erkennen, Sturzfluten womöglich nicht.

