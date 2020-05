Sehnsuchtsort Ostsee – so bereitet sich Mecklenburg-Vorpommern auf den Touristenansturm vor

Rügen/Hiddensee

Binz, Lobby einer Hotel-Legende. Nein, kein Foto. Nicht jetzt und nicht in diesem Outfit. Roland Becker trägt Jeans, Turnschuhe, Pullover. Und: Maske. Der Saarländer ist im Stress, die Ruhe vor dem Ansturm der Touristen und die Dynamik der Corona-Krise fordern den ganzen Mann und ein atmungsaktives Outfit. Becker ist Direktor des Travel Charme Kurhauses Binz. 137 Zimmer. Luxuriöse Suiten. Größter Spa-Bereich des Seebades Binz. Panoramablick auf Ostsee und Seebrücke. „Wir sind am Anschlag, alle fünf Minuten ändern sich die Vorschriften.“

Becker darf sein Hotel nur zu 60 Prozent auslasten. Er darf nur über 60 Grad warme Saunen öffnen. Er muss im Restaurant Tische rücken. Und er braucht Listen. Wer sauniert wann und wo? Wer kommt wann mit wie vielen Menschen zum Dinner? Wer heißt wie und kommt woher? Arbeitstitel: Infektionsketten, mögliche. Preiserhöhungen? „Es ist im Einkauf alles teurer geworden, wir müssen neu kalkulieren. Wir freuen uns über jeden Gast, natürlich auch aus Sachsen.“ Der Chef, der einst das Leipziger Victor’s Residenz-Hotel leitete, eilt von dannen, die Marketing-Abteilung könne ja ein Foto zur Verfügung stellen. Eines aus den guten, alten Zeiten. Jenen vor Covid-19.

Zur Galerie Ab dem 25. Mai 2020 öffnet sich Mecklenburg-Vorpommern wieder für Touristen. Wir waren bereits vor Ort und haben uns auf Rügen und Hiddensee umgesehen.

Schon Jürgen Hart wusste: „Dr Sachse liebd das Reisen sehr. Nu nee, nich das in Gnochen. Drum fährdr gerne hin und her. In sein’n drei Urlaubswochen.“

Reisen bald wieder möglich

Sehnsuchtsort MV – 1,5 Millionen Sachsen reisen jährlich nach Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt war von 44 Corona-Fällen pro 100000 Einwohner die Rede. Das ist verhältnismäßig wenig. Die Maßnahmen unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) waren trotzdem rigide. Es durfte lange Zeit kein Mensch nach MV. Jetzt macht man sich locker. Ab 18. Mai können Einheimische bei Becker und Co. einchecken. Ab 25. Mai dürfen Urlauber aus ganz Deutschland nach Binz, Lauterbach, Sassnitz und so weiter.

Karussell-Ikone und Seebär Wolf Rüdiger Raschke auf Hiddensee. Quelle: Guido Schäfer

Auch nach Hiddensee. „Ein herrliches Fleckchen Erde“, sagt Karussell-Ikone und Hiddensee-Fan Wolf Rüdiger Raschke. „Mein Rückzugsort“. Der 72-Jährige hat ein Häuschen auf der Insel, liebt sein kleines Motorboot. Karussell musste 50 Konzerte absagen, jetzt leidet der Mitbegründer der Ost-Band („Als ich fortging“) mit den Hiddenseern, die vom Tourismus abhängig sind.

Gastronomie nur mit Touristen sinnvoll

Beispielsweise mit Monika und Gerd Dröse (beide 66). Das Ehepaar, das seit über 25 Jahren die Gaststätte „Zum Hiddenseer“ leitet, hätte schon am 9. Mai (MV ist diesbezüglich bundesweit Vorreiter) wieder aufschließen können. „Für wen hätten wir das tun sollen?“, fragt Monika, „bei uns leben 900 Leutchen.“ Es sind knapp 1000. Ohne Touristen. Man sagt, dass Hiddenseer nur essen gehen, wenn sie eingeladen werden.

Wir öffnen erst am 19. Mai: Monika und Gerd Dröse in ihrem Restaurant „Zum Hiddenseer“ in Vitte auf der Insel Hiddensee. Quelle: Guido Schäfer

„Zum Hiddenseer“ öffnet am 19. Mai. Mit 30 statt 50 Plätzen. Bis dahin sind – so Gott will – die Probleme mit Lieferketten geklärt. Und vielleicht ist dann auch die Sofort-Hilfe des Landes auf dem Konto. „Sofort“ scheint in MV ein dehnbarer Begriff.

Tourismus-Statistik Im Jahr 2018 zählte das Land rund 31 Millionen Übernachtungen. Damit wies Mecklenburg-Vorpommern die mit 19 Übernachtungen je Einwohner höchste Tourismusintensität vor Schleswig-Holstein (12 Übernachtungen) und Berlin (9 Übernachtungen) auf. Der Bundesdurchschnitt lag bei 6 Übernachtungen je Einwohner.

Ortswechsel, Bergen. Erster Halt: Ein Blumenbeet mit der floralen Botschaft DURCHHALTEN. Stiefmütterchen in lila-weiß. Hundert Meter Luftlinie entfernt empfängt Michael Hermerschmidt, Chef des Romantik-Hotels Kaufmannshof in Bergens Altstadt. Die 60-Prozent-Nummer sei nicht zu Ende gedacht, sagt der 47-Jährige. „Und es ist ein Wettbewerbsnachteil gegenüber unseren Konkurrenten Bayern und Schleswig-Holstein. Dort gibt es das nicht.“

Tradition im Quadrat: Kaufmannshof-Chef Michael Hermerschmidt kritisiert die 60-Prozent-Kapazitätsbeschränkung in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Guido Schäfer

Das familiengeführte Hotel hat 20 Zimmer, ist ganzjährig geöffnet, kommt mit viel Nähe zum Kunden, kaufmännischen Prinzipien (zu denen auch Rücklagen gehören, liebe Bundesliga) durch diese schweren Zeiten. Nach vielen Stornierungen laufen die Buchungen wieder an. Losfahren und auf eine Bleibe hoffen, das war einmal. Hermerschmidt: „Ohne Reservierung dürfen wir keinen Zimmerschlüssel rausgeben.“ Die Hermerschmidts leben seit mehreren Generation auf Rügen, dürfen sich Rüganer nennen.

Störtebeker Festspiele fallen 2020 aus

Diese Weihen werden Peter Hick (74) in seinem bewegten Leben nicht mehr zuteil. Der charismatische Intendant der Störtebeker Festspiele ist seit 1993 auf Rügen, hat die Freilichtbühne in Ralswiek mit Ehefrau Ruth und Tochter Anna-Theresa zur erfolgreichsten in Deutschland gemacht. 1735 Vorstellungen, über acht Millionen Besucher – die Festspiele sind der touristische Leuchtturm Rügens. Jetzt bleiben die wegweisenden Lichter in der Nähe von Bergen aus, musste die elfwöchige Spielzeit abgesagt werden. „Die Nicht-Arbeit zu organisieren kostet viel Zeit und Kraft“, sagt Hick, der Schweißer, Schauspieler, Brigadeführer bei einem Erdöl-Erkundungsbetrieb der DDR und Stuntman war und unlängst 80 seiner Angestellten in die Kurzarbeit entlassen musste.

Treffen mit einer Legende: LVZ-Chefreporter Guido Schäfer und Peter Hick, Intendant der Störtebeker Festspiele. Quelle: Guido Schäfer

Das Bühnenbild steht, das 2020er Programm wird um ein Jahr verschoben. „Als die Bundesliga Ende April ihre Geisterspiele abgesegnet hat, wusste ich, dass unsere Festspiele ausfallen.“ Die sind in der Ägide Hick nie ausgefallen, in all den Jahren gab es nur drei Unterbrechungen. Durch Starkregen, einen Stromausfall und einen (glimpflich endenden) Herzinfarkt im Zuschauerbereich. 75 Prozent der Besucher kommen aus den Neuen Ländern, Sachsen ist mit stattlichen zehn Prozent vertreten.

Ja, die Verluste sind immens. Und, ja, es geht 2021 weiter. Im Leben des Peter Hick ist es immer weitergegangen. Zuweilen auf verschlungenen Pfaden. Als 1970 auf dem Gelände des Erdöl-Erkundungsbetriebes in Mittenwalde der Defa-Film „Zeit der Störche“ gedreht wird, hat Hauptdarsteller Winfried Glatzeder Bedenken, via einer Feuerwehrstange 25 Meter in die Tiefe zur Liebsten ( Heidemarie Wenzel) zu rutschen. Defa-Fachberater Hick hilft aus und wird zu einem der meistbeschäftigten Stuntmännern in Ost und West.

The Show must go on.

Von Guido Schäfer