Wintersport-Fans in Leipzig und Umgebung sind Kummer gewöhnt. In der letzten Saison gab es kein einziges Mal eine Schneedecke in der 600 000-Einwohner-Metropole. Und in den „Wintern“ davor sah es nicht viel besser aus.

Diesmal sind die Aussichten aber besonders trübe. Zwar tanzten zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember ein paar Flocken über Leipzig. Doch sie schmolzen genauso schnell dahin wie die Hoffnungen aller Abfahrt-Fans, in den nächsten Wochen eine Piste herunterwedeln zu können. Bis 28. Dezember dürfte das in Sachsen schon wegen Corona unmöglich sein, erklärte das Sozialministerium jetzt auf LVZ-Anfrage.

Alle Lifte im Erzgebirge geschlossen

Mangels eigener Berge müssen Snowboarder oder Alpinskifahrer aus Leipzig für ihr Hobby gewöhnlich ins Erzgebirge oder Vogtland reisen. Doch dort sind die Lifte zu. Auch Langläufer sollten momentan nicht mal einen Tagesausflug in die Berge anpeilen, so Ministeriums-Referentin Theresa Schmotz. „Der Tagestourist würde wahrscheinlich gegen die jeweilige Allgemeinverfügung des Landkreises verstoßen, wenn er zum Wintersport in ein sächsisches Mittelgebirge reist.“

Tatsächlich gelten in allen dortigen Kreisen inzwischen Ausgehbeschränkungen, laut denen „Sport und Bewegung im Freien“ nur noch im Umkreis von 15 Kilometern des eigenen Wohnbereichs zulässig ist. Seit gestern auch in Augustusburg, wo sonst das nächstgelegene Skigebiet für Leipziger zu finden ist.

Tschechien hat Einreisen verboten

Der Inzidenzwert müsste schon unter 50 fallen, damit ein Kreis vor dem 28. Dezember wieder Gäste begrüßen kann. Touristische Übernachtungen sind bis dahin sowieso in ganz Sachsen verboten. Wer in den nächsten vier Wochen eine Ferienwohnung im Freistaat gebucht hat, muss nach Angaben der Stiftung Warentest keinerlei Kosten für die Absage des Platzes bezahlen.

Auch Sport-Reisen nach Tschechien sind für die Einwohner Nordsachsens vorerst keine Alternative. Zwar meldete Radio Prag am Dienstag, die nationale Sportagentur dränge auf eine Öffnung der Lifte. Doch ob die Regierung zustimmt, bleibt offen. Laut dem Auswärtigen Amt in Berlin erlaubt die Tschechische Republik derzeit keine Einreisen zu touristischen Zwecken aus Deutschland. Ausnahmen gelten bei Aufenthalten von maximal 24 Stunden, was sich bei vier Stunden Autofahrt von Leipzig ins Riesengebirge aber kaum lohnt. Ähnlich ist die Situation in Polen. Bei beiden Ländern müssten Deutsche nach der Rückkehr zudem zehn Tage in Quarantäne (oder mindestens fünf Tage bei negativem Corona-Test).

Zwei Hoffnungsschimmer bleiben

Für Leipziger Skihasen gibt es zur Stunde folglich nur zwei Hoffnungsschimmer. Entweder die Inzidenzwerte sinken so stark, dass der Freistaat Sachsen (bei Beratungen in der Woche vor Weihnachten) Lockerungen für die Zeit nach dem 28. Dezember beschließen kann. Oder es fällt in der Messestadt mal wieder richtig Schnee: Dann würden einige Hügel (wie der Wachberg in Rückmarsdorf oder Bienitz in Burghausen) durchaus zum Rodeln taugen.

Bis 28. Dezember nicht öffnen dürfen die Leipziger Eisbahnen: im Kohlrabizirkus und am Paunsdorf Center. Noch nicht abgesagt wurde der „Leipziger Eistraum“ ab 15. Januar 2021 auf dem Augustusplatz.

