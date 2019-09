Gold-Abzocke in Leipzig: „Ich wollte meinen Kindern was Gutes tun und habe mich reinlegen lassen“

Leipzig

„Eine Schweinerei, was da passiert ist. Ich wollte meinen Kindern was Gutes tun und habe mich reinlegen lassen.“ Philipp M. (30) aus Leipzig-Grünau hatte schon irgendwie das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Das bestätigt sich jetzt: Der ALG-II-Empfänger ist offensichtlich auf einen Anlagebetrug hereingefallen.

700 Euro wollte er für seine zweijährige Tochter gut und sicher anlegen, das Geld stammte zum Teil aus Weihnachtsgeschenken. Der Vater recherchierte im Internet und entschied sich für ein Kinder-Gold-Konto. Den Vertrag zum Goldankauf schloss er bei einem Beratungsgespräch in einem Goldhandelshaus in der Leipziger Innenstadt ab.

Das Gold selbst sah er nie, es lagert angeblich in einem zollfreien Lager in Frankfurt am Main. Auch für seine zweite Tochter, jetzt sechs Wochen alt, wollte er monatlich etwas Geld in Gold anlegen. Doch nun stellt sich heraus: Philipp M. ist wohl auf einen Anlagebetrug mit Gold hereingefallen, das gar nicht existiert.

Firma PIM Gold mit Vertriebspartner in Leipzig

Es geht um die hessische Firma PIM Gold, die in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraden ist. Sie hat in ganz Deutschland Vertriebspartner, die die Gold-Produkte an die Kunden verkaufen.Ein Vertriebspartner ist das besagte Geschäft in Leipzig.

Bei der Verbraucherzentrale Sachsen mehrten sich zuletzt Anfragen zu PIM Gold. Meist kamen die Verbraucher bereits im Vorfeld, um nach der Seriosität der Produkte zu fragen. Tatsächlich gab es da aus Sicht von Fachleuten mehrere Haken: „Einer war der Ankaufpreis für die Kunden. Er lag deutlich über dem aktuellen Goldpreis“, so Madlen Müller, Referentin für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Wer größere Geldbeträge anlegte, dem wurde ein Bonus in Goldform von bis zu sechs Prozent des Kaufbetrags angeboten. „Da hätten die Alarmglocken schrillen müssen“, so die Beraterin.

Verbraucherzentrale rät: Unterlagen genau prüfen

Betroffenen rät sie, jetzt Ruhe zu bewahren und sich beraten zu lassen. „Man muss im Einzelfall die Verträge und Unterlagen prüfen, was man machen kann, um den Schaden klein zu halten.“ Philipp M. war schon zur Beratung und weiß nun: Er hätte das Kleingedruckte in den AGB und auf dem Widerrufsformular lesen müssen, dann hätte er relevante Informationen finden können.

Allzu viel Hoffnung sollten sich mögliche Opfer nicht machen, ihr Geld vollständig wiederzubekommen. „Jeder Anleger muss nicht zwangsläufig Geschädigter sein“, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann von der federführenden Staatsanwaltschaft Darmstadt. „Aber die Leute, die einen Vertrag abgeschlossen und Geld bezahlt haben, ohne etwas zu bekommen, sind ganz sicher betroffen.“

Nach Razzien sind Ermittler mitten in der Arbeit

Nach Einschätzung der Behörden reichen die Vermögenswerte, die bei einer Razzia am Firmensitz im hessischen Heusenstamm bei Frankfurt am Main sichergestellt wurden, bei Weitem nicht aus, um die betroffenen Anleger zu entschädigen. In den Akten fanden sich Namen von potenziell Geschädigten, die nun alle kontaktiert werden müssen. Das werde noch eine ganze Weile dauern, meinte Hartmann. „Wir sind mittendrin in den Ermittlungen. Aber wir brauchen diese Einzelfälle, das ist viel Arbeit. Man muss den Beschuldigten schließlich konkrete Tatnachweise wie Tatort, Tatzeit und Tatbestand nachweisen.“

Die Ermittlungsbehörden in Hessen haben eigens für Betroffene des mutmaßlichen Gold-Betrugs E-Mail-Adressen eingerichtet. Sie können sich an pim-zk20.ppsoh@polizei.hessen.de sowie an gold-zk20.ppsoh@polizei.hessen.de wenden.

Von Kerstin Decker und Frank Döring