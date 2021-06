Sinkende Infektionen: Wann ist die „magische Corona-Null“ erreicht?

Plauen/Leipzig

Das Corona-Virus befindet sich auf dem Rückzug. Zuletzt fielen die Infektionszahlen in Sachsen sogar schneller als im Bundesvergleich. In allen 13 Landkreisen und kreisfreien Städten betrug die 7-Tage-Inzidenz am Montag weniger als 35. Es treten zwar immer noch Infektionen auf, vor allem unter jüngeren Menschen. Und ganz verschwinden wird das gefährliche Virus in absehbarer Zeit auch nicht. Die Gesundheitsämter haben aktuell aber zumindest keine größeren Probleme, Kontakte von Betroffenen zu ermitteln und so die Lage unter Kontrolle zu halten. Grund, jegliche Achtsamkeit über Bord zu werfen, gibt es dennoch nicht, warnen Experten.

In sechs Regionen im Freistaat – darunter auch in der Stadt Leipzig und im benachbarten Landkreis – war die Corona-Inzidenz zum Wochenstart sogar schon unter zehn gefallen. Dieser Wert gehört im „ControlCovid“-Stufenplan des Robert-Koch-Instituts zum Bereich mit den umfangreichsten Lockerungsoptionen. Das macht Hoffnung auf einen Sommer wie im vergangenen Jahr. Anno 2020 erreichte die Messestadt am 10. Juni sogar den Inzidenz-Wert null und blieb bis Anfang Oktober weiter einstellig. Sollte es an der Pleiße nun ohne Neuinfektionen weitergehen, könnte die „magische Corona-Null“ frühestens am kommenden Freitag wieder stehen.

Modellrechnung: Sachsen-Inzidenz bald einstellig

„Ich rechne mit weiter sinkenden Zahlen für die nächsten Wochen, so dass man der Null zumindest sehr nahe kommt“, sagt der Epidemiologe Professor Markus Scholz (Uni Leipzig). Mit seinem Team modelliert er seit einem Jahr erfolgreich den Verlauf der Pandemie voraus. Im aktuellen Bericht neigt sich die landesweite Infektionskurve Ende Juni in Richtung Inzidenz fünf oder weniger. Allerdings gebe es parallel auch immer mehr Lockerungen, „so dass ein Wiederanstieg im Herbst – zum Beispiel getragen durch die Delta-Variante – nicht ausgeschlossen ist“, so die Forscher. Weil dann aber wohl die Durchimpfung der Bevölkerung weit fortgeschritten ist, sei zumindest ein dramatischer Verlauf wie zuletzt nicht mehr wahrscheinlich.

Der Epidemiologe Prof. Dr. Markus Scholz (Uni Leipzig). Quelle: Uni Leipzig

Sachsen war im vergangenen Jahr das Bundesland mit der höchsten Corona-Sterblichkeit. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember starben mehr als doppelt so viele Menschen wie normalerweise. „Besonders in Sachsen ist die Übersterblichkeit höher als die Zahl der bisher gemeldeten Covid-19 Verstorbenen“, heißt es im Bericht der Epidemiologen. Dies sei ein Hinweis darauf, dass wohl nicht einmal alle Covid-19 assoziierten Todesfälle überhaupt in der Statistik registriert worden waren.

Vogtland: In zwei Monaten von 1000 auf 10 Infektionen

Inzwischen hat sich das Blatt wieder gewendet. Noch besser als die Stadt Leipzig steht heute das einstige sächsische Corona-Sorgenkind da: der Vogtlandkreis. Landrat Rolf Keil (CDU) ist die Erleichterung über die Entwicklung anzumerken. Ende März steckten sich in der Region wöchentlich noch 1000 Menschen an, inzwischen sind es weniger als zehn. „Verschärfte Kontaktbeschränkungen in den letzten Monaten, die frühzeitige Schließung der Schulen, die Einhaltung der empfohlenen Hygienebeschränkungen durch die Bürger, die schnelle Isolation der Infizierten durch die Quarantäneverordnungen und die Unterstützung des Vogtlandkreises durch das Land Sachsen beim Pilotprojekt Corona-Impfung, führten letztlich zu den sinkenden Zahlen“, erklärt der Unionspolitiker.

80 Prozent der Senioren lassen sich impfen

Im Kreis am Vierländereck gab es frühzeitig mehr Impfdosen, wurde die Priorisierung aufgehoben und Arztpraxen bei Verteilen der Vakzine einbezogen. Inzwischen nähere sich das Vogtland bereits dem Status Herdenimmunität an, sagt Landrat Keil. Auch Professor Scholz sieht vor allem beim Impfen einen der Hauptunterschiede zu Regionen mit weniger schnell sinkenden Zahlen –beispielsweise zum benachbarten Erzgebirge, dem Trend-Schlusslicht. Scholz warnt aber auch: „Bei den über 60-Jährigen scheint sich eine Sättigung bei etwa 80 Prozent einstellen.“ Das bedeutet auch: Für zwei von zehn Seniorinnen und Senioren besteht in Zukunft noch die Gefahr für einen schweren Krankheitsverlauf. Und dass sich alle Ungeschützen irgendwann infizieren werden, steht beispielsweise für den Berliner Virologen Christian Drosten außer Frage.

Rolf Keil (CDU), Landrat vom Vogtlandkreis. Quelle: Jan Woitas (dpa)

Abgesehen vom Impfen und saisonalen Effekten gebe es noch andere Gründe, warum sich die Gesamtlage in Sachsen inzwischen entspannt. „Ein nach unserer Einschätzung wichtiger Faktor ist der flächendeckende Einsatz von Schnell- beziehungsweise Selbsttests. Umsichtiges Verhalten und eine kontrollierte Anpassung der Kontaktintensitäten an das Infektionsgeschehen sind daher entscheidend um eine vierte Welle zu verhindern, solange keine weitgehende Durchimpfung erreicht ist.“

Ähnlich sieht es auch Landrat Rolf Keil im Vogtland: „Durchatmen können wir hoffentlich bald alle. Es darf aber nicht zu Leichtigkeit und zu Fahrlässigkeit führen. Abstandhalten, weiterhin die Maske tragen wo es erforderlich ist und insbesondere auf Hygiene achten, diese Aspekte sollten wir auch künftig beherzigen und einhalten“, sagt er. Die Lockerungen, die bereits in den letzten drei bis vier Wochen umgesetzt werden konnten, seien ein wertvolles Gut. „Jetzt heißt es weiterhin, sich impfen zu lassen und alles dafür zu tun, das es nicht zu einer vierten Welle kommt.“

Weitere Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe