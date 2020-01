Silvesterkrawalle in Leipzig-Connewitz: Merbitz als Aufklärer?

Leipzig

Der ehemalige Leipziger Polizeipräsident Bernd Merbitz schließt nicht aus, an der Aufarbeitung der von schweren Ausschreitungen geprägten Silvesternacht im linksalternativen Stadtteil Connewitz mitzuwirken. „Wenn jemand einen solchen Vorschlag unterbreitet, muss man drüber reden“, sagte Merbitz am Freitag auf Anfrage der LVZ. „Ich bin da auf jeden Fall nicht verschlossen.“

Linke-Chef Gebhardt hält Merbitz für geeignet

Die Linksfraktion im sächsischen Landtag hatte eine solche Aufarbeitung beantragt mit dem Ziel, dass die Regierung umfassend Auskunft geben soll über die Einsatzplanung der Polizei, die Kommunikationsstrategie und die Umstände, die zur Verletzung von Menschen führten. „Ich sehe Aufklärungsbedarf hinsichtlich der Frage, ob die polizeiliche Strategie der Ausgangslage zu Silvester in Connewitz angemessen war und ob alle Mittel ausgeschöpft wurden, so deeskalierend wie möglich auf Störungen zu reagieren“, teilte Fraktionschef Rico Gebhardt via Twitter mit. Gegenüber dem Journalisten Arndt Ginzel, der darüber auf Facebook berichtete, nannte Gebhardt auch einen Namen, wer das machen soll: Bernd Merbitz.

Zur Galerie Gewaltsamer Jahreswechsel: Mehrere Polizisten wurden bei den Krawallen von Linksautonomen am Connewitzer Kreuz verletzt. Die Foto-Dokumentation einer Gewaltnacht.

Personalie bisher nicht offiziell

„Ich habe auch nur davon gehört, aber es ist deshalb bisher niemand an mich offiziell herangetreten“, kommentierte Merbitz die Neuigkeit. „Im Moment ist das für mich gegenstandslos.“ Vieles werde ja ohnehin im parlamentarischen Rahmen geklärt. Grundsätzlich könne man alles hinterfragen, räumte der pensionierte Spitzenbeamte ein. „Das kenne ich aus meiner langjährigen Praxis selbst recht gut. Aber alle, die weit vom Ufer weg sind, die sollten sich raushalten.“

Merbitz : Connewitz „bewegt die Bevölkerung“

So lange Fragen im Raum stehen, werde es zu diesen Ereignissen in der Silvesternacht einen Diskurs geben. „Das bewegt die Bevölkerung von Leipzig, verschiedene Gruppen und auch die Polizei, die nicht immer gut dargestellt wird“, so Merbitz. Wie der ehemalige Polizeichef berichtete, habe er nach Neujahr persönlich Gespräche mit verschiedenen Menschen in Connewitz geführt. „Aber ich werde mich jetzt nicht dazu äußern“, sagte er.

Bernd Merbitz war 44 Jahre bei der Polizei, war unter anderem Landespolizeipräsident und bis Anfang 2019 Leiter der Polizeidirektion in Leipzig.

Von Frank Döring