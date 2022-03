Leipzig/Altenburg

Ein Blick ins Regal des Einkaufszentrums um die Ecke zeigt: Von Senfknappheit ist nichts zu spüren. Es gibt scharfen Senf, mittelscharfen, süßen. Da sind ferner Kremsersenf, Englischer Senf, Biersenf, Kräutersenf, Apfelsenf. Senf mit Honig. Senf mit Chili. Und das ist nur ein Ausschnitt aus der Vielfalt des Angebots.

Nach Auskunft des Branchenverbands Kulinaria Deutschland könnte es mit reich gefüllten Regalen bald vorbei sein. Denn Russland und die Ukraine sind Deutschlands Hauptlieferanten für Senfkörner. „Insgesamt fast 80 Prozent der nach Deutschland importierten Senfsaat kommen aus den beiden Ländern“, so eine Verbandssprecherin. Der Krieg in der Ukraine sowie die Sanktionen gegen Russland könnten also unmittelbare Auswirkung auf die europäischen Agrarmärkte und Lieferströme haben. „Die Frage ist, ob in den nächsten Wochen genügend Saat in der Ukraine ausgebracht wird“, sagt sie weiter. Die Antwort darauf kann zur Zeit keiner geben.

Zugleich beruhigt die Sprecherin: Aktuell müsse niemand auf seinen Senf verzichten. „Die Lager der Hersteller sind gefüllt. Es wird produziert.“ Auswirkungen gebe es voraussichtlich erst im Herbst.

Bei Bautz’ner Senf wird weiterhin produziert

Die angespannte Situation auf dem Weltmarkt bekommt auch Bautz’ner Senf zu spüren – mit einem Marktanteil von 30 Prozent bundesweiter Marktführer. Im Osten sind es sogar über 70 Prozent. Das Unternehmen aus Sachsen bezieht rund 60 Prozent der verwendeten Senfsaat aus dem Ausland, insbesondere aus Kanada und der Ukraine. Der Rest kommt aus Deutschland, davon rund 15 Prozent aus unmittelbarer Nähe zum Produktionsstandort und weitere 25 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern, wie die Mutterfirma Develey mitteilt. Das Unternehmen aus Unterhaching (Landkreis München) hat die sächsische Firma 1992 von der Treuhand übernommen.

„Aufgrund der Missernte in Kanada 2021 war der Weltmarkt für Senfsaat bereits sehr angespannt“, heißt es bei Develey. „Hinzu kommt, dass die Lieferantenbeziehungen in die Ukraine nun aus dem Gleichgewicht geraten sind und unklar ist, wann diese wieder aufgenommen werden können.“ Aktuell sei Bautz’ner aber weiterhin produktionsfähig. Der Kunde werde die Verwerfungen aber an der Kasse zu spüren bekommen: „Der massive Preisanstieg für Senfsaat und ebenso die erhöhten Energiekosten machen mittelfristig eine Preisanpassung des Endprodukts notwendig.“

Altenburger Senf: „Wir kaufen verstärkt regional ein“

Auch bei Altenburger Senf sind die Lager noch gefüllt. Chefin Julia Jungbeck-Ucar zeigt sich angesichts der Lage in der Ukraine und Russland allerdings nicht wirklich beunruhigt. Geschuldet ist das dem Umstand, dass das von ihr geführte Familienunternehmen nur einen Steinwurf weit von der Agrar GmbH Ziegelheim liegt. „Wir hatten im vergangenen Jahr die Idee, mehr Senf aus regional angebauter Senfpflanzen herzustellen und sind deshalb auf unsere Nachbarn zugegangen“, berichtet sie. Von anfangs etwas über zehn Tonnen Senfkörnern war die Rede.

Die Chefin der Altenburger Senffabrik Julia Jungbeck-Ucar mit Senfkörnern. Quelle: Mario Jahn

Just, als die dafür benötigte Saat an die Agrar GmbH ausgeliefert war, überfiel Russland die Ukraine. „Wir haben sofort mit dem Chef der Agrarfirma telefoniert. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, viel mehr anzubauen.“ Mit Erfolg, die Agrar GmbH Ziegelheim vergrößerte ihre Anbaufläche für Senfpflanzen auf knapp 40 Hektar und baut jetzt ein Mehrfaches von dem an, was man ursprünglich geplant hatte.

Bis die Ernte eingefahren werden kann, könnte es für Altenburger Senf aber knapp werden. Noch verfüge man über einen Vorrat von 13 Tonnen. Was bei einer jährlichen Produktion von 100 Tonnen für nur kurze Zeit reichen wird. Eine tonnenschwere Lieferung aus Russland stehe noch aus. Vorsorglich sei man deshalb im Gespräch im heimischen Erzeugern, dass diese aushelfen. Das werde sich aber in den Preisen niederschlagen, sagt die Senfproduzentin. Die Kosten für im eigenen Land erzeugte Produkte seien teurer als Importe. Wegen der Missernten in Kanadas zogen bereits im vergangenen Jahr die Preise stark an. In diesem Jahr kommen noch die höheren Energiekosten und die damit gestiegenen Glaspreise hinzu.

Senfmühlen in Halle und Leipzig setzen auf Bio

Die von Jörg Hündorf 2006 in Halle gegründete Senfmühle setzt seit Anbeginn nur auf Grundstoffe aus der Region. Leicht sei es nicht gewesen, heimische Bauern zu finden, die kontrolliert biologisch anbauen, meint der Chef von Georgsenf. Aber die Suche habe sich gelohnt. Georgsenf wird heute in ausgesuchten Bioläden in Leipzig, Halle und Umgebung gehandelt. Er koste zwar etwas mehr als vergleichbare Produkte, so der Chef des Ein-Mann-Betriebs. Doch an Kundschaft mangele es nicht.

Jörg Hündorf in seiner Senfmühle in Halle. Quelle: privat

Die Senfkörner bezieht Hühndorf unter anderem vom Biohof Marold im thüringischen Mittelsömmern. Das Unternehmen baut auf einer Fläche von 20 bis 25 Hektar Senfsaat an und beliefert vorwiegend heimische Produzenten, darunter auch die Ölmühle Leipspeis in Leipzig sowie die Senfmühle in Kleinhettstedt im Ilmkreis. Aktuell fragen weitere Mühlen nach. „Wir sind deshalb auf unsere Kooperationspartner zugegangen mit der Bitte, mehr Senfpflanzen anzubauen“, berichtet Johanna Marold, Geschäftsführerin der Marold-Ökologischer Samenbau GmbH & Co. KG. Die Bitte sei auf fruchtbaren Boden gefallen. Auch deshalb, weil man nicht nur Vermarkter ist. Der Biohof verfügt auch über die notwendige Technik und das Know-How zur Reinigung, Trocknung, Lagerung und Verpackung.

Sollten die Importe ausbleiben, werden nach Meinung von Johanna Marold weitere Landwirtschaftsbetriebe auf den Anbau von Senfpflanzen umstellen. Dass dies von heute auf morgen geschieht, glaubt sie aber nicht. Insofern rechne sie spätestens im Herbst und im kommenden Jahr mit Engpässen. Denn die Aussaat müsste jetzt beginnen.

Die heimische Produktion werde aber ohnehin nicht den riesigen Bedarf der großen Senfhersteller in Deutschland decken können. Und diese werden nicht zuletzt aus Kostengründen weiter auf Importe setzen. Heimische Produkte, noch dazu aus Bioproduktion, hätten nun mal ihren Preis.

