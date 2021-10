Selbst bei 2G-Modell: Ungeimpfte Fußballer dürfen in Sachsen spielen

Dresden/Leipzig

In der Debatte um den Impfstatus von Profifußballern hat das sächsische Sozialministerium klargestellt, dass selbst bei einem 2G-Optionsmodell ungeimpfte Fußballer in den Stadien spielen dürfen. Die Corona-Verordnung in Sachsen ließe diese Möglichkeit zu, hieß es auf Anfrage. Auch ungeimpfte Künstler und Musiker könnten bei 2G-Veranstaltungen weiterhin auftreten.

Die sächsische Verordnung regelt zwar prinzipiell, dass bei 2G-Veranstaltungen nur Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten. Ausgenommen davon sind Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Ungeimpftes Personal kann ebenso eingesetzt werden, falls es negativ getestet ist und eine Maske trägt.

Ausnahme für Sportler und Künstler

Für Fußballer und auftretende Künstler gelten diese Regeln allerdings nicht, erklärte das Sozialministerium. Das Ministerium beruft sich darauf, dass beim Sport keine Masken getragen werden muss. Auch ist das Nicht-Tragen eines Mund-Nasen-Schutz laut Verordnung zulässig, „wenn dies aus sonstigen unabweisbaren Gründen erforderlich ist“. Das trifft nach Ansicht des Ministerium auf Sänger und Musiker zu.

Die Diskussion über den Impfstatus von Profisportlern spitzte sich am Wochenende zu, nachdem bekannt wurde, dass Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern München nicht geimpft ist. Er hatte dies mit der Vorsicht vor Langzeitfolgen begründet.

2G-Optionsmodell am November

Sportrechtler Rainer Cherkeh erläuterte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass nach seiner Rechtsauffassung die Vereine gegen ungeimpfte Spieler unter Umständen vorgehen könne. Wenn ein Klub von dem 2G-Optionsmodell Gebrauch mache, könne er die Spieler auffordern, sich impfen zu lassen oder diese ansonsten freistellen. Nach der anderslautenden Aussage des Sozialministeriums Sachsens dürfte dies nun aber schwierig werden.

Auf Interesse dürfte die Klarstellung auch bei RB Leipzig stoßen: Die Leipziger wollen als bisher einziger Profifußballverein in Sachsen ab November das 2G-Optionsmodell anwenden. Das Heimspiel gegen Paris Saint-Germain am 3. November ist damit das erste Spiel, bei dem die Regel greift. Man habe sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Wochenende. Denn durch die neue Verordnung kann RB mit dem Optionsmodell vor vollem Stadion spielen.

Impfquote bei RB-Spielern „sehr, sehr hoch“

Der Anteil der geimpften RB-Spieler ist nach Vereinsangaben allerdings kein Grund zur Sorge: „Es gibt bei uns keine Impfverpflichtung, aber wir haben glücklicherweise eine sehr, sehr hohe Impfquote bei uns“, sagte Sprecher Till Müller am Montag. „Deswegen stellen sich bei uns die Probleme vielleicht nicht, die sich bei anderen Vereinen stellen.“

Trainer Jesse Marsch betonte die Bedeutung der Corona-Impfung: „Ich habe mich impfen lassen, weil ich gedacht habe, dass es wichtig für alle auf der Welt ist, gesund zu sein und aus dieser Situation herauszukommen. Meine Familie hat die gleiche Entscheidung getroffen.“ Im Verein habe man ein „offenes Gespräch“ zum Thema geführt: „Wir akzeptieren, wenn ein Spieler, eine Entscheidung für sich trifft. Sicher ist es besser, wenn wir die ganze Gruppe besser schützen, als die Gefahr durch einen positiven Fall zu haben. Und das bedeutet mehr Impfungen. Aber eine Pflichtaufgabe ist es nicht.“

Von Antje Henselin-Rudolph und Kai Kollenberg