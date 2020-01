Sekt zur Cola: Rotkäppchen schmiedet Allianz mit Coca-Cola

Naumburg/Berlin

Was haben Rotkäppchen-Sekt und Coca-Cola gemeinsam? Die Kohlensäure natürlich. Und demnächst wohl auch eine gemeinsame Bestellplattform für Gastronomen. Die Sektkellerei aus Freyburg in Sachsen-Anhalt und der Softdrink-Riese aus den USA schmieden jetzt eine Allianz, um dem Geschäft mit den Gaststätten neuen Schwung zu geben.

Gemeinsam mit den Brauereien Bitburger, zu der auch Wernesgrüner und Köstritzer gehören, und Krombacher wollen sie so den Umsatz ankurbeln – und zugleich das Nachbestellen erleichtern. Denn das läuft bei den meisten Kneipen bisher noch über Fax und Telefon. Das wollen die vier mit ihrer digitalen Bestellplattform nun ändern.

Rotkäppchen wird vierter Partner

Bereits im September war der von Coca-Cola initiierte Online-Shop Kollex an den Start gegangen – mit zunächst drei Partnern. Jetzt stößt Rotkäppchen als vierter dazu. Beim Bundeskartellamt meldete Rotkäppchen-Mumm Ende Dezember den Einstieg bei dem Gemeinschaftsunternehmen an – als gleichberechtigter Partner mit 25 Prozent. Die Zustimmung der Behörde steht aber noch aus.

„Durch unseren geplanten Einstieg als neuer Gesellschafter bringen wir unser großes Know-how bei der erfolgreichen Vermarktung bedeutender Sekt-, Wein- und Spirituosenmarken bei Kollex ein“, sagte Rotkäppchen-Mumm-Chef Christof Queisser. „Rotkäppchen-Mumm ist mit seiner Expertise in den Kategorien Sekt, Wein und Spirituosen die ideale Ergänzung für unseren Gesellschafterkreis“, erklärte Kollex-Chef Lothar Menge. „Wir sind überzeugt, dass wir unsere Plattform so noch besser auf die Bedürfnisse der Handels- und Gastronomiepartner ausrichten können.“

Wirte bestellen noch wie vor 30 Jahren

Damit wollen die vier Partner einen den letzten Weißen Flecke bei der Digitalisierung schließen: Die Versorgung von Gaststätten und Restaurants mit Getränkenachschub. Denn während anderswo digitale Plattformen, Online-Shops und Apps längst Gang und Gäbe sind, bestellen viele Wirte noch genauso wie vor 30 Jahren: Sie schauen in den Papier-Katalog und greifen dann zum Telefon oder Fax.

Das will Kollex jetzt mit ändern: Über die neue Plattform könne die Bestellung jetzt online abgewickelt werden. Der Markt hat durchaus Gewicht: Rund 20 Milliarden Euro setzt der Großhandel pro Jahr mit Getränken um, so das Marktforschungsunternehmen GfK. Und bei Rotkäppchen-Mumm, in den Supermärkten längst Marktführer, gilt dieses Segment seit Langem als Sorgenkind. „Im Einzelhandel sind wir längst gut vertreten, in der Gastronomie ist das oft noch nicht so“, hatte Kellereichef Queisser schon vor einem Jahr bemängelt.

Testlauf seit 2018

„Unser Ziel ist es, zukünftig gemeinsam mit drei starken Partnern die Digitalisierung im Außer-Haus-Markt in Deutschland strategisch mitzugestalten“, sagte Rotkäppchen-Mumm-Chef Queisser zum Einstieg der Freyburger in das Gemeinschaftsunternehmen. Gestartet wurde es von den damals drei Partnern bereits im September 2018. Nach einem Jahr Testlauf ging im September 2019 die Bestellplattform dann bundesweit online. Auch eine App ist inzwischen verfügbar.

Gelistet sind nicht nur die Marken der Partner, sondern auch die Produkte der Konkurrenz. Und um es sich mit dem örtlichen Getränkegroßhandel, der bisher die Gastronomen beliefert, nicht zu verscherzen, liefert Kollex auch nicht selbst. Die Plattform vermittel nur die Aufträge zwischen den Gastronomen und ihrem lokalen Getränkegroßhändler. Geliefert wird dann vom gewohnten Partner.

Und wieso heißt das ganze Kollex? Mit den Begriff greifen die Partner auf eine alte Bezeichnung aus Preußen zurück. Kollex hießen dort die fliegenden Händler, die mit ihrer Ware von Ort zu Ort zogen. So ähnlich, wie es nun auch die Getränkelieferanten der Kneiper machen.

Radeberger setzt stattdessen auf Gastivo

Konkurrenz macht Rotkäppchen mit seinem Einstieg bei Kollex aber dem zweiten Getränkeriesen mit mitteldeutschen Wurzeln: Radeberger. Die Brauereigruppe, die inzwischen zum Oetker-Konzern gehört, hatte sich Ende 2018 dem kurz zuvor gestarteten Konkurrenz-Portal Gastivo angeschlossen. Gerade erst schockte der Bierriese,zu dem auch die Brauereien in Leipzig (Sternburg), Krostitz und Freiberg gehören, seine Wirte mit der Ankündigung, ab März die Preise für Fassbier anzuheben.

Im Zweikampf der Online-Plattformen hat bisher aber Gastivo die Nase vorn – nicht zuletzt, weil man deutlich früher gestartet ist. In den ersten 15 Monaten wurden bereits mehr als 10 Millionen Euro umgesetzt, sagte jüngst Gastivo-Chef Jens Armbrust. Pro Monat seien rund 30 000 Nutzer auf dem Protal unterwegs. Kollex, erst seit vier Monaten am Start, kam in den ersten drei Monaten auf gut 2500 Bestellungen. 21 Getränkehändler und 750 Gastronomen machen bisher mit.

Zumindest bei den angeschlossenen Lieferanten hat der Spätstarter damit die Nase vorn: Gastivo hat nur zwölf, darunter drei aus Mitteldeutschland: ESG aus Kabelsketal bei Halle, Flack & Schwier aus Radebeul und Getränke Helmke aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach bei Prina.

Von Frank Johannsen