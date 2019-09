Sebastian Gemkow will OBM in Leipzig werden

Leipzig

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (41) will im kommenden Jahr als Oberbürgermeister-Kandidat für die CDU antreten. Das erklärte er am Mittwoch Morgen. Der Leipziger hatte gegenüber der LVZ bereits im vergangenen Jahr geäußert, dass eine Kandidatur denkbar sei, sich die endgültige Entscheidung aber noch vorbehalten. Vor wenigen Tagen hatte die Parteiführung deutlich gemacht, dass Gemkow ihr Favorit ist. „Wir wünschen uns, dass Sebastian Gemkow antritt“, erklärte Kreisverbandschef Robert Clemen. Sein Wunsch wird nun erfüllt.

Schon Gemkows Vater war eine zentrale Figur im Rathaus

Sebastian Gemkow ist seit 2009 Mitglied des sächsischen Landtags; 2014 wurde er Chef in Sachsens Justizressort und war damals mit 36 Jahren Deutschlands jüngster Minister. Bei den zurückliegenden Landtagswahlen am 1. September gewann er für die CDU im Wahlkreis Nordsachsen 2 das Direktmandat. Gemkow stammt aus Leipzig und ist hier aufgewachsen. Schon sein Vater gehörte der CDU an, nahm seine Kinder mit zu den Friedensgebeten in Anger-Crottendorf und dann zu den Montagsdemos, welche die Friedliche Revolution von 1989 auslösten. Hans-Eberhard Gemkow arbeitete nach der Wende als Dezernent für Recht, Ordnung und Sicherheit im Leipziger Rathaus; er starb bereits im Alter von 39 Jahren an Krebs. Sebastian Gemkow ist verheiratet und hat drei Kinder.

Langsam sortiert sich das Bewerberfeld

Der studierte Jurist, der zeitweise auch als Anwalt tätig war, galt nicht nur partei-intern schon länger als eine der wenigen CDU-Größen, die Burkhard Jung (61, SPD) gefährlich werden könnten. Der Amtsinhaber will bei den OBM-Wahlen am 9. Februar 2020 für eine dritte Amtszeit antreten, Bündnis 90/Die Grünen haben am Wochenende Katharina Krefft (41) nominiert. Die AfD will bei einem Parteitag am 12. Oktober ihren Bewerber wählen. Wer das ist, verrät Fraktionsgeschäftsführer Christian Kriegel derzeit nicht. Klar ist auch, dass die Linken einen Kandidaten ins Rennen schicken. Der Parteivorstand will sich am 8. Oktober festlegen, hatte der Parteivorsitzende Adam Bednarsky gegenüber der LVZ angekündigt.

Von Mathias Orbeck/Björn Meine