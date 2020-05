Schwer bewaffnet am Collm: Was plante der sächsische Elitesoldat?

Leipzig

Das kleine Örtchen Collm heißt so, weil es am Südhang zum Collm-Berg liegt – der höchsten Erhebung in Nordsachsen. Schon von Weitem ist der gerade einmal 318 Meter hohe Berg im sächsischen Tiefland zu sehen, auf dem sich unter anderem ein geophysikalisches Observatorium befindet. Wie alles in der Region ist auch das 200-Seelen-Örtchen mehr als idyllisch. Wer dort auf dem Weg zum „Gipfel“ vorbeikommt, genießt blühende Vorgärten und vor allem Ruhe. Am Mittwoch war es mit dieser allerdings vorbei. Polizisten riegelten am Morgen ein Haus ab, ein halbes Dutzend Transporter hielt davor, Kisten wurden aus dem Gebäude geschafft. Darin enthalten: Plastiksprengstoff, Munition und mindestens eine automatische Waffe.

Philipp S. ist KSK-Soldat

Phillipp S., in dessen Haus die Razzia stattfand, ist nicht irgendwer. Der 45-Jährige gehört zu einer Spezialeinheit der Bundeswehr, zum Kommando Spezialkräfte ( KSK). Diese Eliteeinheit jagt Terroristen, ist bei Auslandseinsätzen an vorderster Front dabei, arbeiten in der Regel dabei im Verborgenen. Seit Jahren mehren sich allerdings auch Hinweise, dass es unter den Mitgliedern mehrere Rechtsextreme gibt, die sich konspirativ in Gruppen organisieren und verfassungsfeindliche Aktivitäten planen. Im Herbst 2015 wurde das sogenannte „Hannibal“-Netzwerk enttarnt, danach mehrere Untergruppen, wie zum Beispiel das sogenannte „Nordkreuz“ ausgehoben. Die darin organisierten Soldaten führten Todeslisten über politische Gegner, die liquidiert werden sollten. Und sie horteten Waffen aus Polizei- und Bundeswehrbeständen – nachweislich auch aus dem Arsenal sächsischer Behörden.

Mit Tarnkleidung morgens in den Wald

Phillip S. aus Collm bekleidete in der KSK-Truppe bisher den Rang eines Oberstabsfeldwebels, soll in Bayern stationiert gewesen sein. Nachbarn im Ort beschreiben S. als unauffällig, viel Kontakt gab es aber nicht, seit er 2003 in das Haus gezogen sei. Dass der Soldat auch privat meist Tarnkleidung trug und häufig schon vor Sonnenaufgang zu „Übungen“ in den nahen Wald aufbrach, fällt den meisten erst nach der Razzia als bemerkenswert auf. Einige Zeit sollen auch Frau und Sohn mit im Einfamilienhaus gelebt haben. „Der Junge tat mir leid, den ließ er manchmal mit antreten und rumturnen“, sagt eine Nachbarin. Die Beziehung ging in die Brüche, zuletzt war der Verschwiegene allein.

Der nun erfolgte Einsatz gegen Phillip S. war von langer Hand vorbereitet. Bereits seit 2017 stehe der 45-Jährige aufgrund seiner rechtsradikalen Gesinnung im Fokus des Militärischen Abschirmdienst ( MAD), erklärte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU). Bei der Razzia am Mittwoch fand das Spezialeinsatzkommando kiloweise Sprengstoff, Munition und mindestens ein Maschinengewehr des Typs AK-47. Der Soldat wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. „Er wurde inzwischen vernommen, zu den Einzelheiten können aus ermittlungstaktischen Gründen aber keine Angaben gemacht werden“, sagt Nicole Geisler, Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Warum der Elitesoldat so viel Sprengstoff und Waffen zu Hause lagerte? Man kann bisher nur spekulieren. „Wir ermitteln aufgrund des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz“, so die kurze Antwort der Staatsanwältin.

Ermittlungen mit Drohne und Bagger

Auch vor Ort wird weiter nach Hinweisen und Erkenntnissen gesucht. Am Donnerstag stieg eine Drohne über dem Haus auf, ließen die Behörden auch einen Bagger kommen. Die Staatsanwaltschaft macht zum Warum keine genauen Angaben. Somit kann auch hier nur gemutmaßt werden: Suchen die Ermittler im Erdreich rings um das Haus nach vergrabener Munition und Waffen?

Hinweise auf eine Verbindung zu anderen Soldaten oder einem Netzwerk gebe es bisher nicht, sagt die Generalstaatsanwältin. Die sächsischen Behörden hatten den Mann bisher offenbar auch nicht auf dem Schirm. Der Einsatz am Mittwoch sei allein durch die Ermittlungen des MAD angestoßen worden, so Geisler. Dass dabei die auf rechtsextreme Kriminalität spezialisierte „Soko Rex“ auch zum Einsatz kam, sei kein Indiz für den politischen Hintergrund des Beschuldigten. „Wir ermitteln jetzt in alle Richtungen“, so die Generalstaatsanwältin am Donnerstag.

Köditz : „Gefahr schon länger bekannt“

Kerstin Köditz (Linke) findet das alles wenig beruhigend. „Ich bin froh, dass der Zugriff gelungen und die Gefahr fürs Erste gebannt ist. Jetzt hoffe ich auf zügige, aber auch sehr gründliche Ermittlungen“, sagt die Landtagsabgeordnete. Sie geht fest davon aus, dass der 45-Jährige mit der rechten Szene vernetzt ist und es auch Verbindungen zur so genannten Prepper-Szene oder zum „Nordkreuz“ gibt. „Aufhorchen lässt, dass der Militärische Abschirmdienst den Beschuldigten bereits seit drei Jahren im Visier gehabt haben soll – die Gefahr war also schon länger bekannt, gehandelt hat man aber erst jetzt“, so die Linkenpolitikerin.

Der regional verhaftete CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt sagt: „Als Nordsachse bin ich beschämt, dass sich jemand in unserer Mitte so radikalisiert.“ Waffen, Munition und Sprengstoff zu Hause lagern, vertrage sich in keinster Weise mit dem Schwur der Soldaten. „Im Gegenteil: Niemand mit radikalen Ansichten oder gar Absichten hat in unserer Bundeswehr etwas zu suchen“, so Wendt. Wie Kramp-Karrenbauer bereits am Mittwoch erklärte, werde der sächsische Soldat nicht mehr in den Dienst zurückkehren.

