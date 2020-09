Dresden

Sachsens Sozial- und Verbraucherschutzministerin Petra Köpping ( SPD) kann sich in diesen Tagen über mangelnde Arbeit wahrlich nicht beklagen. Nach der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie droht nun auch noch die Afrikanische Schweinepest. Der erste Fall in Deutschland wurde ausgerechnet im benachbarten Brandenburg registriert. Nach der Errichtung eines knapp 130 Kilometer langen Schutzzaunes an der Grenze zu Polen, nach Vorbereitungen in Veterinärämtern und Kommunen sowie begleitet von einer Informationskampagne, beschloss die sächsische Landesregierung am Dienstag darum weitere Vorkehrungen.

Hunde müssen an die Leine

„Bereits am Ende des vergangenen Jahres war uns klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann wir die ersten positiven Funde haben werden“, sagte Köpping danach. Deshalb habe man sich im Kabinett darauf verständigt, im Falle des Ausbruchs der Seuche drastische Maßnahmen zu ergreifen. So soll beispielsweise ein striktes Jagdverbot für alle Tierarten ausgesprochen werden, um Wildschweine nicht aufzuschrecken und die Krankheit nicht weiter zu verbreiten.

Außerdem sollen Hunde dann nicht mehr ohne Leine frei laufen dürfen. Bestimmte Flächen dürfen nicht mehr betreten werden. Das hätte beispielsweise für die Landeshauptstadt Dresden gravierende Folgen, falls ein infiziertes Wildschwein in der Dresdner Heide gefunden würde. Außerdem soll ein Ernteverbot für den bei Wildschweinen beliebten Mais verhängt und betroffene Bauern entschädigt werden. Unfallwild oder krankes Wild müssen jetzt schon beim zuständigen Veterinäramt angezeigt werden.

Fanganlagen und Zäune

Darüber hinaus werden 50 Kilometer festen Zauns angeschafft, die im Seuchenfall schnell zur Verfügung stehen. Das gilt auch für 30 Fanganlagen, die Jägern ermöglichen sollen, Schwarzwild zu fangen.

Dafür gibt es insbesondere in den Landkreisen Görlitz und Bautzen zahlreiche Prämien. 10 Euro für die Probennahme zur virologischen Untersuchung bei gesunden Schwarzwild, 30 Euro für jedes beim Veterinäramt gemeldetes Tier mit Indikationen (im gesamten Freistaat). Noch einmal 30 Euro fließen im gesamten Freistaat für die Unterstützung der Veterinärämter und 40 Euro darüber hinaus in den beiden Landkreisen, für die Erlegung und Beprobung weiblichen Schwarzwildes.

Pilzesucher sollten achtsam sein

Man stehe in engen Kontakt mit den zuständigen Behörden in Brandenburg, aber auch Mecklenburg-Vorpommern, sagte die Ministerin. Laut Köpping wurden die jüngsten Fälle aus Polen etwa 30 bis 40 Kilometer entfernt von der Grenze zu Sachsen registriert. Der naheste Fundort habe bei rund 10 Kilometern gelegen, liege aber bereits eine Weile zurück. Dennoch gelte es jetzt besonders wachsam zu sein, mahnte Köpping, beispielsweise beim Pilze suchen oder auch beim Wandern. Bisher wurde die Seuche in Polen bei 87 Hausschweinen und 3179 Wildschweinen festgestellt.

Die Folgen für die sächsische Landwirtschaft seien derzeit noch nicht absehbar, gab Köpping zu. China als weltgrößter Konsument von Schweinefleisch und auch Südkorea hätten bereits ihre Einfuhren gestoppt. Sie sehe daher auch den Bund in der Pflicht, Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bei ihrem Kampf gegen die Seuche zu unterstützen.

Brandenburg greift durch

Nach einem ersten Fund im benachbarten Brandenburg – rund sieben Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt und 50 Kilometer von Sachsen – hatte die dortige Landesregierung nicht nur eine Sperrzone um das betroffene Maisfeld im Landkreis Spree-Neiße eingerichtet, sondern gleichzeitig auch die Wildschweinjagd eingeschränkt. Da sich die Tiere bevorzugt in diesen Feldern aufhielten, sollten sie nicht unnötig aufgeschreckt und vertrieben werden, so Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Für Menschen ist die Seuche ungefährlich.

Von Roland Herold