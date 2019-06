Sebastian Wippel könnte am Sonntag in Görlitz zum ersten AfD-Oberbürgermeister in Deutschland gewählt werden. Um das zu verhindern, haben sich weitere Prominente einem offenen Brief angeschlossen. Der Appell hat inzwischen 33 Unterstützer. Auch der AfD-Kandidat meldete sich dazu inzwischen zu Wort.