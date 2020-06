Schwarze Aktivistin: „Ich spreche nicht freiwillig über Rassismus, ich muss das“

Leipzig

„Wir sind laut genug, seit Jahrhunderten, ihr müsst lernen zuzuhören“, sagte am Sonntag die 28-jährige gebürtige Nürnbergerin Karimé Diallo, die in Dresden studiert, in ihr Mikrofon. Vor ihr standen da, auf dem Simsonplatz in Leipzig, mehr als 15.000 Demonstrierende.

Frau Diallo, Sie haben auf der größten Demonstration gesprochen, die es in Leipzig seit Jahren gab. Wie war das für Sie?

Anzeige

Es war, wie schon in Dresden, schön zu sehen, wie viele Menschen sich solidarisch gezeigt haben. Die Beiträge der anderen hatten mich noch mal bestärkt. Beim Schreiben der Rede habe ich mich aber gefragt: Wie viel persönliches Erleben will ich vor so vielen Menschen eigentlich preisgeben? Denn natürlich lässt es sich über Emotionen viel näher erzählen.

Weitere DNN+ Artikel

Aber andererseits stellt es eine Überwindung dar.

Das, zum einen. Aber meine Rede sollte auch nicht so klingen, als ginge Rassismus nur uns Schwarze an. Das kann, wenn aus der Sicht einer Betroffenen erzählt wird, aber schnell passieren. Dann wirkt es so, als sei das nur mein Problem und nur ich für die Lösung verantwortlich.

„Ich spreche nicht freiwillig über Rassismus , ich muss das“

Wie kam es dazu, dass Sie in Leipzig auf der Bühne standen?

Meine Zwillingsschwester, die viele Jahre in Leipzig lebte und politisch aktiv war, hat mich vorgeschlagen. Ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt, als ich im Dresdner Hygiene-Museum vor anderthalb Jahren durch die „ Rassismus“-Ausstellung geführt habe. Es ist aber auch einfach so, dass Schwarzen Menschen* jeden Tag mit Rassismus konfrontiert werden. Das ist für uns keine freiwillige Entscheidung, wir suchen uns das nicht aus. Am Sonntag war es eine bewusste Entscheidung, auf die Bühne zu gehen.

Die Schwarze Aktivistin Karimé Diallo studiert in Dresden Internationale Beziehungen Quelle: Privat

Worauf kam es Ihnen bei Ihrer Rede an?

Ach, auf so vieles. Ausschnitte der Rede, die ich schon in Dresden gehalten habe, kann man sich noch im Internet anhören. Ein wichtiger Punkt war, dass Rassismus nicht nur institutionell verankert ist, also: in Behörden, auf Ämtern, unter Polizisten. Sondern, dass er auch ganz individuell geäußert wird. Als schwarze Person erlebt man tagtäglich Mikroagressionen – das können feindselige Blicke oder rassistische Kommentare sein. Das war mir auf der Leipziger Demonstration wichtig anzusprechen, auf die ja vor allem viele weiße Menschen gekommen sind.

Leipzig gibt sich gerne als sehr weltoffene, diverse Stadt.

Für mein Empfinden ist Leipzig in vielen Räumen so ziemlich die weißeste Stadt in Deutschland. Im Vergleich mit Dresden empfinde ich Leipzig auf den ersten Blick zwar auch als vielfältig und auch sehr links. Nur findet, unter den Communities, überhaupt kein Austausch statt. Die studentische Blase und die linken Räume Leipzigs sind sehr, sehr weiße, exklusive Räume. Rassismuskritik wird sehr viel diskutiert, ja. Aber wo wird sie denn praktisch ausgelebt? Wenn Schwarze Menschen in Leipzig willkommen sind, dann immer nur in einer Alibi-Funktion, als Tokenismus …

… der soziologische Begriff für eine bewusste Quote, die aber nichts nachhaltig ändert …

… genau. Das habe ich in Leipzig häufig erlebt, dass Veranstaltungen, die sich theoretisch an zum Beispiel Schwarze Menschen richten, dann oftmals von weißen überlaufen sind. Viele dürften nach der Demonstration am Sonntag danach wieder in ihre weißen WGs gegangen sein. Oder auf die nächste weiße Veranstaltung. Eine Rednerin hat am Sonntag beim OpenMic unter Tränen gesagt, dass sie heute, nach 27 Jahren in Leipzig, die Stadt zum ersten Mal als Heimat bezeichnen konnte. Viele Kreise in Leipzig sind exklusiv, kulturelle Angebote richten sich vor allem an ein weißes Publikum.

„Warum habt ihr keine Schwarzen Freunde?“

Was hätte in all den Jahren passieren müssen, damit es anders wäre?

Es wird immer viel über Diversität und Inklusion gesprochen, aber die Institutionen bleiben trotzdem so, wie sie sind. Oder es werden nur Symptome behandelt, aber nicht das eigentliche Problem. Die festgefahrenen weißen Machtsysteme werden nicht angegriffen. Zum Beispiel müsste Antirassismus nicht nur in einem politischen Raum stattfinden, sondern auch in der Wissenschaft. Es muss im Kindergarten beginnen, dass es rassismuskritische Erzieherinnen gibt. In Universitäten sitzen heute vorrangig weiße Männer, das muss sich ändern. Zum deutschen Rassismus gehören auch rassistische Straßennamen im öffentlichen Raum, Kolonialgüter in Museen, oder Denkmäler wie etwa von Bismarck, der im deutschen Kolonialismus eine zentrale Rolle eingenommen hat.

Im englischen Bristol haben Demonstrierende das Denkmal eines Sklavenhändlers in ihrem Fluss versenkt.

So etwas gibt kurzfristig Genugtuung, aber es bleiben einzelne Aktionen. Wichtiger wäre, dass sich eine gesamte Gesellschaft endlich informiert und sich ihrem Rassismus stellt. In Leipzig kann das schon bedeuten, dass man anfängt, sich zu fragen: Warum habe ich eigentlich keine Schwarzen Freunde? Woran liegt das? Und was könntet ihr mit euren Räumen machen, über die ihr verfügt, dass dort nicht immer nur noch mehr Weiße abhängen? Auf der Demo hatte ich das Gefühl, dass eine junge Generation heranwächst, die sich dafür öffnet. Aber für mich als Betroffene und Aktivistin, ist es sehr kräftezehrend, dass man immer, wenn Rassismus wieder öffentlich diskutiert wird, von vorne anfangen muss.

„Betroffene müssen in Deutschland immer beweisen, dass es Rassismus gibt“

Was meinen Sie?

Nach dem Tod von George Floyd haben viele in Deutschland zunächst einmal gefragt: Gibt es heute noch Rassismus in Deutschland? Wir hätten von Anfang an sagen können: Ja – und was können wir dagegen tun? Stattdessen gerät man, auch in Leipzig, als Betroffene erst einmal wieder unter eine Beweislast. Es wird einem, obwohl man täglich Rassismus erlebt, die Expertise abgesprochen. Oder man wird gar nicht erst gefragt. Und wenn man dann abends den Fernseher einschaltet, sieht man weiße Politiker, die über verwirrte Hygiene-Demonstranten diskutieren.

Warum, glauben Sie, fällt es vielen in Deutschland so schwer, über Rassismus zu sprechen?

Ein Grund ist sicher, dass Antirassismus auch immer mit einer Kritik am Kapitalismus an sich einhergehen muss. Die gesamte kapitalistische Weltordnung wurde von Weißen errichtet und auf dem Globus verbreitet. Und weißer Wohlstand konnte sich global nur durchsetzen, indem man rassistisches Denken verbreitet hat. Deutschland würde es ohne die Ausbeutung afrikanischer Kolonien, die mit Bismarck anfingen, heute nicht so gut gehen, das ist ein Fakt. Es ist aber wahnsinnig schwer, etwas so selbstverständliches wie den Kapitalismus zu hinterfragen. Das wirkt auf viele utopisch, unerreichbar.

„Viele Vertragsarbeiter aus der DDR bekommen heute keine Rente“

Gibt es einen typisch ostdeutschen Ansatz zum Thema Rassismus?

Es gibt jedenfalls das Problem, dass ostdeutsche Geschichte ohnehin schon marginalisiert wird. Daher fällt es umso schwerer, dass die rassistischen Erfahrungen von beispielsweise Vertragsarbeiter aus Mosambik oder Vietnam Beachtung finden. Mit der Initiative DRESDENpostkolonial setze ich mich für die Rentenansprüche und ausstehende Zahlungen von Vertragsarbeitern ein, die jahrzehntelang in Deutschland gearbeitet haben. Auch diese Geschichten müssen erzählt werden.

*Wir verwenden für im Text die von Amnesty International vorgeschlagene Schreibweise: „Schwarz wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich um ein konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und keine reelle‚ Eigenschaft, die auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist.

Von Josa Mania-Schlegel