Impfungen sind das schärfste Schwert im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Obwohl die Verantwortlichen die Kampagne mit großem Engagement vorantreiben, sind große Teile der Bevölkerung aktuell noch ungeschützt. Wir haben ein paar Fakten zum Impfstand in Sachsen zusammengetragen und geben einen Ausblick, wie es damit in den kommenden Wochen weitergehen soll.

Wie viele Menschen in Sachsen sind bereits geschützt?

Laut Robert-Koch-Institut hatten am Montag 382.000 der insgesamt etwa vier Millionen Sächsinnen und Sachsen mindestens ihre erste Impfung und somit einen bereits wirksamen Schutz erhalten. Das ist in etwa jeder zehnte Erwachsene im Freistaat. Vor allem Bewohner von Pflegeheimen, hochbetagte Senioren und Mitarbeiter des Gesundheitssystems gehören zu den immunisierten. Dreiviertel von ihnen haben das Vakzin von Biontech erhalten, jeder Fünfte wurde mit Astrazeneca geimpft und jeder Zwanzigste mit Moderna.

Im Bundesvergleich liegt Sachsen mit einer Impfquote von 9,4 Prozent trotz erheblicher Anstrengungen aller Beteiligten noch auf dem letzten Platz. Viele andere Länder sind bei elf oder zwölf Prozent angelangt. Der Grund für den Rückstand liegt in der sächsischen Strategie, die Zweitimpfung jeweils gleich mit einzuplanen und Impfstoff dafür zurückzulegen. So können sich zwar weniger Menschen gleich impfen lassen, dafür gibt es zunehmend mehr, die bereits den höchsten Schutz haben. Bei den Zweitimpfungen ist Sachsen mit 5,6 Prozent der Gesamtbevölkerung (227.000 Dosen) bundesweiter Spitzenreiter.

Wer kann sich jetzt impfen lassen?

Außer im Vogtland können sachsenweit weiterhin nur Menschen aus den beiden höchsten Prioritätsgruppen Impfungen erhalten – das sind vor allem 70-Jährige und älter, medizinisches Personal und Menschen mit gewissen Vorerkrankungen. Laut Schätzungen des Sozialministeriums gibt es allein in diesen beiden Gruppen bis zu 1,5 Millionen Berechtigte im Freistaat. Nicht alle werden sich impfen lassen, soviel ist klar. Aber auch viele Ältere warteten aktuell noch ab, wollen sich lieber vom Hausarzt als im Impfzentrum schützen zu lassen, heißt es aus Dresden.

Werden weitere Gebiete für alle Altersgruppen freigegeben?

Aufgrund der besonders kritischen Infektionslage im Vogtland können dort inzwischen alle Einwohner ohne Priorisierung geimpft werden. Unter anderem hätten 117 lokale Vertragsärzte dafür 24.000 Dosen erhalten. Eine Ausweitung des Gebiets auf die angrenzenden und inzwischen ebenfalls stark betroffenen Kreise Zwickau und Chemnitz sei bisher aber nicht geplant, hieß es aus Dresden.

Wie viel Impfstoff steht zur Verfügung?

Laut Lieferplan des Bundesregierung wird Sachsen bis Ende März gut eine Million Impfdosen erhalten haben – mehr als die Hälfte davon von Biontech. Der gelieferte Impfstoff aus Mainz sei allerdings bereits komplett verplant und werde aktuell nur noch für Zweitimpfungen benutzt, so Kai Kranich vom zuständigen Deutschen Roten Kreuz (DRK). Freie Impftermine gebe es deshalb derzeit ausschließlich mit Astrazeneca, von dem Sachsen bis Ende März insgesamt 273.000 Impfdosen im Depot haben wird, aber aktuell erst etwa 78.000 verwendet wurden.

Warum ist es trotzdem noch schwer, einen Termin zu bekommen?

Wer das neue Infoportal des DRK zuletzt nutzte, sah zum Teil Hunderte freie Termine, stieß beim Versuch einen davon zu buchen, aber trotzdem oft ins Leere. „Wir haben allein am vergangenen Wochenende 30 000 Termine online freigegeben – und die waren innerhalb von wenigen Stunden vergeben“, sagt DRK-Sprecher Kai Kranich. Das zeige, der Bedarf sei in Sachsen weiterhin enorm hoch.

Wie ist die Impfbereitschaft gegenüber Astrazeneca?

Bei explizit mit Astrazeneca gebuchten Terminen gebe es nur selten Diskussionen in den Impfzentren, sagt Kranich. „Wir mussten zuletzt aber auch gebuchte Termine mit Impfvorschlag Biontech noch umplanen, weil wir diesen Impfstoff für die Zweitimpfungen benötigten“, so der DRK-Sprecher. Wenn Betroffene dann in den Impfzentren erfuhren, dass sie stattdessen Astrazeneca erhalten sollen, „waren die Diskussionen erheblich größer, gab es auch einige, die letztlich ihre Impfung abbrachen“, erklärte Kranich. Etwa 30 Prozent der auf Astrazeneca umgebuchten Termine seien zuletzt nicht angenommen worden.

Wird über Ostern weitergeimpft?

„Ja. Die Impfungen laufen unverändert fort. Die Impfzentren sind geöffnet“, hieß es aus dem Sozialministerium.

Wie viel Impfstoff wird es in den kommenden Wochen geben?

Laut Lieferplan der Bundesregierung soll Sachsen in den ersten beiden April-Wochen jeweils etwa 80.000 Biontech-Dosen, 15.000 Astrazeneca-Dosen und in der zweiten Aprilwoche auch 21.000 Moderna-Dosen erhalten. Ab Mai hätten die Hersteller dann deutlich mehr angekündigt, heißt es aus Berlin. Biontech will die Liefermengen im zweiten Quartal vervierfachen, Astrazeneca verdreifachen. Zudem sollen auch erste Margen aus den Fabriken von Johnson&Johnson und Curevac in Deutschland eintreffen.

