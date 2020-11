Leipzig

Nach zwei Wochen Herbstferien hat am Montag in Sachsen die Schule wieder begonnen – unter neuen Corona-Vorzeichen. Zum Start hat es mancherorts noch geholpert, hinzu kamen neue Infektionsfälle. Doch während die meisten Schüler die verschärften Regeln eher entspannt sehen, treiben Eltern und Lehrer einige Sorgen um.

Schulstart hat im Großen und Ganzen gut geklappt

Ältere Schüler in den 11. und 12. Gymnasialklassen und an den Berufsschulen müssen ab sofort auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Ab der fünften Klasse gilt diese Pflicht nur im gesamten Gebäude sowie auf dem Schulhof. Eine LVZ-Blitzumfrage ergab: Am Montag hat es im Großen und Ganzen gut geklappt.

„Es war schon beeindruckend, wie selbstständig vor allem die größeren Schüler die neuen Regeln umsetzen. Einige haben sogar den Abstand ausgerechnet, sodass teilweise auf Masken verzichtet werden konnte“, berichtet Thomas Langer, der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, in dem viele Gymnasiallehrer zusammengeschlossen sind. Die Botschaft lautet: Es gibt eine große Selbstverantwortung und relativ wenig Anspannung.

Landesschülerrat fordert Schulsport-Verzicht

Von Anspannung ist auch bei Landesschülersprecherin Joanna Kesicka kaum etwas zu spüren: „Das Tragen der Maske gehört für uns alle mittlerweile zum Alltag, im Unterricht ist es trotzdem eine erhebliche Belastung. Doch angesichts steigender Inzidenz ist die Entscheidung wohl: Masken aufsetzen, wenn die Abstände nicht einzuhalten sind – oder Schulschließungen wegen unkontrollierten Infektionsgeschehens.“ Jeder Schüler wünsche sich, „so lange es geht im Präsenzunterricht sitzen zu können“, fügt die Schülersprecherin hinzu. Einen Einwand macht Joanna Kesicka dennoch geltend: Schulsport dürfe nicht länger erlaubt bleiben, selbst wenn aktuell auf Mannschaftssport verzichtet werde. „Das enge Zusammenstehen davor und danach in den Umkleidekabinen konterkariert das Argument, mit dem man das Maskentragen im Unterricht begründet“, erklärt sie.

Schutzmasken für Lehrer fehlen noch

Dagegen sind die Lehrer häufig nicht ganz so entspannt wie ihre Eleven. Aktuell fehlen an den Schulen noch die FFP2-Schutzmasken, die vom Kultusministerium am Freitag angekündigt wurden. Auch an Desinfektionslösung mangelte es mancherorts nach den Ferien. „Die Maskenverteilung ist in Arbeit, sie sollen diese Woche kommen und dann an die Kollegen in den Regionen verteilt werden“, erklärt Roman Schulz, der Sprecher der Bildungsagentur Leipzig und des Landesamtes für Schule und Bildung.

Unter der Lehrerschaft herrsche „ein hohes Verantwortungsbewusstsein“, die Kollegen würden ihr Berufsethos im Corona-Lockdown sehr ernst nehmen, lobt Roman Schulz. Bei Thomas Langer vom Philologenverband klingt das so: „Die Kollegen nehmen es mit Fassung, dass sie diejenigen sind, die an die Front müssen.“

Landeselternrat kritisiert mangelnde Flexibilität

Bei vielen Eltern stößt das strikte Festhalten des Freistaates an der Schulbesuchspflicht allerdings auf Kritik. „Es gibt die Befürchtungen, ob der Gesundheitsschutz tatsächlich möglich ist, zumal es in den Familien zu Hause auch Angehörige von Risikogruppen und medizinischer Berufe gibt. In allen Situationen des Alltags kann man sich schützen – außer in der Schule“, sagt Nadine Eichhorn, die stellvertretende Vorsitzende des Landeselternrates. Zudem sei es wenig zuträglich, wenn die Kinder und Jugendlichen zu lange ihre Masken tragen müssten: in den Bussen und Bahnen auf dem Schulweg, im Schulgebäude sowie auf dem Pausenhof, und Ältere auch während des Unterrichts.

„Es gab nur die Alternative zwischen Schule auf oder zu, zwischen hop oder top. Schule ließe sich auch anders gestalten, wenn man die Möglichkeiten nutzt. Doch darüber wurde gar nicht erst gesprochen“, kritisiert Nadine Eichhorn und fordert mehr Mitsprache für die Eltern. Bislang mangele es an Flexibilität und würde die Problemlösung häufig den Leitungen in den Schulen überlassen, moniert die Elternratsvize. Deshalb bleibe momentan nur das Prinzip Hoffnung – „und das ist kein angenehmes Gefühl“.

Sechs neue Coronafälle an Schulen der Leipziger Region

Dass die Kritik nicht aus der Luft gegriffen ist, verdeutlichen aktuelle Infektionszahlen. So gab es in der Region Leipzig an sechs der 300 Schulen neue Corona-Meldungen. „Dabei handelt es ich um positive Fälle, die schon vor Schulbeginn am Montag auftraten. Alle Infizierten haben sich telefonisch entschuldigt, keiner war direkt in der Schule, sodass es auch keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb hat“, erklärt Roman Schulz von der Bildungsagentur Leipzig. Alle seien Einzelfälle und vorsorglich aus dem Verkehr gezogen worden, Quarantänemaßnahmen seien nicht notwendig geworden. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hatte mit dem Verweis auf zwei Studien aus Leipzig und Dresden immer wieder betont, dass „Kinder nicht die Treiber der Pandemie“ seien. Eine weitere, aktuelle Erhebung beginnt in einigen Tagen.

In der Woche vor den Herbstferien hatte es in Sachsen an 69 der 1374 öffentlichen Schulen in Sachsen Corona-Fälle gegeben: 32 Lehrer und 61 Schüler waren infiziert. Deshalb mussten 1238 Mädchen und Jungen neu in Quarantäne, hinzu kommen weitere 1572 aus der Woche zuvor, da das Kontaktverbot 14 Tage beträgt. Damit lag der Anteil von infizierten Schülern bei 0,7 Prozent, betonte das Kultusministerium. Eine einzige Schule sei vorübergehend geschlossen worden.

Von Andreas Debski und André Böhmer