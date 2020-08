Schulstart in Sachsen: Ohne Maske, aber mit vielen Fragezeichen

Dresden

In gut zwei Wochen sind die Sommerferien vorbei und an den Schulen kehrt wieder Alltag ein. In diesem Jahr gilt das besonders, denn durch die Pandemie war ja auch vor den Ferien schon monatelang kein normaler Unterricht möglich. Deshalb wird es die meisten Schüler freuen, dass es endlich wieder richtig los geht – vor allem aber dürfte es sie erleichtern, dass es Unterricht ohne Masken gibt.

Kein Unterricht ist keine gute Lösung

Das hat Kultusminister Piwarz (CDU) diese Woche bekannt gegeben. Es sei schwer vorstellbar, dass Schüler fünf, sechs Stunden mit so einem Ding im Gesicht im Klassenzimmer sitzen. Das ist eine ziemlich realistische Einschätzung des Ministers, die zeigt, dass es gut ist, wenn Bildungspolitiker selbst Kinder haben (es gab Zeiten, wo das bei der Landtags-CDU nicht der Fall war). Zudem belegen mittlerweile auch mehrere Studien, dass bei Kindern ein eher geringes Infektionsrisiko besteht. Insofern ist auch die Empfehlung, oder besser ausgedrückt: Nicht-Pflicht zum Tragen einer Maske in den Pausen und auf den Gängen maßvoll.

Was passiert aber, wenn tatsächlich Coronafälle auftreten? Was eher eine Frage des Wann denn des Ob ist. Piwarz tut gut daran, das nicht haarklein im Vorfeld festzulegen, sondern mit den Gesundheitsämtern und Schulleitern vor Ort zu entscheiden, wenn es so weit ist. Kein Unterricht ist jedenfalls keine gute Lösung, haben andere Studien gezeigt, sollte also die Ultima Ratio und so begrenzt wie möglich sein.

Natürlich ist das ein Risiko – aber Schule ist wichtig im Gegensatz zum Besuch von Fußballspielen. Deshalb ist es geboten, hier weniger restriktiv vorzugehen. Spannend wird zudem zu beobachten sein, wie sich der Not-Unterricht der letzten Wochen auf die Leistung auswirkt. Werden am Ende des Schuljahres mehr Schüler das Klassenziel verfehlen, also sitzenbleiben, als sonst? Und wenn ja, lässt man sie wiederholen oder schleppt sie bis zum Abschluss mit durch? Viele offene Fragen.

