Schulstart in Sachsen: Das müssen Eltern und Schüler jetzt wissen

Sechs Wochen Sommerferien sind fast vorbei, die Schule ruft. Am Montag beginnt im Freistaat Sachsen der Regelbetrieb. Für mehr als 350.000 Kinder geht es zurück in die Klassenräume. In diesem Jahr müssen die Schüler aber nicht nur im Unterricht aufpassen, sondern sollten unbedingt auch die Corona-Regeln kennen, damit Infektionen verhindert werden können. Sachsen hat aufgrund der Covid-19-Pandemie Richtlinien aufgestellt, an die sich die Kinder, aber auch Eltern und Lehrkräfte halten sollen. Die DNN hat die wichtigsten Regeln, Fragen und Antworten hier zusammengefasst.

Müssen alle Schüler zurück in die Schule?

Grundsätzlich müssen alle schulpflichtigen Kinder zurück in die Schule. Ab dem 31. August beginnt in Sachsen wieder regulärer Schulbetrieb, allerdings kann ein fachärztliches Artest die Kinder vom Präsenzunterricht befreien. Das Sächsische Staatsministerium für Kultus benennt unter anderem chronische Lungenerkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf-, Leber- und Nieren-Erkrankungen als mögliche Gründe für ein Artest. In solchen Fällen soll die Schule individuelle Lösungen finden, um die betroffenen Kinder weiterhin digital zu unterrichten oder mit Aufgaben zu versorgen.

Wird es zu Unterrichtsausfall kommen?

Davon ist in vielen Schulen auszugehen, da einige Lehrer Teil der Risikogruppen sind und aufgrund von Vorerkrankungen oder ihres fortgeschrittenen Alters keinen Präsenzunterricht mehr durchführen sollten. Das Kultusministerium berichtet aber von einer bisher geringen Anzahl an Lehrern, die sich bereits vom Unterricht haben freistellen lassen. Es sei Aufgabe der Schulen, Ersatz für die Lehrkräfte zu finden und den Stundenplan entsprechend zu gestalten. Dennoch ist Unterrichtsausfall an vielen Schulen nicht auszuschließen.

Müssen Schüler eine Maske auf dem Schulhof oder im Unterricht tragen?

Nein, eine generelle Maskenpflicht gibt es in den Schulen in Sachsen nicht. Allerdings können Schulen diese in ihrem eigenen Hygienekonzept verankern, weshalb Sie sich bei der jeweiligen Schule genau über die Abstand- und Maskenregeln informieren sollten. Dirk Reelfs, Sprecher des sächsischen Kultusministeriums, weist aber darauf hin: „Das Tragen von einer Mund- und Nasenbedeckung außerhalb des Unterrichts wird dringend empfohlen.“

Welche Strafen drohen Schülern, die sich nicht an die Corona-Regeln halten?

Da es keine gesetzliche Maskenpflicht oder Abstandsregelung an den Schulen gibt, können keine Bußgelder gegen die Schüler oder ihre Eltern verhängt werden. Allerdings können Lehrer oder die Schulleitung beim Verstoß gegen die Hygienekonzepte des Hauses Schulordnungsmaßnahmen ergreifen. Nachsitzen, Verweis vom Unterricht oder zusätzliche Fleißaufgaben sind möglich. Das Kultusministerium verweist darauf, dass die Maßnahmen „allein in pädagogischer Verantwortung der Schulleitung“ liegen.

Können Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurück in die Schule?

Ja, aber nur wenn sie einen negativen Corona-Test haben und keine Symptome aufzeigen. Familien, die erst an diesem Wochenende aus dem Urlaub in einem Risikogebiet wiederkommen und noch keine Testergebnisse erhalten haben, müssen in Quarantäne bleiben.

Welche Regeln gelten für Schüler in Quarantäne?

Sollte sich ein Kind mit dem Coronavirus infiziert haben oder noch kein Testergebnis vorliegen haben, gilt besondere Vorsicht. „Diese Schüler dürfen die Schule nicht betreten und müssen notfalls digital unterrichtet werden, vorausgesetzt, diese Schüler zeigen kein allgemeines Krankheitsgefühl“, informiert das Kultusministerium. Sollte das Kind Symptome zeigen, ist es selbstverständlich krankgeschrieben.

Können Schüler trotz Erkältung in die Schule?

Fest steht, dass Kinder die Symptome einer Corona-Infektion zeigen, einen Arzt aufsuchen und dem Präsenzunterricht fernbleiben sollten. Hat ein Schüler ein aktuelles negatives Testergebnis vorliegen und leichte Erkältungssymptome ist ein Schulbesuch theoretisch denkbar. Auch hier sollten Sie sich über das Hygienekonzept Ihrer Schule informieren.

Was passiert wenn es in der Klasse einen positiven Corona-Fall gibt?

Wichtig sei in diesem Fall die Kontaktnachverfolgung und die Verhinderung weiterer Infektionen, so das Kultusministerium. Eine Quarantäne der gesamten Klasse ist deshalb denkbar. Der Freistaat Sachsen sieht im Vier-Stufen-Plan in diesem Fall „einzelne Quarantänemaßnahmen“ vor, die aber sehr wohl einen ganzen Klassenverband treffen können.

Wird Musik und Sportunterricht stattfinden?

Prinzipiell soll Sport- und Musikunterricht wieder stattfinden, allerdings liegt die Entscheidung letztlich bei den Schulen. Sachsen empfiehlt, dass Kontaktsportarten vorerst aus dem Lehrplan genommen werden, Abstand gehalten wird und der Unterricht im Freien stattfindet. Im Musikunterricht soll auf das Singen im Chor verzichtet werden.

Von Tilman Kortenhaus/ Leipziger Volkszeitung