Dresden

Sachsens Schulen kehren an diesem Mittwoch mit einem weiteren Schritt zurück zur Nomalität: Für die Schüler aller Vorabschlussklassen der Gymnasien, Berufsbildender Schulen, Oberschulen und Förderschulen beginnt unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder der Unterricht. In Grund- und Förderschulen darf die Klassenstufe 4 zurück. Den Anfang machten am 20. April die Abiturienten, um sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten.

Individuelle Lösungen vor Ort erforderlich

Das Kultusministerium hatte angekündigt, den Schulen bei der Gestaltung des Unterrichts in Corona-Zeiten weitgehend freie Hand zu lassen. Unter anderem spielten Anzahl und Größe der Räume eine Rolle, die von Schule zu Schule unterschiedlich seien, hieß es. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hatte jüngst in Aussicht gestellt, dass ab dem 25. Mai eine weitere Öffnung erfolgen könnte - bisher gibt es aber noch keinen genauen Zeitpunkt.

Von dpa