Erschöpfung, Atemnot, Konzentrationsstörungen: Die Liste der für das Krankheitsbild Long Covid typischen Symptome ist lang. Studien aus England und den USA sehen inzwischen erste Hinweise darauf, dass die Impfung vor Spätfolgen nach einer Corona-Ansteckung bewahren kann. Das Risiko ist nach einer Durchbruchsinfektion geringer. Nur wie gering genau? „Es gibt eine Studie, die zeigt, dass die Impfung das Risiko von Long Covid um 48 Prozent reduziert“, berichtet der Lungenfacharzt und Long Covid-Spezialist Rembert Koczulla von der Schön-Klinik Berchtesgaden. Theoretisch mache das auch Sinn. „Mit der Impfung vermeidet man in den meisten Fällen den Ausbruch der Erkrankung. Deshalb ist es logisch, dass auch Folgeerscheinungen von Covid-19 ausbleiben.”

„Die Studienlage ist noch knapp“

Jördis Frommhold ist Chefärztin der Median-Klinik in Heiligendamm und Expertin für das Thema Long Covid. Quelle: Bernd Wüstneck

Jördis Frommhold, Chefärztin an der Median-Klinik Heiligendamm macht ähnliche Erfahrungen im Klinikalltag. „Wir beobachten im Moment nur sehr wenige geimpfte und erneut infizierte Patienten und Patientinnen, die anschließend eine ausgeprägte Long-Covid-Symptomatik haben“, berichtet die Vorsitzende des Fachverbands Long Covid. „Wie hoch die Schutzwirkung genau ist, kann man aber noch nicht sagen. Die Studienlage ist noch knapp.“

Risikosenkung in allen Bereichen

Die Impfung schützt vor einem schweren Covid-19-Verlauf mit einer Behandlung in einem Krankenhaus - und damit auch vor gravierenden Spätfolgen. “Damit sinkt auch das Risiko für Post-Covid, also schwerwiegende Folgen nach einer Behandlung auf der Intensivstation”, erklärt Frommhold. Impfen senke aber auch das Risiko, sich überhaupt mit dem Coronavirus anzustecken – und damit auch das Risiko, an Long Covid nach einem asymptomatischen oder milden Verlauf zu erkranken.

