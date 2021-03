Im Vogtland steigen die Inzidenzwerte wieder dramatisch. Und Sachsens Landesregierung versucht, mit der Ausweitung von Schnelltests die Lage in den Griff zu bekommen. Tübingens Oberbürgermeister bestätigt Sachsen darin, er hatte damit viel Erfolg. Ministerpräsident Kretschmer will das Thema am Mittwoch bei der Bund-Länder-Schalte vorantreiben.