Dresden

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ein sächsisches Regierungsmitglied offen gegen das eigene Kabinett opponiert. Umso bemerkenswerter ist das aktuelle Ausscheren von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). „Die Kritik der kommunalen Spitzenverbände teile ich und stehe an ihrer Seite: Es darf keinen Abbruch des Breitbandausbaus im Freistaat geben“, formuliert Dulig, der auch Zweiter stellvertretender Regierungschef ist – und befeuert damit einen seit Monaten schwelenden Streit in der schwarz-grün-roten Koalition.

Sachsen müsste 330 Millionen Euro für Kofinanzierung zahlen

Konkret geht es um das sogenannte Graue-Flecken-Programm: Der Bund will insgesamt zwölf Milliarden Euro ausgeben, um insbesondere ländliche Regionen ans schnelle Internet anzubinden. Um Geld abrufen zu können, müssen Bundesländer und Kommunen das Programm mitfinanzieren. Doch in Sachsen gibt es ein elementares Problem: Auch mehr als acht Monate nach Förderbeginn ist nicht geklärt, wie der Eigenanteil von rund 330 Millionen Euro kofinanziert werden soll – wobei für die nächsten Jahre nur jeweils 35 bis 40 Millionen Euro veranschlagt werden.

Kommunen sprechen von „Offenbarungseid“ der Landesregierung

Weil die Städte und Gemeinden solche Summen nicht aufbringen können, und die Finanzierungszusage durch den Freistaat weiterhin aussteht, sprechen die kommunalen Spitzenverbände von einem „Offenbarungseid“ der Landesregierung. „Dies bedeutet den faktischen Stopp der weiteren Breitbanderschließung in Sachsen“, schimpft Frank Vogel (CDU), Landrat im Erzgebirgskreis und Präsident des Sächsischen Landkreistages. Glasfaser sei „überall die zwingend erforderliche Infrastruktur des Digitalisierungszeitalters“ und unabdingbar für die Entwicklungschancen des ländlichen Raums.

Auch Bert Wendsche, der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, konstatiert: „Unter den jetzigen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass Sachsen überhaupt nicht am Bundesprogramm zur Grauen-Flecken-Förderung teilnehmen wird.“ Der Freistaat solle jetzt „schnellstmöglich im Staatshaushalt die richtigen finanziellen Prioritäten“ setzen, fordert der parteilose Oberbürgermeister von Radebeul.

Schnelleres Internet für mehr als 400.000 Haushalte

Es wird geschätzt, dass in immerhin 737.000 sächsischen Haushalten das Internet so langsam ist, dass sie als „graue Flecken“ zählen. Davon werden rund 330.000 bereits mit Geld aus anderen Förderprogrammen unterstützt. Damit bleiben 407.000 Haushalte, um die es beim aktuellen Finanzierungsstreit geht: Sie müssen derzeit noch mit Übertragungsraten von unterhalb 200 Megabit pro Sekunde leben, wobei jeder dritte Anschluss nicht einmal auf 100 Megabit pro Sekunde kommt.

Großer Bedarf in den Landkreisen Nord- und Mittelsachen

Besonders großer Bedarf besteht vor allem in den Landkreisen Nord- und Mittelsachsen, aber auch im Leipziger Land, im Vogtland, im Erzgebirge und in der Lausitz. In diesen Regionen hinken Datenleitungen in Firmen genauso wie bei Familien hinterher, die beispielsweise mit Kindern die Hausaufgaben – und in Corona-Zeiten auch Distanzunterricht – machen oder nur mal einen Film schauen wollen. Auch das aufgrund der Pandemie favorisierte Homeoffice lässt sich mit einem Internet in Schneckentempo nur schwerlich umsetzen.

Wirtschaftsminister: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

„Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu spät entscheiden und der Topf plötzlich leer ist“, hatte Dulig schon im September eindringlich gewarnt, nachdem eine neuerliche Verhandlungsrunde abermals gescheitert war. Denn das Programm, so der Wirtschaftsminister, laufe nach dem sogenannten Windhund-Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Andere Bundesländer hätten längst ihre Anträge gestellt. Tatsächlich hat sich auch die sächsische Landesregierung vor gut einem Jahr zum „Graue Flecke“-Programm bekannt – doch seitdem ist, außer einer Vielzahl von ergebnislosen Gesprächen, nicht viel passiert.

Schuldzuweisungen überlagern eigentliches Problem

Deshalb erreicht der koalitionsinterne Streit nun eine neue Dimension – und wird bevorzugt über gegenseitige Schuldzuweisungen ausgefochten. So zählt Dulig die CDU öffentlich an und wirft dem Koalitionspartner vor, wichtige Zukunftsinvestitionen zu verhindern. Die derart Attackierten halten dem Wirtschaftsminister wiederum vor, sich aus der Verantwortung stehlen zu wollen. „Es ist fatal, dass das SPD-geführte Ministerium das Thema bei der Prioritätensetzung im Haushalt 2021/22 schlicht vergessen hat“, lässt beispielsweise Sören Voigt, der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Landtag, vernehmen.

Finanzminister: Dulig hat Priorität auf Bildungsticket gelegt

Auch Duligs Kabinettskollege Hartmut Vorjohann (CDU) hält mit seiner Kritik nicht hinterm Berg: Sein Haus habe sich „im Rahmen der Haushaltsverhandlungen ganz aktiv für eine auskömmliche Finanzierung ausgesprochen – dies erfolgte jedoch nicht“, erklärte der Finanzminister jetzt gegenüber der LVZ. Vielmehr hätten im Wirtschaftsministerium die „Prioritäten unter anderem beim Bildungsticket“ gelegen, sagt Vorjohann und spielt damit auf eines von Duligs Lieblingsprojekten an. Dennoch habe sich das Finanzressort „weiterhin aktiv und kollegial am Finanzierungs- und Aufarbeitungsprozess beteiligt“.

Bundeszuschüsse müssen bis Ende 2022 beantragt werden

Die Auseinandersetzung überlagert inzwischen das eigentliche Problem: Die Leidtragenden sind letztlich 407.000 Haushalte in Sachsen, die weiterhin mit einem viel zu langsamen, den modernen Standards nicht entsprechenden Internet auskommen müssen. Laut Dulig soll demnächst im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages ein Antrag behandelt werden, um doch noch einige Finanzierungsbescheide an die Kommunen verschicken zu können. Der Ausgang ist allerdings offen. Aber die Zeit drängt: Das Graue Flecken-Programm wird auch außerhalb Sachsens stark in Anspruch genommen und ist bis Ende 2022 befristet.

Sollte es im Freistaat zu keiner Einigung kommen, müssten das Land und die Kommunen den Breitbandausbau später selbst bezahlen – das würde statt der aktuell berechneten 330 Millionen Euro mehr als 800 Millionen Euro kosten, weil dann die Bundeszuschüsse fehlen. Die Alternative würde lauten: Sachsen verzichtet auf schnelles Internet. 

Von Andreas Debski