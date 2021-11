Leipzig

In Sachsen besteht etwas Hoffnung auf einen weißen 1. Advent. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am ehesten in den frühen Morgenstunden des Sonntags mit leichtem Schneefall zu rechnen. „Das wird aber eine ganz haarscharfe Sache, weil Temperaturen an der Grenze zum Schneefall erwartet werden“, sagte Meteorologe Florian Engelmann am Donnerstag.

Die größte Wahrscheinlichkeit auf eine dünne Schneedecke besteht demnach im Bergland ab etwa 400 Metern Höhe. Ob es auch für weiße Pracht bis ins Tiefland reicht, bleibe abzuwarten, betonte Engelmann. „Wenn denn Schnee fallen sollte, wird er wohl nicht allzu lange liegenbleiben, weil der Boden noch zu warm ist. Wiesen und Autodächer könnten aber weiß werden.“

Von RND/dpa