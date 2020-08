Senftenberg

Das Jahr 1453 ist ein Schlüsseldatum. Damals wurde Konstantinopel (heute Istanbul) von einem großen Belagerungsheer des osmanischen Sultans Mehmed II., genannt Ebu ’I-Feth (Vater der Eroberung), sturmreif geschossen. Die herkömmlichen Stadtbefestigungen waren untauglich geworden. Und auch im Rest Europas bildeten die mittelalterlichen Städte mit ihren Mauern und Türmen nun ideale Zielscheiben, die man selbst mit den anfangs sehr unpräzisen Kanonen kaum verfehlen konnte. Zudem waren die Mauern zu schmal und instabil, um darauf schweres Verteidigungsgeschütz aufzustellen. Man behalf sich, indem man die Türme kappte und zu Geschützstellungen umbaute, oder auch indem man die Mauern rückseitig mit Erdwällen verstärkte, sie rempartierte.

Ein Problem blieb damit noch ungelöst: War es dem Feind gelungen, an den Fuß der Mauer vorzurücken, konnte er nicht mehr beschossen werden. Das Gesicht der modernen Festungen wurde nun von den Schusslinien bestimmt. Im Idealfall mussten alle Mauern vom eigenen Geschütz bestrichen werden können.

Zahlreiche bekannte Architekten und Künstler der Renaissance, als da wären vor allem Leonardo da Vinci, Michelangelo und auch Albrecht Dürer, setzten sich zumindest theoretisch mit der Verbesserung von Befestigungstechnik auseinander. In der Praxis waren es jedoch Antonio da Sangallo der Jüngere und Michele Sanmicheli, die ein modernes Konzept, das „bastionäre Befestigungssystem“ entwickelten, das ab Mitte des 16. Jahrhunderts erst in Italien und dann auch nördlich der Alpen umgesetzt wurde, wie Andreas Kupka in Heft 5/2019 des Magazins „Archäologie in Deutschland“ festhält.

Das Bastionärsystem hatte seinen Ursprung in Italien

Es kam zur Geometrisierung der Grundrisse, zu den faszinierenden Sterngebilden bastionierter Festungsanlagen. Vor allem italienische Ingenieure waren zunächst europaweit die gefragtesten Baumeister, denen man auch ein gutes Salär geben musste, wenn man ihre Dienste in Anspruch nehmen wollte. In Senftenberg, wo 1448 von der Familie von Polenz Burg und Herrschaft an Friedrich II. von Sachsen veräußert worden waren, setzte man auf vier Bastionen. Kurfürst Moritz von Sachsen ließ dann zwischen 1544 und 1548 auf den Grundmauern der alten Burg ein Schloss im Stil der Renaissance bauen, das als Amts- und Witwensitz sowie als Jagdschloss dienen sollte. Beim Neubau blieben durchaus etliche Teile der alten Burg erhalten, zuständig für die Arbeiten war Hans von Dehn-Rothfelser, der zeitgleich auch bei der Errichtung des Dresdner Schlosses beteiligt war.

Um 1570 besaß das Senftenberger Schloss laut einer Texttafel im heute dort eingerichteten Museum der Stadt 14 Stuben und 14 Kammern, eine Hofstube diente als Speise- und Versammlungsraum. Ein großer, aber nicht beheizbarer Saal stand für Festivitäten zur Verfügung. Architektonischer Höhepunkt waren zwei weithin sichtbare Türme, die schönen Renaissancegiebel sowie offene Arkadengänge im Schlossinnenhof. Zur Absicherung entstanden bereits aufgeschüttete Erdwälle um das Schloss herum. Eine Holzbrücke verband das Schloss mit der Stadt.

Festungsbaumeister aus Einsparungsgründen entlassen

Bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts gab es unter Sachsens Kurfürst Christian I. dann Überlegungen für einen weiteren Ausbau des Schlosses zur Festung. Letztlich geschah gar nichts, Festungsbaumeister Rochus zu Lynar, der das Schloss als „schoenen und bequemen Orth“ bezeichnete, „welchen mit geringen unkosten kann befestigett und verwahret werden“, wurde gar 1591 „aus Einsparungsgründen entlassen“, wie zu lesen ist. Die Unkosten, die für die Verbesserung von Schloss und Feste zu berappen gewesen wären, waren wohl doch nicht so gering.

Erst mit der Erhebung Senftenbergs zur Garnisonsstadt 1609 zwecks Sicherung der Nordgrenze gegen Brandenburg und Drangsalen, die der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) mit sich brachte, kam es zu umfassenden Baumaßnahmen. Der Oberlandbaumeister Wilhelm Dilich und der Ingenieur Sebastian König hatten die Absicht, mehr als nur eine Mauer zu errichten. Sie leiteten den Ausbau des Walls und die Modernisierung der Rondelle zu fünfeckigen Bastionen. Zeichnungen der 1630er-Jahre zeigen den Festungswall als schiefes Viereck inmitten einer großen Wasserfläche, welche durch die benachbarte Schwarze Elster gespeist wurde.

So sah das Schloss vor grundlegenden Umbauarbeiten aus, wie eine Schautaufel bezeugt. Quelle: C. Ruf

Der Amtshauptmann war nun zugleich auch der Festungskommandant, meist kamen bei der Besetzung altgediente höhere Offiziere in Frage. Zur Besatzung gehörten – in unterschiedlicher Stärke – Büchsenmacher, Trommelschläger, Musketiere und nicht zuletzt ein Wallsetzer“. Wie zu lesen ist, hatte bei Kriegsgefahr wehrhafte Senftenberger Schützengilde die Festungsbesatzung zu verstärken. Interessant eine Liste zur Ausstattung der Rüstkammer. Gezählt wurden einmal „77 starke Musketen, die man auf dem Wall benötigte“, 53 „recht gute“ und 15 „abgetragene“ Musketen, dazu 45 Hakenröhren, 70 Pieken und 72 Handgranaten.

Von der Stadt aus war die Festung ausschließlich über eine Zugbrücke zu erreichen. Und wie mitgeteilt wird, richtete das Schloss des Landesherren mit Festung als Zitadelle „auch immer gegen die Stadt“, um sie „in Gehorsam zu behalten“. Die Festung hatte eine ausgesprochene Randlage, was aber wichtig war, um einen von der Stadt unabhängigen Fluchtweg sowie ein freies Blick- und Schussfeld zu haben.

Katastrophe im Dreißigjährigen Krieg

Lange blieb die Festung unbehelligt, im März 1643 beabsichtigten dann kaiserliche und sächsische Truppen in einer Stärke von 1200 Mann, die sich im Schutz der Festung verschanzt hatten, die Schweden zu überfallen. Aber die Sache endete fatal. Die schwedischen Truppen tauchten ihrerseits überraschend in Senftenberg auf. Folge? Lediglich 50 Mann des kaiserlich-sächsischen Kontingents erreichten schwimmend die Festung, deren Glanz und Größe am Ende des Dreißigjährigen Krieges dahin waren.

1657 bestand die Besatzung aus gerade mal 25 Mann – und selbst die mussten ob der prekären finanziellen Lage am sächsischen Hof oft Monate auf ihren Sold warten. Gut ist das nicht, wie jeder weiß, der den Satz „Keine Festung ist so stark, daß Geld sie nicht einnehmen kann“ kennt. Ausgeführt wurden ob klammer Kassen nur noch die notwendigsten Arbeiten, etwa solche, die ein Abrutschen der Erdwälle verhindern sollten. Dann schien man Mitte des 17. Jahrhunderts doch eine Modernisierung der Anlage in ein bastioniertes Fünfeck ins Auge gefasst zu haben, was jedoch nicht zur Aufführung kam. In der Mitte des 18. Jahrhunderts ist der weiteste Ausbauzustand der Festung erreicht, wie ein Plan von 1744 und der „Plan von denen Souterreins des Vesten Hauses zu Senfftenberg wie selbige sich Anno 1749“ belegen.

Wie zu lesen ist, spielte das Schloss eine nicht unwichtige Rolle, was die Justiz jener Zeit angeht. So wurde 1660 ein Fleischerknecht im Schlossverlies gefoltert. In Gegenwart der Senftenberger Ratsherren und des Gerichtsschreibers legte der Scharfrichter dem Delinquenten die Folterwerkzeuge an. Aber der Mann gestand nichts und wurde freigesprochen. Im Dezember 1749 wurde ein Bauer aus Särchen „zuerst decollirt“ (geköpft) und danach verbrannt, weil er seines Nachbarn Scheune angezündet hatte.

1764 wurde die militärische Nutzung der Festung aufgegeben. Als 1815 dann Senftenberg wie so viele andere Ecken Sachsens an Brandenburg-Preußen fiel, begann eine neue Ära. Brandenburg hatte damals schon die eine oder andere Festung, etwa die in Küstrin oder auch die Zitadelle in Spandau, deren Mauern heute als Kulisse für Konzerte fungieren. Mit dem Jahr 1961 mutierte dann (Ost-) Berlin zur (Halb-)Stadt mit der größten Mauerbaukompetenz der Welt. Wenn an der Kapitale Spree (seit der Kaiserzeit) ein Bauwerk fristgerecht fertig wurde, dann war das die Mauer. Man muss allerdings bedenken, dass 1961 die Sicherheitsvorschriften sehr lasch waren. Notausgänge waren nicht vorgesehen, daher hatte das Ordnungsamt keine Einwände gegen die Errichtung einer langen Mauer, die eminent wichtige Verkehrsadern wie Krötenwanderrouten rabiat durchtrennte.

Von Christian Ruf