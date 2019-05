Sachsen ist bislang in Brüssel mit vier EU-Abgeordneten vertreten. Am 26. Mai werden bei der Europawahl die Karten neu gemischt. Wer hat dabei das beste Blatt in der Hand? Wer gilt als sicherer Kandidat? Wer muss zittern? Ein Überblick über die Lage in den größten Parteien des Freistaats.